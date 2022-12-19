 澤連斯基赴美晤拜登 俄烏戰爭後首次外訪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2022

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澤連斯基赴美晤拜登 俄烏戰爭後首次外訪

最新消息傳出，烏克蘭總統澤連斯基可能會在這兩天出訪美國華盛頓，並與美國總統拜登和美國國會領袖見面。倘若成事，將會是他自俄烏戰爭爆發以來首次外訪。

消息人士指出 烏克蘭總統澤連斯基可能將在這兩天訪問美國（資料照）

消息人士指出 烏克蘭總統澤連斯基可能將在這兩天訪問美國（資料照）

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在當地時間週三（12月21日）早上，證實自己正前卦美國。他在推特上發佈帖文，稱此行會與美國總統拜登（Joe Biden）商議烏克蘭與美國的合作，「強化烏克蘭的韌性和國防能力」。澤連斯基還透露，他將會在美國國會發表演說和出席一系列雙邊會議。

這是自2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基首度出國訪問，此行的安保問題也備受關注。根據他的官方日程安排，其最後一次離開烏克蘭是在今年的 2月19日，當時他赴往德國參加慕尼黑安全會議。

美國政治新聞網站Punchbowl News報導，澤連斯基將會見美國共和黨及民主黨的國會領導人，以及美國國安會負責人。較早時，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示將於週三（12月21日）晚上召開國會會議，議程為「特別關注民主」。 

爭取援助

美國有線新聞網絡（CNN）報導，澤連斯基此行恰逢拜登打算向基輔政府提供愛國者導彈，以保護烏克蘭免受俄羅斯猛烈轟炸。早前有報導引述消息人士指，預計澤倫斯基會與拜登在白宮會面，並於週三到美國國會。

英國天空新聞（Sky News）報導，美國政界人士將表決年底支出計劃，其中包括向烏克蘭提供約450億美元的緊急援助。與此同時，美國正準備派遣愛國者地對空導彈，協助該國擊退俄羅斯入侵。

這筆資金將是美國迄今為止向烏克蘭提供的最大筆援助，超過了拜登總統提出的370億美元緊急請求，並將確保資金在未來幾個月內用於戰爭。

在俄羅斯入侵期間，澤倫斯基通過視頻向各國議會和國際組織發表講話，並派他的妻子前往外國尋求支持。

訪問前線

天空新聞也報導，在傳出訪問美國的消息之前，澤倫斯基突然訪問了烏克蘭具爭議的頓涅茨克省前線城市巴赫穆特的軍隊。

澤倫斯基視察了自俄羅斯入侵烏克蘭以來，最激烈的戰鬥現場，讚揚烏克蘭部隊的「勇氣、韌性和力量」。在其辦公室發布的一段影片中，澤倫斯基收到了一面烏克蘭國旗，並暗示要將它交給美國領導人。

澤倫斯基說：「這些人遞交了帶有簽名的美麗烏克蘭國旗，讓我們傳遞下去」。他說，「我們的處境並不輕鬆。敵人正在增加軍隊，我們的人民更勇敢，需要更強大的武器。我們會將它從男孩們傳遞給國會，傳遞給美國總統。我們很感激感謝他們的支持，但這還不夠」。

（綜合報導）

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