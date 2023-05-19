澤連斯基訪日出席G7峰會背後的運籌帷幄

（德國之聲中文網）日本時間5月20日的下午3點半左右，位於廣島室內的G7媒體中心會場突然出現一陣躁動。各家日本與國際媒體紛紛聚集在大螢幕前，觀看即時轉播，不少人喊著「澤連斯基來了！」各家媒體紛紛拿起手機與攝影機拍攝。

烏克蘭總統澤連斯基約在3點45分左右，以輕快地步伐步出機艙，快速下登機梯後直接搭上日本官方安排的禮車。路上國道高速公路一律封鎖、並有數台直升機在高空監視，澤連斯基的車隊約於4點40分左右進入位於廣島南邊宇品島的G7主會場。

從當初只聞樓梯響，到後來正式抵達，前後連一天都不到，澤連斯基訪日決策之快速也讓各界訝異。澤連斯基除了與主辦國的日本首相岸田文雄、美國總統拜登以及各國領袖商議對抗俄羅斯的對策外，預計也將參訪和平紀念公園等，親自感受當年廣島遭受到核爆的心路歷程。

澤連斯基訪日，可以說是回應岸田在先前造訪基輔時，由岸田本人親自提出的邀約。然而當時岸田雖然提出邀請，但仍是以線上參與為前提，這次能於短短不到24小時內實現訪問日本，可說迅雷不及掩耳。但與其說閃電訪日，背後仍是有G7各國在檯面下運籌帷幄。

檯面下的不斷交涉

自從俄羅斯於2022年2月底揮軍烏克蘭以來，烏克蘭至今仍有約2成的國土面積遭到佔領。其中當初的俄軍攻勢猛烈，一度連首都基輔都差點遭遇淪陷危機，然而在秋季之後，天氣逐漸轉為寒冷，俄軍在烏東的戰場陷入消耗戰，花費在戰爭上的能源、金錢與物資也開始短缺。

就在這年的12月，澤連斯基展開烏克蘭遭侵略後時隔300多天的外交行程，前往美國與拜登總統進行會談。隨後隨著新冠疫情穩定與俄羅斯的戰場陷入僵局，2023年2月起澤連斯基陸續造訪法、英、比利時等國，4月時更前往援助烏克蘭軍事物資最直接的鄰國波蘭，5月則造訪了芬蘭、荷蘭等，直接面對面呼籲一起對抗俄羅斯。

從側面來看，去年的此時俄羅斯仍是兵強馬壯，澤連斯基若是擅離職守，很有可能遭到俄羅斯強烈反攻，因此當時在德國舉辦的G7，他僅以線上方式出席。然而一年過去後，俄羅斯不論是軍力或是物資都陷入困境，第一線更是兵力不足。這也讓烏克蘭官方大膽做出決定，可以在此時前往亞洲出席G7峰會。

只是，為了確保消息不外流，澤連斯基訪日行程僅由几位日本高層掌握。就連德國之聲19日跟日方高層詢問時，對方僅稱「日本政府尚未對此正式發表」，直到20日早上時才正式公開訪日聲明。就連日本媒體在廣島現場直播澤連斯基下機前，標題都是「澤連斯基總統疑抵達」，不將話說死。

呈現戰爭「進行式」

根據日本媒體報導，19日日本警察高層獲悉「澤連斯基可能會來」時，便商討如何進行進一步的警備強化。原先官方說明投入峰會警力為2萬4000人，幾乎各縣市的警力都前來支援，但澤連斯基是「戰爭當事國」領袖，維安非同小可，最後日方加派預備部隊，連東京的烏克蘭大使館的警戒都全面強化。

根據日本《富士電視台》報導，原先澤連斯基預計19日、意即峰會首日就會造訪廣島。然而澤連斯基的行程並不固定，原先預計的行程也在臨時變更前往沙烏地阿拉伯參加阿拉伯聯盟峰會，然後再經由法國官方一連串安排下，乘坐飛機低調前來廣島。

上次澤連斯基於2019年來日本時，是參加新天皇的即位儀式。然而這次，已經是戰爭國領袖，對於正逢戰爭巨變的烏克蘭來說，澤連斯基的現身無疑是給了西方自由民主陣營一劑強心針。此刻訪問，也讓來自廣島的首相岸田文雄，在政治上的聲勢來到新一波高峰，日方高層私下表示：「無論為何，結果都是雙贏的。」

廣島過去是二戰中受創甚深、唯二遭到原子彈轟炸的城市。而澤連斯基的烏克蘭，則是正走在戰爭的進行式中。澤連斯基的行程看似飄忽不定，但是在某種程度上，也呈現出了亂世中領袖隨機應變的躍動感。從當初的線上參與，到最後一刻才躍然於G7主舞台前，澤連斯基透過這樣方式，向世界表示烏克蘭政權的安定感跟自信的一面。

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