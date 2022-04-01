澤連斯基親赴布查誓找罪犯 歐洲多國驅逐俄外交官

（德國之聲中文網）在國際社會強烈譴責俄羅斯部隊在烏克蘭布查鎮殺害烏克蘭平民行為之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週一（4月4日）親自造訪該鎮，並向現場媒體喊話：「我們希望你們向世界展示這裡發生的一切。俄羅斯軍隊做了什麼、俄羅斯聯邦在和平的烏克蘭做了什麼。我希望讓你們看到這些是平民，這很重要。」

澤連斯基強調，烏克蘭將盡一切努力找到所有應對暴行負起責任的人，並警告若烏克蘭無法找到一個文明的解決方案，「烏克蘭人民將訴諸非文明的解決方案 」來處理這種情況。他說：「我們將施加最大的壓力。為了找到所有罪犯，我們一分鐘都不會停頓下來。」

拜登再稱普丁是「戰爭罪犯」

美國總統拜登週一（4月4日）重複之前論述，批評俄羅斯總統普丁是一名「戰爭罪犯」。拜登說：「你們可能還記得我因為稱呼普丁為戰爭罪犯而受到批評。事情的真相是，你看到了在布查發生的事——這證明他......就是戰犯。他是如此殘暴，在布查發生的事情令人憤慨。」

拜登承諾對俄羅斯實施進一步制裁，並呼籲應該收集更多訊息，以對普丁犯下的戰爭罪進行審判。但他在談話中，並未與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）一樣用「種族滅絕」一詞形容俄羅斯部隊在布查鎮的行為。

同日，美國國防部表示，俄羅斯部隊應對在布查鎮發生的暴行負責。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示：「對我們及對全世界來說很明顯的是，俄羅斯部隊應對布查的暴行負責。這些人到底是部隊、傭兵還是車臣人，目前我們還不能有定論。但我們一定不會否定在布查鎮發生了暴行。」

歐盟委員會主席馮德萊恩4日也表示，歐盟已準備好派遣調查人員調查可能的戰爭罪行。

美國尋求暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格

除了譴責俄羅斯部隊的暴行之外，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）4日在出訪羅馬尼亞時表示，美國將要求聯合國大會暫停俄羅斯在人權理事會的職位。

她說：「俄羅斯參與人權理事會是一場鬧劇。這是不對的，這就是為什麼我們認為現在聯合國大會應該投票取消他們的資格。」

目前是俄羅斯在聯合國人權理事會三屆任期中的第二任期。根據聯合國的規定，三分之二的多數票可以將系統性侵犯人權的任何國家從人權理事會驅逐。聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）4日看到來自布查鎮的影像後，表達了她的驚恐。

她在一份聲明中說：「我對烏克蘭布查鎮平民躺在街頭和亂葬岡中的畫面感到震驚。從這個地區和烏克蘭其他地區傳出的報導，引發了與戰爭罪、嚴重違反國際人道主義法和嚴重違反國際人權法可能的相關討論。」

歐洲多國驅逐俄羅斯外交官

除了美國嚴詞譴責俄羅斯部隊的行為外，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）同日也宣布，德國將40名俄羅斯外交官列為「不受歡迎的人」，意味著他們必須返回俄羅斯。柏林認為這些受影響的人是俄羅斯情報部門的成員，他們將在五天內離開德國。

貝爾博克表示，這些不受歡迎的人，每天一面在德國工作，一面反對德國所享有的自由，影響德國社會的凝聚力。她說：「我們不會再容忍這種情況。」

俄羅斯大使涅塔耶夫（Sergei Nethayev）週一被傳喚到德國外交部，貝爾博克也向他傳達此一決定。。

根據國際文傳電訊社報導，俄羅斯外交部同日表示，將對德國驅逐40名俄羅斯外交官的決定作出相應回應。雖然俄羅斯外交部沒有提供相關細節，但最近幾年，這種針鋒相對的外交驅逐非常普遍。

與此同時，法國在4日晚些時候，也表示該國將驅逐35名俄羅斯外交官。法國外交部表示，這些外交官的活動違背了法國的「安全利益」，並稱此舉為歐洲聯合行動的一部份。立陶宛則是宣布驅逐駐該國的俄羅斯大使，稱此舉是對俄羅斯侵略烏克蘭與俄軍犯下暴行的回應。

對於多個歐洲國家接連驅逐俄羅斯外交官，俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）說，莫斯科將對西方國家驅逐外交官的行為作出嚴厲回應。他說：「這將是對稱的，對雙邊關係具有破壞性。」

梅德韋傑夫稱驅逐外交官是一種「毫無意義」的做法，並強調這種做法不會有任何結果。

人權觀察：戰爭罪案件將成形

與此同時，人權觀察高級法律顧問雷迪（Aisling Reidy）4日接受德國之聲訪問時表示，該組織和其他幾個國際機構一樣，剛開始調查俄羅斯占領期間在布查和其他烏克蘭城鎮的所作所為。她表示，雖然人權觀察沒有足夠訊息來審視整個事件的全貌，但他們確實有相關證人。

她說：「我們確實知道有戰爭罪，我們已經與見證戰爭罪的人談過。我們能夠記錄一位婦女的證詞。她親眼目睹了一次即決處決，當時烏克蘭男人們被排成一排，跪在地上，其中一個人的T恤被拉到頭上，然後被射中後腦。」

雷迪說，由於各界有大量關於俄羅斯軍隊及其行動的信息，她相信很有可能找到那些犯罪的人。她說：「我認為會有證據表明，在不同的戰爭罪行發生時，誰在哪裡行動。在某種程度上，應該會有目擊者的證詞，這可能有助於縮小追責範圍。」

雷迪說，國際刑事法院可能會追尋必須負最大責任的人。 她說：「（這）可能不是指在現場開槍的人，而是指負責該特定行動的人，他是指揮官，應該知道發生了什麼，可以防止它。這就是所謂的指揮責任。」

（路透社、美聯社、法新社）

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