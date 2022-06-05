 澤連斯基視察烏東地區 普京對西方再發出警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2022

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时政风云

澤連斯基視察烏東地區 普京對西方再發出警告

烏克蘭總統澤連斯基5日視察烏東地區，該地區負責人稱近60%領土已被俄軍佔領。與此同時，俄羅斯5日再次襲擊烏克蘭首都基輔，該國國防部稱東歐國家向烏克蘭提供的部分軍事裝備遭到摧毀。

Ukraine | Selenskyj in Zaporizhzhia

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（6月5日）造訪了烏東的扎波羅熱地區以及戰事前線的兩個城鎮－萊辛斯克和索萊達。

（德國之聲中文網）在俄羅斯傳出襲擊烏克蘭首都基輔的同日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（6月5日）在視頻談話中表示，他造訪了烏東的扎波羅熱地區以及戰事前線的兩個城鎮－萊辛斯克和索萊達。

在訪問扎波羅熱期間，他會見了該地區軍事管理部門的負責人斯塔魯赫（Oleksander Starukh）和當地的國家警察。他說：「我為遇到的每一個人感到驕傲，這包含每一個與我握手的人，每一個與我有聯繫並表達過支持的人。」

據報道，斯塔魯赫告訴澤倫斯基，隨著戰鬥持續，扎波羅熱地區近60%的領土已被俄羅斯軍隊占領。斯塔魯赫說，該地區有77個村莊的電力被切斷。即便如此，扎波羅熱的烏克蘭軍事管理部門仍為從赫爾松和馬裡烏波爾逃出來的烏克蘭人建立了臨時庇護所。澤連斯基敦促當地領導人繼續向從其他地方逃來的人提供援助。

根據路透社報導，烏克蘭政府宣稱，其軍隊5日在烏東地區展開反擊，收復了北頓內茨克市超過一半的地區。烏克蘭副國防部長馬裡亞爾（Ganna Malyar）5日表示，該國需要西方國家持續軍援，直到烏克蘭擊退俄羅斯部隊為止。

法新社引述馬裡亞爾向烏克蘭當地媒體的談話表示：「我們已進入持久戰，因此我們需要外界不斷的支援。西方國家必須明白，援助不會是一次性的，而是要一直持續至烏克蘭取得勝利。」

空域關閉導致俄外交會談破局？

Russland Präsident Wladimir Putin Interview

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5日警告，俄羅斯將對西方向烏克蘭提供遠程導彈作出回應。

與此同時，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）向意大利La7電視台表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）計劃在塞爾維亞首都貝爾格萊德與該國領導人武契奇（Alexander Vucic）舉行會談，而保加利亞、黑山與北馬其頓等歐盟與北約國家已經對拉夫羅夫的班機關閉了領空。

俄羅斯外交部沒有說拉夫羅夫將採取什麼談判路線，以及他的班機是否可以繞過關閉的空域，讓他順利抵達貝爾格萊德與塞爾維亞領導人進行會談。

俄羅斯總統普京再度發出警告

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5日警告，俄羅斯將對西方向烏克蘭提供遠程導彈作出回應。在此之前，美國承諾向烏克蘭提供配備精確制導導彈的M142系統。根據通訊社報道，這些導彈的射程約在70至80公里之間。

此外，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）認為，烏克蘭的戰爭可能在2022年底前結束。烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podoliak）則表示，目前很難談論戰爭結束的時間，但從「武器存量來看，戰爭可能會拖上兩到六個月的時間。」 

根據英國國防部的一份最新情報，烏克蘭軍隊在東部城市北頓內茨克市（Sievierodonetsk）進行的反擊，可能正防止俄羅斯軍隊在烏東地區取得一些進展。

DW.COM

本周日（6月5日），俄罗斯对基辅进行了一连串导弹袭击。乌克兰国家核能发电公司称，俄罗斯一枚导弹以极低高度飞过乌克兰南部的一座核电站。

对俄罗斯进行制裁，为乌克兰提供武器，但是要低调，绝不能成为参战方。德国政府在乌克兰战争中的处境，犹如高空走钢丝。

乌克兰军方称，俄罗斯正部署更多军队以攻占顿巴斯地区北顿涅茨克市。与此同时，德国社民党官员表示，德国不适合作为战争调解人，建议由中国或其他在联合国大会一直保持缄默未谴责俄罗斯的国家出面调解。

烏克蘭首都基輔5日傳來爆炸聲，社交媒體上出現了顯示巡航導彈在基輔上空翱翔的視頻。同日，俄羅斯國防部表示，東歐國家向烏克蘭提供的坦克和其他裝甲車輛，在該國部隊對基輔進行一連串導彈襲擊後，已被摧毀。

該部稱，俄羅斯部隊朝基輔郊區使用了高精準度的遠程空射導彈，而在該次襲擊中，烏克蘭被擊中的武器裝備是T-72坦克。然而，烏克蘭軍方沒有立即證實這一消息。

與此同時，烏克蘭國家核電運營商Energoatom證實，一枚應該是瞄准基輔的俄羅斯巡航導彈，以危險的低空方式飛過烏克蘭南部的核電站。這個發展再次引發部分人士對於烏克蘭境內發生重大災難的擔憂。

（路透社、法新社、美聯社）

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