 澤連斯基要求延長戒嚴令 逾280萬人逃離烏克蘭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2022

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时政风云

澤連斯基要求延長戒嚴令 逾280萬人逃離烏克蘭

在烏克蘭持續傳出傷亡之際，總統澤連斯基要求該國國會延長戒嚴令，而同日再傳有美國記者在烏克蘭報導時受傷送醫。此外，根據聯合國統計，目前已有超過280萬人從烏克蘭逃至鄰國。

Ukraine Kriegszerstörungen in Kiew

烏克蘭各地週一持續傳出嚴重傷亡。

DW.COM

俄罗斯对乌克兰的军事行动向纵深发展的同时，俄乌双方的会谈也在同时进行。乌克兰总统泽连斯基敦促尽快同普京展开直接对话。

因发动乌克兰侵略战争，遭受国际制裁重创的俄罗斯如今警告称，如果制裁继续，俄罗斯将用卢布支付原本应该用美元和欧元偿付的主权债务。这样的情况，哪怕是苏联解体时期都没有出现。

俄羅斯13日證實對烏克蘭西部一個軍事設施發動襲擊，稱殺死多名外國傭兵並摧毀外國武器。在各界譴責其襲擊之際，俄烏代表持續會晤，並稱談判有所進展。然而，烏克蘭南部馬里烏波爾的情勢也越來越危急。

(德國之聲中文網) 烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一 (3月14日) 要求烏克蘭國會將戒嚴令再延長30天。最初的戒嚴令是從2月24日俄羅斯入侵開始時宣布的，原定於3月24日結束。雙方同日針對停火所進行的談判取得進展，但由於戰鬥仍在繼續，談判目前被擱置到3月17日 。

與此同時，烏克蘭副總理韋列舒克 (Iryna Vereshchuk) 說，周一有超過4000名平民被運離戰鬥現場。她補充說，烏俄雙方商定的10條人道走廊中，只使用了7條。烏克蘭一再指責俄羅斯破壞商定的疏散通道，特別是與港口城市馬里烏波爾有關的疏散通道。

14日，韋列舒克說，俄羅斯軍隊繼續阻擋一個試圖向馬里烏波爾運送食物、水和藥品的援助車隊。此外，她還透露有150輛汽車設法離開被圍困的城市，為車隊能夠到達該城市帶來希望。她表示自戰爭開始以來，大約有15萬人能夠通過人道走廊撤離。

與此同時，國際移民組織表示，有超過280萬人逃離烏克蘭前往鄰國。該聯合國機構說，這其中包括12.7萬名其他國的國民。歐盟官員估計最終可能有500萬人會越過其邊界。波蘭接收了一半以上逃離烏克蘭的難民，該國表示，自戰鬥開始以來，約有176萬人進入該國。與此同時，俄羅斯國防部表示，有25萬人選擇逃往俄羅斯。

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 同日警告，戰爭的影響「遠遠超出烏克蘭」，表示這場戰爭正在影響全世界最脆弱的人。聯合國難民機構負責人格蘭迪（Filippo Grandi）說，雖然人們的注意力集中在歐洲的難民危機上，但絕望的人們也在逃離其他地區。

他說：「所有人都在關注在烏克蘭發生的事情。這是一場非常大的危機，也是難民危機，但我來到這裡也是想說，不僅僅是烏克蘭，世界上還有其他危機，還有其他需要關注的情況，阿富汗是我們其中一個優先事項。」

俄官媒員工罕見抗議

俄羅斯官媒第一頻道在3月14日進行現場新聞報導時，該頻道員工奧夫揚尼科娃（Marina Ovsyannikova）站在主播後面高舉反戰標語，寫著「停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對你撒謊。俄羅斯人反對戰爭。」

她還高喊口號譴責烏克蘭戰爭。這名員工已被逮捕並被帶到莫斯科警察局，並可能根據一項禁止詆毀武裝部隊的法律面臨指控。奧夫揚尼科娃在抗議前預錄的一段影片中表示，在烏克蘭發生的事是一種犯罪。她表示：「不幸的是，我在過去幾年裡一直在第一頻道工作，傳播克里姆林宮的宣傳。為此我感到羞愧。」

被監禁的反對派領導人納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 的助手沃爾科夫 (Leonid Volkov) 說，他們的組織準備代表奧夫揚尼科娃支付罰款。

Ukraine-Konflikt - UN-Sicherheitsrat

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 同日警告，戰爭的影響「遠遠超出烏克蘭」，表示這場戰爭正在影響全世界最脆弱的人。

福斯新聞記者在基輔外受傷

在週末傳出一名美國記者在烏克蘭不幸喪命後的隔日，美國福斯新聞報道，其報道烏克蘭戰爭的一名記者霍爾 (Benjamin Hall) 在基輔外受傷。福克斯新聞並未說明他是如何受傷的，也未說明他的傷勢如何。

福克斯新聞首席執行官斯科特(Suzanna Scott)在給員工的內部消息說：「我們現在掌握的細節很少。」

稍早，烏克蘭總檢察長維內迪克托娃 (Irina Venediktova) 在臉書上發布消息稱，霍爾正在「醫生的監督下接受重症監護」。她沒有指名道姓地補充說：「這個人不在受到俄羅斯猛烈攻擊的軍事設施內。雖然他不在軍事設施中，他仍遭受了嚴重傷害。」

此前，《時代》雜誌代表記者，電影制片人和記者雷諾 (Brent Renaud) 週末在烏克蘭被殺。烏克蘭總統澤連斯基14日向雷諾的家人表示哀悼。

同時，烏克蘭北部羅夫諾地區的官員14日表示，當地一座電視塔遭到空襲，至少有9人死亡，另有9人受傷。當地官員科瓦爾 (Vitaliy Koval) 在一個網上帖子中說：「殘骸下還有人。」

這並不是電視塔第一次在戰爭中成為目標。3月初，在俄羅斯對基輔主要電視塔發動襲擊，當時造成至少5人死亡。

俄烏相互指責

14日，俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭炮擊了頓涅茨克的一個住宅區，造成20名平民死亡，另有28人受重傷。頓涅茨克是親俄叛軍的一個據點，目前在烏克蘭與俄羅斯部隊並肩作戰。

據俄羅斯軍方稱，烏克蘭軍隊使用了攜帶彈片彈頭的Tochka-U導彈。俄羅斯國防部在一個網上的貼文中說：「使用這些武器......故意針對平民是一種戰爭罪。」不過，德國之聲無法獨立證實俄羅斯國防部的說法。

但另一方面，烏克蘭官員也聲稱，俄羅斯的一枚炮彈擊中了烏克蘭首都基輔的一棟居民樓，造成兩人死亡。

此外，烏克蘭的核能監督機構Energoatom14日指責俄軍引爆了離扎波羅熱核電站不遠的一個彈藥庫。據稱，爆炸發生在一個被摧毀的軍事訓練設施附近。

Energoatom說，扎波羅熱核電站本身由俄羅斯人控制，有11名俄羅斯Rosatom的代表在場。烏克蘭官員譴責襲擊者是「白痴」，並說占領者打算「繼續在歐洲最大的核設施進行爆炸」。德國之聲無法獨立證實這些說法。

(路透社、法新社、美聯社) 

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