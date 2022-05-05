澤連斯基籲歐盟援助重建 馬里烏波爾險中疏散

（德國之聲中文網）波蘭首都華沙週四（5月5日）舉行的一場國際會議上，波蘭、瑞典和歐盟領導人呼籲國際捐助者認捐資金，加強金援烏克蘭。該會議由波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）和瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）共同主持。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也透過視訊向與會者發表談話。他說，目前烏克蘭需要資金來解決緊迫的人道主義需求，也敦促歐盟領導人加快烏克蘭的入盟資格談判，以確保烏克蘭的未來。

澤連斯基說，這次會議表明「歐洲大陸是團結的」。他表示：「這場殘酷的戰爭將如何結束，不僅是透過戰場決定，還有經濟和金融、人道主義支持，以及確保被解放區域正常生活、重建被俄羅斯部隊摧毀之地的能力。」

然而，他強調「自由必須證明，它比暴政更能保護和供給人民」，他的國家需要資金向其公民提供援助，並在戰爭進行中維持國家運轉。他表示，烏克蘭需要一個戰略性的國際支持計劃，以便在戰後恢復和重建。這樣的計劃應該與二戰後幫助西歐重建的美國馬歇爾計劃相媲美。

澤連斯基也向與會的歐盟領導人喊話，烏克蘭對歐盟成員資格的申請必須推進到「候選」階段。他表示：「烏克蘭加入歐盟必須成為一個絕對的現實。不只是承諾或前景，而是實際步驟。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟正在為烏克蘭境內流離失所的人民提供2億歐元的捐助。此前，歐盟已向其捐贈了18億歐元。

馮德萊恩表示，重建資金也將為烏克蘭加入歐盟鋪路，這被視為歐盟認同澤連斯基的說法，認為歐盟應推進烏克蘭的成員資格談判。其他與會的歐盟領導人也響應澤連斯基的呼籲，表示將為烏克蘭提供廣泛的援助和恢復計劃。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說：「我們現在必須採取行動，以解決烏克蘭境內外人民的痛苦。我們絕不能自滿，必須做得更多，我們現在就應立即提供實際支持。」

據澤連斯基稱，該會議的與會者承諾向烏克蘭提供62億歐元的援助。他說：「這是好事。但這只是在俄羅斯帶來戰爭的領土上，為了恢復正常生活真正需要的一部分。」

他說，烏克蘭每月需要多達66億歐元的經費來彌補國家預算赤字，「總的來說，我們已經需要超過5700億歐元來重建俄羅斯軍隊摧毀的東西。。」

澤倫斯基：俄軍正在攻打亞速鋼鐵廠

除了呼籲國際社會提供烏克蘭更多金援外，澤連斯基在視訊談話中也提到，5日持續有烏克蘭平民從被圍困的港口城市馬里烏波爾疏散出來。他說：「本週通過人道主義走廊，我們撤離了約150多名受困於馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的烏克蘭人民，以及300多名來自馬里烏波爾及其郊區的人民。他們已經得到所需的幫助。」

不過澤連斯基也說，俄羅斯部隊仍持續衝擊和炮擊亞速鋼鐵工廠，裡面仍有烏克蘭平民和軍隊避難。他表示：「我們正盡一切努力找到解決方案，以拯救我們的軍隊。」

同日，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，受困於馬里烏波爾的烏克蘭人民將於當地時間週五12點從該城市被疏散。韋列舒克在社交媒體上發布了這一消息。她說，人們將在該城的購物中心聚集，但沒有給出更多細節。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日也告訴聯合國安理會，聯合國正在開展第三次行動，從馬里烏波爾疏散平民。據古特雷斯，在3日結束的第一次行動中，有101名平民從亞速鋼鐵廠撤離，59人從鄰近地區撤離。在4日晚上完成的第二次行動中，有320多名平民從馬里烏波爾市和周邊地區撤離。

（路透社、法新社）

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