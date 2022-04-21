澤連斯基稱烏東城市尚未淪陷 美供烏克蘭無人機

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）週四（4月21日）稱「已解放」烏東城市馬里烏波爾後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對俄羅斯聲稱奪取了該城市控制權的說法提出異議，稱該城市並未完全淪陷於俄羅斯的掌控。

他在基輔告訴記者：「目前情況很困難，很糟糕，但仍有幾種方法可以『解放』該城市。我們正在為一種軍事方案做準備。這一解決方案需要西方的幫助。」

澤連斯基接著說，另一條解決途徑將是透過外交和人道主義途徑，並列出了基輔已經向莫斯科提出的幾個作法，其中包括交換囚犯。自俄羅斯2月開始入侵烏克蘭後不久，馬里烏波爾就被俄羅斯部隊包圍。

連日來的報導稱，據信有數百名平民與烏克蘭戰士一起被困在該市的一個鋼鐵工廠內。俄羅斯總統普丁21日表示，俄羅斯軍隊不會攻入該工廠，而是打算將其封鎖，「這樣，連一只蒼蠅都無法進出」。

同日，法新社報導稱，記者看到三輛巴士載滿了從馬里烏波爾被撤離的人員。報導稱，巴士內人員被疏散至烏克蘭東南部的扎波羅熱地區。此前，由於烏克蘭境內的激烈戰鬥，試圖從馬里烏波爾建立人道主義走廊多次失敗。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前忙碌的港口 这是2018年10月的照片。那时，马里乌波尔港除了是个可以放松的地方，也有重要经济意义，港口给不少当地人提供了工作机会。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的港口 在俄罗斯开始其侵略战争两个月后，该港口几乎见不到任何船只。俄罗斯国防部长曾说：「该市的重要基础设施，包括海港和航道都被布雷、被浮动吊车封锁了。」

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前充满欢笑的公园 这张照片拍摄于2019年6月的照片，显示出孩子们正在公园内快乐地玩耍，远处有座教堂。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的公园 从图片上方的教堂能看出这是同个公园，但景色已完全不同了。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前人来人往的歌剧院 这张拍摄于2014年8月30日的照片中，可以看到手持乌克兰国旗的年轻人在抗议俄罗斯进攻。那一年，俄罗斯吞并了克里米亚。但那时，即使乌克兰东部局势紧张，该歌剧院仍是一个文化交流的场所。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的歌剧院 今年3月中旬，尽管当时有几百名平民在里面避难，俄罗斯士兵仍对这座歌剧院展开空袭，导致许多平民死伤。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前正常运作的钢铁厂 亚速公司在马里乌波尔经营着欧洲最大的钢铁厂之一，该公司是除了港口之外，该市的另一个重要雇主。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的钢铁厂 而这是2022年4月17日的景象，尽管很像电影场景，但却是遭到俄军轰炸的结果。在战后很长时间里，乌克兰士兵都在钢铁厂内坚守。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战前生气蓬勃的住宅区 这张2018年夏天的照片让人们看到了俄罗斯入侵前的马里乌波尔街道，照片中的市民庆祝着从俄罗斯分离主义分子手中解放该市四周年的游行。

马里乌波尔：昔日的繁荣港口 今日的战后废墟 战后的住宅区 现在的马里乌波尔只剩一片荒芜，树木几乎无一例外地被烧毁，公寓和房屋被摧毁。许多媒体照片显示尸体横在大街上，人们把死去的亲友埋在他们的院子里。 作者: Greta Hamann



衛星圖像顯示 馬里烏波爾疑新增數百墳墓

與此同時，美國航太技術公司Maxar公司發布的衛星圖像顯示，在馬里烏波爾外的曼胡什鎮，似乎有一長排墳墓從現有的墓地延伸出來。相關圖像顯示，墳墓分為四段直線排列，每段約85米，可能包含200多個墳墓。

馬里烏波爾市市長博伊琴科（Vadym Boychenko）指責俄羅斯軍隊從該市帶走平民的屍體並將其埋在曼胡什鎮，指控相關作法是「掩蓋其軍事罪行」。據博伊琴科稱，可能有多達9000名平民被埋在該地。

此外，烏克蘭參謀長的助手西莫年科（Olena Symonenko）21日向烏克蘭國家電視台表示，俄羅斯部隊在烏東頓涅茨克地區新占領了42個村莊。她說：「今天，42個村莊被加入到被占領的名單中。這是今天發生的，但明天我們的部隊可能就會贏回這些村莊。」

澤倫斯基排除至莫斯科會談的可能

同日，多家媒體報導稱，烏克蘭總統澤連斯基告訴一家俄羅斯媒體，他目前不會前往莫斯科與俄羅斯領導人就結束戰爭進行直接會談。

在奧地利的《標準報》轉載的訪問中，澤連斯基表示：「以我國家的名義，我準備訪問地球上的任何地方。但肯定不是現在，也肯定不是莫斯科。這根本是不可能的，然而，在不同的情況下，在莫斯科有不同的統治者時，任何事情都有可能。」

此外，澤連斯基21日在對世界銀行的一個論壇發表視訊演說時表示，俄羅斯入侵對烏克蘭造成嚴重經濟損失，該國每月需要70億美元的援助以維持運作。這個數字比烏克蘭之前估計的每月50億美元的需求還更多。

澤連斯基呼籲國際社會立即將俄羅斯排除在國際金融機構之外，並敦促所有國家立即與莫斯科斷絕關係。

美國防部：為烏克蘭開發「幽靈」無人機

美國國防部發言人柯比（John Kirby）21日表示，美國空軍為烏克蘭開發了「幽靈」無人機，作為給烏克蘭8億美元軍事援助的一部分。他表示，這些無人機將使烏克蘭軍隊能夠從空中打擊俄羅斯軍隊和設備，不一定要像運用一些地面武器時那樣接近目標。柯比說：「這是空軍專門針對烏克蘭的要求而迅速開發的。」

關於這些無人機的其他信息，包括它們的射程或確切能力，外界所知甚少。同日白宮表示，作為新一波對烏軍事援助的一部分，美國將向烏克蘭提供超過121架幽靈無人機系統。

美國國防部稱，只有不到十名烏克蘭人在美國接受了操作「彈簧刀無人機」（Switchblade）的培訓，這種一次性武器飛向目標後，會在撞擊時引爆。

同日，美國國防部也宣布，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）將於4月26日在德國法蘭克福附近的拉姆施泰因空軍基地與盟友舉行關於烏克蘭的會談。

美國國防部發言人柯比說：「目標是將世界各地的利益相關者聚集在一起，就最新的烏克蘭國防需求和確保烏克蘭的持久安全和主權得到尊重和發展舉行一系列會議。」

（路透社、法新社、美聯社）

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