澤連斯基會美高官 馬里烏波爾續受圍困

（德國之聲中文網）在上週數日呼籲美國總統拜登出訪烏克蘭後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的一名顧問週日（4月24日）晚間表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正在基輔與烏克蘭領導人會晤。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在24日晚間接受烏克蘭電視台採訪時說，會談正在進行中。美國兩位高級內閣成員的行程被嚴格保密。白宮沒有證實任何訪問，國務院和五角大廈也拒絕發表評論。

澤連斯基此前曾說，他期待造訪烏克蘭的世界領導人能提供更具體的協助和具體的武器支援。他說，將在會談中向布林肯和奧斯汀索要更強大的武器。

烏克蘭吁「真正」休戰

同日，烏克蘭高級談判代表和總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）敦促在烏克蘭和俄羅斯紀念東正教復活節之際，實現「真正的復活節停戰」。

在推特上，波多利亞克還敦促俄羅斯從被圍困的東南部港口城市馬里烏波爾開闢一條人道主義走廊。他表示：「俄羅斯正在持續攻擊馬里烏波爾的亞速區，那也是烏克蘭平民和軍隊所在的地方。該地區正被重型空投炸彈和大炮轟擊。」

烏克蘭總統澤連斯基在為東正教復活節發表的致詞中說，這個節日提醒人們，「光明將戰勝黑暗」，因此「烏克蘭必須獲勝！」他說，烏克蘭人正在祈禱該國能盼來一個「大和平」的日子，並說這將帶來「永恆的和諧與繁榮」。

他在從基輔的聖索菲亞大教堂錄製的影片講話中表示：「一千年前，在神聖的戰場上，基輔羅斯國的俄羅斯-烏克蘭的軍隊擊敗了中世紀的突厥民族。」

俄羅斯和烏克蘭都將其國家的起源追溯到中世紀的基輔羅斯國。克里姆林宮認為，正因為如此，烏克蘭的民族身份與俄羅斯的民族身份幾乎是一樣的，但烏克蘭政府強烈反對這種論述。

與此同時，世界東正教徒的精神領袖牧首巴托洛繆（Patriarch Bartholomew）在伊斯坦堡呼籲俄羅斯在烏克蘭開放人道主義走廊，他說「一場無法形容的人類悲劇正在上演」。他說：「我們呼籲立即結束自相殘殺的戰爭，這場戰爭與任何戰爭一樣，損害了人類尊嚴。」

俄軍衝擊馬里烏波爾鋼鐵工廠

與此同時，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）24日表示，俄羅斯軍隊再次試圖衝擊馬里烏波爾的鋼鐵工廠，該工廠內有一些烏克蘭軍隊和平民正在避難。他在臉書上寫道：「俄羅斯軍隊正試圖除掉鋼鐵工廠的保衛者和躲在那邊的1000多名平民。」

自3月初以來，俄羅斯軍隊便包圍了該工廠。4月23日，烏克蘭官員發出了類似的警告，稱俄羅斯軍隊正在圍攻該工廠。

而烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）同日說，24日雙方未能從馬里烏波爾建立人道主義通道，將平民和傷患運送出該城市。她指控俄羅斯軍隊繼續圍困這座面臨數周轟炸的港口城市。

韋列舒克說，烏克蘭將在25日再次嘗試從該城市建立人道走廊。她呼籲聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在下周訪問莫斯科和基輔之前要求停火。

聯合國的烏克蘭危機協調員阿瓦德（Amin Awad）24日警告說，在馬里烏波爾，婦女、兒童和老人在內的數萬人的生命受到威脅。他在一份聲明中說：「我們現在需要暫停戰鬥以拯救生命。俄羅斯必須允許他們現在、今天安全撤離。明天可能就太晚了。」

盧甘斯克州長稱炮擊造成平民死亡

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）24日說，幾名烏克蘭平民在該國慶祝東正教復活節之際，被俄羅斯的炮火炸死。他在東正教復活節的談話中表示：「今天，有烏克蘭平民再次死亡。俄羅斯人不認為任何東西是神聖的。」

與此同時，歐洲安全與合作組織（OSCE）表示，其監測團的幾名成員在烏克蘭東部地區被拘留，而該組織為此感到「極為關切」。該組織在一則簡短的推文中指出，其監察團的幾名成員在烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克被剝奪了自由，歐安組織正在「利用一切可用管道讓他們能獲釋」。

歐安組織發言人未提供具體細節，例如有多少參與監測任務的烏克蘭國民被拘留，以及何時或誰可能拘留他們。自8年前在烏克蘭東部開始執行監測任務以來，已有數名歐安組織觀察員被殺或受傷。

（路透社、法新社、美聯社）

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