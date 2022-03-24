澤連斯基日本國會演講：我們兩國對自由感受是零距離

（德國之聲中文網）「兩國相距8193公里，搭飛機更要花15小時。然而，我們兩國對自由感受是零距離」。烏克蘭總統澤連斯基在3月23日，於東京眾議院第一會館內舉行線上演說，開宗明義就感謝日本在俄羅斯侵略第一時間，就給予烏克蘭援助，隨後也跟進制裁。澤連斯基並感謝日本在亞洲的「自由領導者」角色。

隨後不久，澤連斯基也提到1986年的車諾比核洩漏事故，並稱當年的輻射災害還在持續，但是俄羅斯進攻該核電廠並佔領。澤連斯基還稱「目前國內4個核電廠、15個核子反應爐都處於相當危險狀態」。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 战争时间越长 贫困程度越深 图中，基辅一位老妇人在她被毁的房子里：乌克兰人民已经感受到了战争的严重后果。根据联合国的估计，如果俄罗斯的入侵持续下去，乌克兰大约90%人口可能在未来12个月内受到贫困的影响。乌克兰的经济可能会倒退近20年。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 饥饿之下开始抢劫 这里是乌克兰第二大城市哈尔科夫，一些饥饿的人抢劫了这里的一个购物中心。目前，乌克兰东北部和东部的哈尔科夫、切尔尼戈夫等城市的情况很不稳定。居民们面临着持续的炮击以及空袭。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 出生在黑暗的地下室 尽管俄罗斯方面声称只攻击军事目标，但每天都有平民伤亡和民宅被毁的报道。因为许多医院被炸毁，一些孕妇不得不在位于地下、临时搭建起来的设施中分娩。图中是哈尔科夫的一个产科病房地下室，一位母亲正抱着她的新生儿。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 被摧毁的城市 乌克兰港口城市马里乌波尔遭遇俄军轰炸已接近四周，这个被围困的城市已经无法居住。据该地城市管理部门称，80%的公寓已经被摧毁。从该市的许多图片中可以看出，到处是被摧毁、烧毁的居民楼。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 听任侵略者摆布 那些想离开被围困的马里乌波尔的人必须依靠人道主义通道。而俄罗斯分离主义分子也控制着邻近的顿涅茨克，他们监视着逃亡路线，只对希望离开被围困城市的非武装平民开放。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 跑得越远越好 图中的这个年轻人已经从马里乌波尔逃到了乌克兰西部的利沃夫。他的母亲正在那里等着他。俄罗斯军队也已经炮击利沃夫。对于许多难民来说，利沃夫是他们前往欧盟邻国的的一个中转站。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 俄罗斯的“战争罪行” 由于俄罗斯对乌克兰平民的攻击，一些西方政治家指责俄罗斯犯下“战争罪行”。这其中包括德国外长贝尔博克和欧盟外交政策负责人博雷尔。博雷尔3月21日表示，俄罗斯正在摧毁乌克兰，完全不尊重战争规则。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 哀悼逝者 这是乌克兰西部城市利沃夫的阵亡士兵葬礼上。迄今为止，也有许多平民丧生。据联合国人权事务高专办统计，截至3月20日，在乌克兰已经有2361名平民伤亡，其中902人死亡，1459人受伤。而实际数字可能还要高得多。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 超过350万人逃离乌克兰 持续轰炸也迫使成百上千万人踏上逃亡之路。联合国方面3月21日警告，自俄罗斯2月24日入侵以来，已有超过1000万乌克兰人失去家园，几乎占该国人口的四分之一。国际移民组织表示，这其中包括大约650万在乌克兰国内流离失所的男女老少。根据联合国难民署的数据，近350万人逃往他国，成为难民。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 现在怎么办？ 在俄罗斯对基辅的一次炮击后，一名店员开始清理其受损的店铺，这看起来像是无望的努力。这家店铺何时能重新开业？日常生活何时才能重启？这一切目前都没有答案。



筑波大學國際政治學者、專們俄國與東歐研究的中村逸郎接受日本的電視台採訪時就稱，澤連斯基以「核災的恐懼」喚起日本人對核問題的重視。他認為車諾比核電廠是過去蘇聯建設，在蘇聯期間發生事故的產物，然而俄羅斯過去沒有賠償動作外，現在藉由戰爭再度讓其淪為戰場，這種雙重恐怖，讓日本人可以即刻了解。

原先在演講前，許多媒體都預估澤連斯基可能會提及廣島與長崎的原子彈爆炸、闡述核子戰爭的恐懼。

然而，澤連斯基卻是以自己國家角度切入，且並未像是對德國、美國等採取較嚴厲詞彙，說法柔和。佳能全球戰略研究所，前資深外交官宮家邦彥就對日本媒體表示「成功取得日本人民同感外，卻刻意不提日本過去創傷，包括近幾年福島核災等，時間掌控得宜，可以說是相當成功」。

观看视频 01:36 俄军压境 乌克兰西部的悲伤与忧虑

提醒沙林化武恐懼

其中，澤連斯基也提及「我們也收到情報，俄國正在準備包括像是沙林等化學武器等使用」，認為敘利亞的悲劇殷鑑不遠，卻可能再度發生在烏克蘭身上。

提到沙林毒氣，許多日本人對其都印象深刻。1995年發生的東京地鐵沙林毒氣攻擊事件，造成13人死亡與6200多人輕重傷，也是日本罕見的恐怖攻擊事件。澤連斯基演講時，包括台下坐著地首相岸田文雄與外務大臣林芳正等一干官員，絕對對沙林毒氣事件記憶猶新。

旅居日本的烏克蘭政治外交評論員那札連科（Andrii Nazarenko）認為，這樣地聯想性相當具有威力。不刻意過多論述太久遠的歷史，而是用聯想地方式，去提點日本人回想較近幾年的過往，進而去深化思考現在俄羅斯侵略的不正當性，得到很好的效果。

再者，澤連斯基也提到俄國封鎖海運路線，堵住十多條貿易航道，也對其他國家造成威脅。日本媒體分析表示，身為島國的日本，海運是其命脈所在，澤連斯基不提陸、空而提及海運，同樣身為俄羅斯鄰國的日本，也能更對「海上封鎖」一事高度警覺。

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以復興家園做連結

「失去家園」同時也是澤連斯基在演講中數度提及的，他稱「千發以上的導彈毀壞數十個城鎮。許多人死亡卻無法埋葬，只能埋在庭院、道路旁。數千人遭到殺害，當中有121個兒童」。澤連斯基稱烏克蘭北、東、南部都出現大量人口銳減，是極度人道災難。

神戶學院大學教授，同時也是日本烏克蘭研究會會長岡部芳彥就稱「澤連斯基雖然都不直接說，但在我們聽起來，確實會聯想到北方領土（當年日本居民被趕走）、（二戰後）遺留在西伯利亞的日本士兵等回憶，不知不覺就很有共鳴」。

其中「失去家園」部分，日媒分析也可以聯想到2011年東日本大地震後，因為海嘯襲捲家園而無家可歸的難民，他們在近幾年才開始慢慢回去重建家園。澤連斯基在演講中稱「烏克蘭的復興」極為重要，並闡述「日本的大家想必都很了解此刻的心境，能回到住習慣地家園的這種心情」。

澤連斯基也同時提到聯合國安理會失去機能一事，並希望日本一起思考新的預防機制，才能預防不正當的侵略。法政大學教授白鳥浩在日本雅虎發表評論指出，澤連斯基確實點出安理會五個擁核常任理事國，一但用實質武力壓迫其他成員小國，就會出現的國際關係不正義矛盾，這也是日本將來要去面對的。

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日本加大各項援助

這是澤連斯基首次在亞洲國家的國會進行演講，同時也是日本國會首次實況轉播。在長達12分鐘的演講中，澤連斯基數度感謝感謝日本在這段時間大力支援，並稱烏克蘭人都很喜歡日本文化，日本將來會是烏克蘭最好的反戰盟友。最後在澤連斯基以日語說「謝謝」及滿場掌聲中，完成這次演講。

聆聽完澤連斯基演講後，岸田文雄在首相公邸回答記者提問時稱「我們決不能原諒俄國的暴力行徑，堅決支持整個國際社會一起援助面臨困難的烏克蘭人民。這（演講）讓我重新省思」。外務大臣林芳正則稱「感受到澤連斯基守護國家的氣概」。

岸田文雄隨即在日本時間24日凌晨啟程前往比利時布魯塞爾，參加G7的緊急集會，討論下一輪對俄國的制裁。日本索尼金融集團資深經濟學者渡邊浩志，在澤連斯基演講結束就建議：「日本必須要在俄國過去所需要的日本技術上徹底制裁，讓普京政權有所覺悟才是」。

過往日本從俄國進口大量的石油與天然氣、煤炭等資源，對俄國輸出高科技技術與工業化機械。渡邊分析指出，日本對俄國出口約佔80億美金、投資約25億美金、直接投資收益是5億美金。假若全部放棄，也只是佔日本年度GDP（約5.5兆美金）的0.2%，但失去高科技技術的俄國會很傷，這樣日本才能對世界和平作出貢獻。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “阻止一个人，就能让数百万人活下去” 乌克兰总统泽连斯基在向意大利议会发表视讯讲话时发出了一些呼吁，其中包括不应该再允许俄罗斯船只停靠外国港口，就像西方国家对俄罗斯航班关闭领空一样。他说：“你们知道是谁发起了战争，是谁在下令轰炸，是谁在做政治宣传。”泽连斯基呼吁意大利冻结俄罗斯方面的资产，没收游艇等奢侈品。他说，这对于阻止俄罗斯领导人普京来说是必要的，“你们只需要阻止一个人，就能让数百万人活下去”。在谈到俄罗斯军队时，他补充说：“他们不会停止杀戮。”泽连斯基提到了正受到俄方猛烈轰炸的马里乌波尔，提到了这座黑海港口城市人民的苦难，将其与意大利城市热那亚相类比。“想象一下，热那亚被完全摧毁。……俄罗斯军队想进入欧洲。绝不能让这种野蛮行径得逞！”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “冷漠会杀人，算计会杀人” 乌克兰总统泽连斯基3月20日通过视讯连线向以色列国会发表讲话。他呼吁以色列协助击退俄罗斯对乌克兰的攻击，对以色列不愿向乌克兰出售先进的导弹防御系统提出质疑。具有犹太血统的泽连斯基在15分钟的演讲中表示：“我们知道你们懂得如何保护自己的利益，保护乌克兰人和乌克兰的犹太人。但我们要问，我们为什么没有收到你们的武器？为什么你们没有对俄罗斯以及俄企进行制裁？”这位乌克兰总统也在周日的演讲中将当下的乌克兰与80年前的犹太人相类比，表示“冷漠会杀人，算计会杀人”，他说，“国家之间可以斡旋，但善与恶之间不行。……乌克兰在80年前做出了拯救犹太人的选择。现在是以色列做出选择的时候了。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “请推倒这堵墙” 3月17日，泽连斯基在向德国联邦议院发表的视频讲话中，提醒人们不要忘记二战的破坏：“德国政治家们每天都在说‘再也不会了'。而现在我们看到，这些话毫无意义。”他对德国政府在北溪2号上的犹豫不决以及德国企业和俄罗斯密切的经济关系提出批评，并称这已“成为一堵将我们隔开来的墙”。泽连斯基呼吁道，“亲爱的肖尔茨总理，请推倒这堵墙，给德国应有的领导地位”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生命一定会战胜死亡” 3月1日，俄罗斯入侵乌克兰的第6天，泽连斯基向欧洲议会发表视讯演说，向前一天在砲火袭击中丧命的16名孩童致哀。他针对普京控诉说：“昨天你杀了16个孩子 ...... 这是什么特别行动？”泽连斯基指出，乌克兰人民正为自由、生命及生存而战，“生命一定会战胜死亡，光明一定会战胜黑暗。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “生存还是毁灭？”——“绝对是生存” 3月8日，泽连斯基透过视频向英国下议院发表演讲，誓言绝不投降，将战斗到底。他引用英国大文豪莎士比亚名句描述俄罗斯入侵后乌克兰处境：“生存还是毁灭（to be or not to be），这是我们现在的问题”。他说， “在过去的13天里，这个问题一直存在。但现在我可以给你们一个明确的答案。是的，绝对是生存。”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价” 在向英国下议院发表演讲时，泽连斯基还引用了丘吉尔抗击纳粹德国时的名言：“我们将在海上、在空中战斗到底。我们将继续为我们的土地而战，不惜一切代价。我们将在森林里、田野里、海岸上和街道上作战。”泽连斯基向英国首相约翰逊表示感谢，并请求英国加大对俄罗斯的制裁压力，将俄罗斯定性为“恐怖主义国家”。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平!” 3月12日，泽连斯基向聚集在佛罗伦萨等地广场上的意大利民众和欧洲人民发表视频讲话，呼吁继续支持乌克兰卫国战争。他说，成千上万的人在战争中死亡，79名儿童已经在战争中死亡，79个乌克兰家庭被这场可耻的战争——俄罗斯的入侵所摧毁。他呼吁欧洲社会团结一致，“现在是选择的时候了。选择乌克兰。为了和平! 为了我们所有人的利益。荣耀归于乌克兰!”

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你能想像多伦多国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？” 3月15日，泽连斯基向加拿大国会发表演讲，恳求加拿大能支持设立禁飞区，助乌克兰人民度过这场浩劫。他说，“你能想像多伦多著名的国家电视塔被俄罗斯炸弹击中吗？当然，我不希望这会发生，但这是我们所处的现实。”他指出，如果乌克兰垮掉，不仅是乌克兰人民的悲剧，也是对国际秩序和民主的严重威胁。

乌克兰总统泽连斯基的演讲金句 “你必须成为世界的领导者” 3月16日，泽连斯基通过视讯向美国国会发表近20分钟讲话，呼吁美国在乌克兰“最黑暗的时期”“采取更多行动”。他也向美国总统拜登喊话道：“今天，仅仅成为一个国家的领导人是不够的。今天，你必须成为世界的领导者。如果你是世界的领导者，你就是和平的领导者。”



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