澤連斯基據報將赴美會晤拜登與國會

（德國之聲中文網）消息人士透露，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能會出訪美國首都華盛頓，與美國總統拜登（Joe Biden）會面，並在當地時間週三（12月21日）訪問美國國會，這也是自2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基首度出國訪問。

路透社引述一位消息人士稱，預計拜登將在白宮會見澤倫斯基。另據美國有線新聞網絡（CNN）報導，澤連斯基此次出訪恰逢拜登打算向基輔政府提供愛國者導彈，以保護烏克蘭免受俄羅斯猛烈轟炸。

澤倫斯基的發言人沒有立即作出回應。根據他的官方日程安排，澤倫斯基最後一次離開烏克蘭是在今年的 2月19日，當時他赴往德國參加慕尼黑安全會議。

一位熟悉該計劃的消息人士周二（12月20日）表示，這趟在俄烏戰爭爆發10個月後的出國訪問，預計將包含到訪美國國會的行程。消息人士稱，澤連斯基此行尚未得到證實，安全問題可能會迫使計劃改變。

美國政治新聞網站Punchbowl News報導，澤連斯基還將會見美國共和黨及民主黨的國會領導人，以及美國國安會負責人。

週二（12月20日）較早時，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示將於週三（12月21日）晚上召開國會會議，議程為「特別關注民主」。 但佩洛西的辦公室沒有就澤倫斯基訪問的可能性發表回應。

爭取援助

英國天空新聞（Sky News）報導，美國政界人士將表決年底支出計劃，其中包括向烏克蘭提供約450億美元的緊急援助。與此同時，美國正準備派遣愛國者地對空導彈，協助該國擊退俄羅斯入侵。

這筆資金將是美國迄今為止向烏克蘭提供的最大筆援助，超過了拜登總統提出的370億美元緊急請求，並將確保資金在未來幾個月內用於戰爭。

在俄羅斯入侵期間，澤倫斯基通過視頻向各國議會和國際組織發表講話，並派他的妻子前往外國尋求支持。

訪問前線

天空新聞也報導，在傳出訪問美國的消息之前，澤倫斯基突然訪問了烏克蘭具爭議的頓涅茨克省前線城市巴赫穆特的軍隊。

澤倫斯基視察了自俄羅斯入侵烏克蘭以來，最激烈的戰鬥現場，讚揚烏克蘭部隊的「勇氣、韌性和力量」。

在其辦公室發布的一段影片中，澤倫斯基收到了一面烏克蘭國旗，並暗示要將它交給美國領導人。

澤倫斯基說：「這些人遞交了帶有簽名的美麗烏克蘭國旗，讓我們傳遞下去」。他說，「我們的處境並不輕鬆。敵人正在增加軍隊，我們的人民更勇敢，需要更強大的武器。我們會將它從男孩們傳遞給國會，傳遞給美國總統。我們很感激感謝他們的支持，但這還不夠」。

烏克蘭總統澤連斯基20日赴前線視察

（綜合報導）

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