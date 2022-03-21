澤連斯基拒向俄羅斯妥協 拜登稱普丁考慮使用化武

(德國之聲中文網) 在俄羅斯持續要求被包圍的東部港口城市馬里烏波爾投降之際，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一（3月21日）表示，他的國家不會為了結束戰爭而向俄羅斯21日針對馬里烏波爾的最後通牒低頭。他向當地媒體表示，烏克蘭就算被摧毀也不會接受這種「最後通牒」。

澤連斯基說，莫斯科希望烏克蘭「交出」哈爾科夫、馬里烏波爾和基輔，並補充說，無論是這些城市的人民，「還是我作為總統，都無法做到這一點」。

他還說，任何可能與俄羅斯達成的結束戰爭的妥協都需要得到烏克蘭人民的同意。他向烏克蘭的公共廣播公司Suspilne表示：「人民將不得不對任何形式的妥協做出回應。俄羅斯所謂的妥協會是什麼，是烏克蘭和俄羅斯之間會談的主題。」

澤連斯基表示，可能在談判中提出的問題將涉及目前被俄羅斯軍隊占領的領土，包含克里米亞和烏克蘭東部的部分地區，以及其他國家提供的安全保證，以代替烏克蘭申請加入北約。

他強調：「我向所有的談判小組解釋了這一點。當你在未來的協議中談到這些變化，我們將透過公投來決定這些議題。」

澤連斯基也重申，他已準備「以任何形式」與俄羅斯領導人普丁會面。他說：「我相信，如果沒有這次會面，我們不可能完全了解他們為停止戰爭准備了什麼。」

購物中心?火箭彈儲存場?

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週一（3月21日）表示，他的國家不會為了結束戰爭而向俄羅斯21日針對馬里烏波爾的最後通牒低頭。

烏克蘭官員21日表示，一個位於首都基輔人口稠密的波迪爾區的購物中心遭轟炸，導致至少8人死亡。同日稍晚，俄羅斯國防部發言人科納申科夫 (Igor Konashenkov) 承認俄羅斯襲擊了基輔郊區的一家購物中心。

科納申科夫說，烏克蘭軍隊用該購物中心來儲存火箭彈，並用火箭彈來對付俄羅斯軍隊。他告訴記者：「該購物中心附近的地區被作為儲存火箭彈彈藥的大型基地，並用於重新裝填多個火箭彈發射器。」

他補充道：「3月21日晚上，俄羅斯的高精度遠程武器摧毀了一個烏克蘭多管火箭發射器的電池和在一個無法運作的購物中心的彈藥庫。」不過科納申科夫的說法無法得到獨立核實。

拜登：俄考慮使用化武

同日，美國總統拜登說，根據美國的情報評估，俄羅斯總統普丁正在考慮使用化武來發動「假旗襲擊」(false flag attack) 。拜登說，普丁目前面對背水一戰的情況，並稱普丁正在談論新的「假旗行動」。他認為，這種攻擊的目的是「宣稱美國在歐洲有生物以及化學武器」。拜登強調，這根本不是事實。

此外，美國國防部週一在再次指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行，並表示美國國防部將幫助收集這些罪行的證據。美國國防部發言人柯比 (John Kirby) 在新聞發布會上說：「我們看到了俄羅斯軍隊正在犯下戰爭罪的明確證據，我們正在幫助收集這方面的證據。但還有調查要進行，我們將對該調查過程作出貢獻。至於會有什麼結果，這不是五角大廈領導層會做出的決定。」

烏克蘭人權律師馬特維丘克 (Oleksandra Matviichuk) 接受德國之聲訪問時表示，她的組織已經記錄了俄羅斯軍隊的許多違法行為。她說：「國際刑事法院在這裡將有大量的工作。」她所屬的機構公民自由中心 (the Center for Civil Liberties) 記錄的一些違法行為包含故意炮擊平民目標，攻擊人道走廊，故意攻擊醫務人員，使用集束彈藥和強行將人口從被占領地區轉移到俄羅斯。

與此同時，美國白宮週一表示，美國總統拜登與德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 、法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 、意大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 和英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 談到了烏克蘭局勢。

白宮在一份公開宣讀中表示：「領導人討論了他們對俄羅斯在烏克蘭的殘暴策略的嚴重關切，包括其對平民的攻擊。」白宮指出，他們重申了對烏克蘭的持續支持，包括提供安全援助和人道援助。據報道，該會談持續了一個小時，拜登準備在本周晚些時候前往歐洲與北約和歐洲盟友進行緊急會談。

(路透社、法新社、美聯社)

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