 澤連斯基批西方優柔寡斷 歐盟內傳異音 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2022

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时政风云

澤連斯基批西方優柔寡斷 歐盟內傳異音

布查殺戮事件發生之後，歐美多國加重對俄制裁，但烏克蘭總統澤連斯基認為，至今西方還是把經濟看得比戰爭重要。這個同時，右派執政的匈牙利和波蘭則為歐盟團結帶來了難題。

Ukraine Kiew | Videoansprache von Wolodymyr Selenskyj

澤連斯基控訴部分西方國家仍將經濟利益擺在戰爭罪行之前。

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歐洲議會議長梅特索拉4月1日前往基輔訪問，與烏克蘭總統澤連斯基面對面討論烏克蘭的需求。她接受德國之聲專訪，說明兩人會後心得。而面對歐洲能源過度依賴俄羅斯的軟肋，現在歐盟也有了新的計畫。

6個在野黨首度團結對抗歐爾班，但未能成功。現年58歲的歐爾班是目前歐盟在位時間最長的國家領袖，他與俄羅斯總統普丁關係密切，烏克蘭戰爭也成為這次選舉的主導話題。

波兰、捷克和斯洛文尼亚三国政府首脑周二前往俄军炮火攻击下的乌克兰首都基辅，展示坚定的团结意志。与此同时，俄乌间的停火谈判得以继续。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週三（4月6日）在愛爾蘭議會發言時，指責一些西方領導人認為經濟損失比戰爭罪行更可怕。他說：「當我們聽到關於制裁的新言論時，我無法容忍任何領導人在俄羅斯軍隊所做的一切之後，還表現的優柔寡斷。」

他補充道：「我們唯一缺乏的是一些政治與商業領導人有原則的作法。他們仍然認為戰爭和戰爭罪並不是像經濟損失那樣可怕的東西。」

烏克蘭總統還呼籲愛爾蘭說服其歐盟伙伴對俄羅斯採取「更嚴格」的措施，不過並不是所有的歐盟國家都對這場戰爭採取相同強硬的立場，比如說匈牙利。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）被認為是與普丁關係最密切的歐盟領導人之一。他說，如果莫斯科要求匈牙利用盧布支付俄羅斯天然氣，匈牙利不會有問題。他補充說，匈牙利不支持將歐盟制裁擴大到從俄羅斯進口的石油和天然氣。

俄羅斯要求歐盟國家用盧布支付天然氣進口費用，以支撐俄羅斯貨幣。然而，大多數歐洲國家都拒絕了，稱現有合同是以歐元或美元訂定的。

但歐爾班（Viktor Orban）6日表示，他與俄羅斯總統普丁通話，敦促其立即在烏克蘭停火。他說：「他的回應是正面的，但也提出了條件。」

歐爾班並未說明普丁提出的條件為何。這位3日剛勝選的匈牙利領導人說，他已邀請普丁與法國總統馬克宏、德國總理肖爾茨和烏克蘭總統澤連斯基一起到布達佩斯進行會談。

除了態度較為和緩的匈牙利，歐盟還要面對態度激動的波蘭。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）將普丁比作希特勒，並說歐洲不應該與「罪犯」談判。

他在4月4日向法國總統馬克宏表示：「你與普丁談判了多少次？你取得了什麼成果？你不能與犯罪分子談判。犯罪分子需要被打擊。」

馬克宏譴責了莫拉維茨基把普丁比喻為希特勒的說法，並在6日對法國TF1廣播電台說，這種言論「既無根據又可恥」，並說相關言論有可能破壞歐盟的團結。

他表示，莫拉維茨基屬於一個「極右翼政黨」，並支持馬克宏的競爭對手國民大會黨的勒龐（Marine Le Pen）。法國計劃在本月舉行兩輪總統選舉，一輪在4月10日，另一輪在4月24日。

（路透社、美聯社）

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