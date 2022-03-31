澤連斯基批聯合國無作為 美英加重對俄制裁

（德國之聲中文網）聯合國安理會週二（4月5日）針對俄羅斯遭指控在烏克蘭的布查鎮大規模射殺平民的指控舉行會議，會中聽取烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的發言。

他表示：「昨天我從布查回來，俄羅斯部隊在那裡犯下了各種罪行。他們殺害了整個家庭，包括成人和兒童，他們還試圖焚燒屍體。在布查市發生的大屠殺只是一個例子，不幸的是，這只是俄羅斯部隊在過去41天裡，在烏克蘭領土上所做的其中一件事。」

澤連斯基敦促俄羅斯對其在烏克蘭領土上的行動全面負責，並說俄羅斯的目標是將烏克蘭人變成「沉默的奴隸」。而對於聯合國安理會仍無法針對俄烏戰爭取得任何共識，澤連斯基也在演說中批評道：「你準備關閉聯合國嗎？你認為國際法的時代已經過去了嗎？如果你的答案是否定的，那你需要立即採取行動。」

對於澤連斯基做出的相關指控，俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vassily Nebenzia）指責烏克蘭製造暴行且操縱國際輿論，烏克蘭遭到「納粹份子」管控。他說，俄羅斯尋求為烏東的頓巴斯地區帶來和平。但德國之聲駐烏克蘭記者康諾利（Nick Connolly）表示，很難想像在布查鎮的殺戮是如何被「策劃」出來的。

在5日的會議中，中國依舊沒有批評俄羅斯，其代表稱安理會應該等待調查結果來確定在烏克蘭當地的事實。中國駐聯合國大使張軍說：「有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。」

在澤連斯基發表演說前，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）和多名聯合國官員都做了簡報。古特雷斯在開場白中說，這場戰爭涉及一個聯合國會員國對另一個會員國的入侵，並導致全球不穩定，特別是影響到發展中國家，因為俄羅斯和烏克蘭都是糧食、燃料和化肥的主要供應國。他說：「烏克蘭戰爭現在必須停止。」

他補充說，俄羅斯對烏克蘭的入侵是對全球秩序有史以來最大的挑戰之一。聯合國人道主義事務主任格裡菲斯（Martin Griffiths）則說：「烏克蘭平民正在為這場戰爭付出太高的代價。」

美禁俄「所有新投資」

同日，多國政府也宣佈對俄羅斯的新一波制裁。白宮宣布，美國政府將禁止在俄羅斯的「所有新投資」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說，美國也會加強對俄羅斯銀行和國有企業的現有制裁。相關細節預計將在4月6日公布。

莎琪說：「這些措施將削弱俄羅斯國家力量的關鍵工具，對俄羅斯造成嚴重和直接的經濟傷害，並追究其他資助和支持普丁發動戰爭的俄羅斯人的相關責任。」

根據白宮的說法，美國將與歐洲盟國與七國集團成員一起協調推動這些制裁措施。

英國外交部則表示，英國已經凍結了俄羅斯總統普丁可以動用，約3500億美元的戰爭資金。該國外交部長特拉斯（Liz Truss）表示：「到目前為止，我們的制裁已經對那些為普丁的戰爭機器提供食物和資金的人產生了破壞性影響。本周我們將宣布，凍結普丁超過3500億美元的戰爭資金。」

特拉斯說，這項資金占莫斯科6040億美元外匯儲備的60%以上。她表示：「各國的協調制裁正在將俄羅斯經濟推回到蘇聯時代的狀態。」特拉斯還呼吁禁止俄羅斯船只停靠西方港口，並敦促遏制黃金貿易和其他能 「填補普丁的戰爭財富」的行業。

歐洲驅逐近200名俄外交官

與此同時，義大利、西班牙和斯洛文尼亞加入其他歐洲國家行列，宣布驅逐派駐該國的俄羅斯外交官。此舉是為了回應俄羅斯部隊在布查鎮殺害烏克蘭平民的行為。他們的決定也讓遭歐洲各國驅逐的俄羅斯外交官人數達到近200人。

大多數歐洲國家都表示，這些驅逐行動與所謂的間諜活動或「國家安全因素」有關。 不過，俄羅斯也駁斥呼籲其為在布查發出的事負責的相關指控，稱相關影像都是偽造的，或那些平民是在俄羅斯部隊離開後才死亡的。

俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體，歐洲國家大規模驅逐其外交官的作法是「一個短視的舉動」。 他說：「在這樣一個空前困難的危機環境中縮小外交溝通的機會是一個短視的舉動，這將使我們的溝通更加復雜，而溝通是找到解決方案所必需的。」

（路透社、法新社、美聯社）

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