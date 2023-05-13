澤連斯基將現身廣島 親臨21日G7峰會

（德國之聲中文網）七國集團（G7）廣島峰會週五（5月19日）登場。彭博社、路透社與英國《金融時報》引述知情人士說法，稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將親自出席廣島G7峰會，參加週末的會議。

報導指，他此次閃電現身，意在強化西方對烏克蘭的支持，並趁G7的機會呼籲印度、巴西等非會員與會國，加入制裁莫斯科的行列。不過有不具名官員警告，他的訪問仍可能因維安因素而取消。

专家指出，如果泽连斯基亲自与会将有助于提升日本的国际地位。日本國際基督教大學政治和國際研究系教授納吉（Stephen Nagy）对德国之声表示，这使日本在七国集团内部以及在国际社会凸显出其重要性，随着泽连斯基的出现，日本作为此次会议的东道国站到了同俄罗斯斗争的前沿。就乌克兰而言，泽伦斯基则借此机会，得到强有力的支持以及财政援助，带着七国集团实实在在的军援返回乌克兰。

台灣東華大學歐盟研究中心訪問助理研究員馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy)同意以上观点，泽连斯基亲自到场，给日本在地区发挥更大影响带来契机。

不过，《金融時報》提及日本作為此次G7峰會輪值主席國，一直致力確保這場「7年來首次在亞洲舉行」的峰會不會只著重於俄烏戰爭，然而澤倫斯基的出席可能使此事更加複雜化。

19日上午，G7各國領袖來到廣島和平紀念公園，並參訪博物館，回顧廣島在二戰時期遭美軍轟炸的歷史。此前，日本首相岸田文雄曾表示，希望藉此機會強調「沒有核武的世界」願景。

除了核武之外，這次峰會的主要焦點還包含G7對俄羅斯的進一步制裁，以及如何團結一致對抗中國的「經濟脅迫」行為。對此，中國官媒新華社18日發佈報告，批評美國的「脅迫外交及其危害」。

在正式領袖峰會前，主辦峰會的岸田文雄已先行會晤各國領袖。這幾場重要會議談了什麼？DW記者也前進廣島參與此次盛會，為您整理以下重點。

德日會談：重申基於規則的國際秩序重要性

19日上午，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）與日本首相岸田文雄舉行了雙邊會談，雙方談話約40分鐘。

首先，岸田歡迎肖爾茨造訪日本，並盼能與去年擔任G7主席的肖爾茨共同引導討論，一同強化以法治為基礎的國際秩序。雙方提到與全球南方國家合作的重要性，並就東亞局勢交換意見，在中國、朝鮮帶來的挑戰上密切合作，並提到了包括核能、導彈和綁架等問題。

針對烏克蘭局勢，岸田與肖爾茨證實將繼續對俄羅斯施加嚴格制裁，同時提供烏克蘭有力的援助。兩人也表示，將向全球傳達G7堅定維護「基於法治的自由開放國際秩序」的決心。

在德日雙邊關係方面，兩國領袖一致同意，今年3月在東京舉行的德日政府磋商會議帶來了重要成果，進一步擴大、深化雙邊合作，特別是在經濟安全領域上。以此為基礎，岸田與肖爾茨表示有意繼續推動具體的合作。

英日領袖會晤：英國航母將重返印太

G7峰會前，岸田文雄也先在週四（18日）會晤英國首相蘇納克（Rishi Sunak），雙方簽署《廣島協議》（Hiroshima Accord），重申歐洲大西洋地區的繁榮跟印太地區密不可分。

協議內，英國和日本呼籲中國要做一個「負責任的國際社會成員」，並對南海、東海局勢表達關切，稱「強烈反對在世界任何地方，以武力或脅迫單方面改變現狀」。針對台灣，英日兩國稱基本立場沒有改變，重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮「不可或缺的元素」，呼籲和平解決兩岸問題。

英日安全合作方面，雙方將強化跨國聯盟作戰能力（interoperability）；此外，英國還將於2025年派遣伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）重返太平洋。隨著中國的軍事實力日益增強，英國這艘航母曾於2021年航經亞洲，並停靠日本橫須賀基地。

英航空母舰首度停靠日本横须贺基地

英相蘇納克表示，未來英國的航母打擊群重回印太，將與日本自衛隊及其他區域夥伴合作，「協助捍衛印太地區的和平穩定」。在G7領袖峰會正式登場前，蘇納克曾前往橫須賀海軍基地參訪，還登上日本的「出雲號」。

2022年5月，時任英國首相的約翰遜（Boris Johnson）亦曾訪日，與岸田文雄達成《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement）。依此協定，日本和英國部隊能夠共同部署，在印太地區進行訓練和聯合演習。

經濟方面，英日兩國著重於供應鏈韌性，並將推動「半導體夥伴關係」，發展聯合研發計劃。蘇納克18日還宣布，日本企業將在英國投資177億英鎊，其中日本綜合商社丸紅（Marubeni）將投資約100億英鎊在離岸風力與氫能項目。

英國脫歐之後，戰略布局逐漸朝印太地區傾斜，尋求與日本等亞洲國家建立更緊密的貿易關係。英國今年3月與《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的成員國達成協議，預計7月正式簽署文件，成為第一個加入CPTPP的歐洲國家。

美國與盟友宣布對俄新一波制裁

另一場受到高度關注的雙邊會談，則是岸田與美國總統拜登18日的會晤。根據白宮新聞稿，兩人表明將繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的殘酷、非法入侵，並承諾密切合作以應對區域挑戰，包含朝鮮的核武與導彈威脅，以及中國的脅迫行為。雙方也重申，反對單方面改變台海現狀，認為應以和平方式解決兩岸問題。

拜登說，美日聯盟是印太地區和平與繁榮的基石。雙方將強化經濟領域合作，持續就「印太經濟框架」（IPEF）進行協商。

在G7領袖峰會正式舉行前，美國及其盟友也陸續宣布對俄羅斯祭出新一波制裁。美國官員表示，將有70個來自俄羅斯等國的實體被列入美國貿易黑名單，另外還將推出300項個別制裁，對象包含個人、實體、船隻和飛機。英國則宣布禁止俄國的鑽石，以及銅、鋁、鎳的進口；G7各國也可能共同推出相關制裁，限制俄國的鑽石貿易。

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