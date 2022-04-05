澤連斯基：博羅江卡情況比布查「更駭人」

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週四（4月7日）在每日例行全國談話中表示，基輔郊外另一城鎮博羅江卡（Borodyanka），情況比布查還要糟糕。

他表示，當局已經開始整理博羅江卡的廢墟，並說：「那裡的情況更加駭人，遭俄羅斯佔領者所害的受難者更多。」

大約一週前，入侵該鎮的俄羅斯軍隊撤出了博羅江卡。該鎮距離布查約25公里。澤連斯基並沒有在談話中，提供進一步細節或證據表明俄羅斯應對該鎮的平民死亡負責。

綜合路透社、美國哥倫比亞廣播公司、《衛報》報導，無人機空拍顯示博羅江卡呈現廢墟一片，調查人員在7日於廢墟中已經發現26具屍體。

俄羅斯軍隊在3月31日從基輔郊區撤退，烏軍和媒體進入之後發現多地街道上佈滿慘遭殺害的平民屍體。烏克蘭指控俄軍在佔領地區犯下暴行，並指控俄軍犯下戰爭罪；莫斯科否認其軍隊以平民為目標，並聲稱平民死亡的有關影像純屬捏造。

布查調查工作持續進行

布查仍在重整，死傷與可能的戰爭罪行仍在調查與評估中，當地市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）告訴德國之聲，為了將應負起責任的人繩之以法，有關國際及烏克蘭機構組織正參與調查尋找所有被槍殺者的姓名。

3月時，「俄鋁」創始人德里帕斯卡（Oleg Deripaska）表示，在烏克蘭發生的衝突是「瘋狂的」，將給後代帶來恥辱。

於此同時，與官方持不同立場的俄羅斯鋁業巨頭「俄鋁」公司的董事長桑尼維特（Bernard Zonneveld）4月7日呼籲對布查的殺戮事件進行公正調查。

「我們支持對此一罪行進行客觀和公正的調查，並呼籲嚴懲肇事者。」桑尼維特在「俄鋁」網站上的一份聲明中如此表示。他說，他對布查暴行的報導感到「震驚」，並呼籲「盡快」結束衝突。

（綜合報導）

观看视频 02:49 惊魂未定的布查民众

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。