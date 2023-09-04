澤倫斯基陣前換將 烏俄兵法過招

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基週日（9月3日）在夜間視訊講話中宣布，他將撤換被指控貪汙的國防部長列茲尼科夫（ Oleksii Reznikov）。

他說：列茲尼科夫已經經歷了超過550天的全面戰爭，而國防部需要「新方法和其他形式與軍隊和整個社會互動」。

此前列茲尼科夫接受烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）採訪時才表示，飛行員會先接受F-16戰鬥機的訓練，明年春天烏克蘭就可以部署這些由荷蘭、丹麥和挪威等國提供的至少50架F-16。

他也表示，基輔必須保證這些飛機只能用於防禦，不會用來襲擊俄羅斯領土，因為烏克蘭的盟友擔心戰事升級。

雖然列茲尼科夫被拔官，但戰事相關計劃暫時不會受到影響。澤倫斯基提名來自克里米亞的烏穆羅夫（Rustern Umerov）接替列茲尼科夫，希望議會支持。

緊張局勢未減

俄羅斯3日襲擊烏克蘭西南部敖德薩地區，發動3小時夜襲，根據烏方說法，俄軍瞄準多瑙河港口的「民用基礎設施」。

烏克蘭空軍隨後表示摧毀了25架無人機中的22架，據稱，這些無人機是伊朗製造的Shahed型號。本次襲擊已經造成至少兩人受傷。

在聯合國斡旋的黑海糧食協議被叫停後，俄羅斯加大了對烏克蘭南部敖德薩和尼古拉耶夫的攻擊力度，這兩個地區擁有重要的港口和糧食運輸基礎設施。

烏克蘭總統澤倫斯基2日晚上表示，再有2艘受困船隻通過「臨時黑海糧食走廊」，他也和法國總統馬克宏討論了有關運作。

兩人通話後在社交媒體上表示：「我們還討論了確保糧食走廊正常運轉和加強敖德薩地區安全的方法。」

烏克蘭本週表示，儘管遭到俄羅斯海軍封鎖，仍有4艘船隻通過了上個月在黑海設立的臨時走廊，以確保安全航行。

另一方面，俄羅斯退出糧食協議後，土耳其總統埃爾多安在3日打電話給俄羅斯總統普丁；兩人將於4日會面，外界預期埃爾多安將持續向普丁表示希望恢復糧食協議。

黑海被封 乌克兰运粮改道经过斯洛伐克

烏將軍：突破俄軍南部防線

烏克蘭指揮官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskiy）告訴英國媒體《觀察家報》，烏克蘭軍隊已經突破了扎波羅熱南部地區幾條俄羅斯防線中第一條也是最堅固的防線。

塔爾納夫斯基表示，烏克蘭士兵在向較弱的第二道防線推進時，預計會取得更快的進展。至於烏軍反攻長期遇到的巨大地雷區阻礙，他說，排雷工作會持續在夜間進行。

烏軍南部攻勢的目標是到達約90公里外的亞速海，有效切斷俄羅斯控制的烏克蘭南部一半的地區，並打破往返克里米亞半島的一條重要補給路線。

俄國招募外國士兵

俄軍方面，俄羅斯前總統兼安理會主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，自今年年初以來，莫斯科已招募了約28萬人入伍。

自春季以來，俄羅斯軍隊開展了一場大規模的志願者招募宣傳活動，在網上和俄羅斯街頭投放了大量廣告，還試圖透過更高的工資來吸引士兵入伍。

此外，英國國防部在定期情報更新中表示，截至6月下旬，莫斯科一直在試圖從鄰國招募兵源。報告援引亞美尼亞和哈薩克斯坦的廣告，俄軍提供49.5萬盧布（約5140美元，4761歐元）的首付款，月薪從19萬盧布起跳。

英國政府認為，克里姆林宮也可能將俄羅斯超過600萬來自中亞的移民視為潛在的招募對象。 報告稱，一些中亞移民得到了「快速入籍的承諾」和高達4160美元的工資。

報告稱：「俄羅斯希望在2024年總統選舉前，避免採取進一步不受歡迎的國內動員措施」，並寫道：「剝削外國人使克里姆林宮能夠在傷亡不斷增加的情況下，為其戰爭工作招募更多人員。」

（法新社、美聯社、德新社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。