澤倫斯基籲剝奪俄安理會否決權

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基週三（9月20日）在聯合國安理會直接與俄羅斯對峙，譴責克里姆林宮入侵烏克蘭的行為是「犯罪」，並敦促聯合國剝奪莫斯科的否決權。

「世界上大多數人都已經認識到這場戰爭的真相，」澤倫斯基說。 「這是俄羅斯對我們國家進行的無端犯罪侵略，旨在奪取烏克蘭的領土和資源。」

澤倫斯基呼籲聯合國投票終止俄羅斯在安理會的否決權。因為目前的俄國與英、中、法、美一樣擁有否決權，有能力在安理會阻止任何決議。

德新社報導，多年來，由於美、中、俄阻止就一系列關鍵問題通過決議，安理會一直被認為基本上無法採取任何重大行動。安理會的根本改革已討論了幾十年，但沒有任何進展。

他強調：「侵略者手中的否決權使聯合國陷入了僵局。」 也說「停止戰爭是不可能的，因為所有努力都被侵略者、或縱容侵略者的人否決了。」

澤倫斯基重申烏克蘭立場，表示莫斯科的否決權本屬於前蘇聯，二戰的戰勝國之一，聯合國是在二戰後成立，否決權不該屬於普丁領導下的俄羅斯。

他說：「不幸的是，俄羅斯在蘇聯解體後透過後台操縱，非法佔據了安理會的這個席位，而這個席位已被騙子佔據，他們的工作就是粉飾侵略和種族滅絕。」





剝奪俄羅斯的否決權極其困難，澤倫斯基提到，莫斯科不會「自願放棄這項被盜的特權」。

澤倫斯基也表示，這是安理會系列改革的一部分，其他還包括給予發展中國家在這個最高決策機構的常任代表權。並建立一個機制，以便及早對其他國家主權受到的攻擊做出反應。

他表示，德國應該作為常任理事國加入，因為柏林是「全球和平與安全的主要保障者」之一。也補充說：「拉丁美洲和太平洋國家必須在這裡永久擁有代表權。」

他還列出了非洲聯盟，並說：「日本、印度或伊斯蘭世界等國家仍處於安理會常任理事國門外，這不能被認為是正常的（現象）。」

澤倫斯基還警告，俄羅斯正在將糧食和能源等必需品「武器化」，而這影響到所有國家。

联合国为何解决不了世界问题？

俄羅斯回應

這是自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基首次親自在安理會發表演說，也是他自戰事爆發以來第一次與俄官員同處一室。根據法新社，俄羅斯駐聯大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）在澤倫斯基發言時不斷滑手機，表情明顯不感興趣。

等到澤倫斯基離開後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫才出現在安理會，並對剝奪俄羅斯否決權的想法嗤之以鼻，把這個想法描述為制衡西方權力的一種方式。

拉夫羅夫說：「使用否決權是《聯合國憲章》規定的絕對合法的工具。」他反過來譴責澤倫斯基不參與談判，並看向美國國務卿布林肯，並建議美國「命令澤倫斯基取消反對談判的法令」。

布林肯在戰前曾會見拉夫羅夫，警告俄羅斯不要入侵烏克蘭。戰後他基本上避免與拉夫羅夫會面，也沒有計劃在紐約舉行會談。

拉夫羅夫走進會議室時，布林肯正在演講中回憶起最近一次訪問烏克蘭，在參觀一個城鎮時，目睹學校地下室裡堆放著烏克蘭平民的屍體。布林肯說：「俄羅斯幾乎每天都在烏克蘭犯下戰爭罪和反人類罪。」

20日稍晚，澤倫斯基會見了巴西外長，長期以來他一直尋求這次會面，試圖說服巴西總統盧拉對俄羅斯採取強硬立場。盧拉目前拒絕與西方國家一起對俄羅斯實施制裁，或向烏克蘭供應軍火，並暗示澤倫斯基與普丁一樣對這場戰爭負有責任。

盧拉19日在聯合國重申，「如果不基於對話，任何解決方案都不會持久。」他在推特（更名為X）上將烏巴會面描述為「一次關於建設和平道路，以及始終保持兩國公開對話重要性的良好對話」。

發言順序爭議

俄羅斯大使內本齊亞一再要求先發言，並告訴拉馬，讓澤倫斯基這個前喜劇演員先出場，可能會「損害安理會的權威」，並將會議變成「獨角戲」。

根據法新社，拉瑪先是平靜回應，但越來越惱怒，告訴內本齊亞：「我有一個解決方案——你停止戰爭，這樣澤倫斯基總統就不用發言。」

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（法新社、德新社）

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