澎湃、平静到和解: 从当红电影《返校》探讨历史伤痛的价值

(德国之声中文网) 截至这篇报导写就的时间为止，《返校》电影版上映短短两周，票房便突破两亿元台币，夺得台湾本土电影的年度票房冠军，更大举入围12项金马奖。

关于《返校》获得成功的原因，影评人膝关节认为，电玩改编、宣传成功、避开好莱坞热门片档期等都有帮助，但是最重要的，仍然是它用通俗的方式包装沉重的社会议题。

膝关节说：「就算是现在，要观众去看《悲情城市》（名导侯孝贤执导的「白色恐怖」经典电影）也还是很多人不想看，因为议题沉重，会有心理压力。 但是你包装成闯关游戏的感觉，大家就会有兴趣。 」

《返校》作为台湾第一部电玩改编，又同时兼具惊悚、悬疑、社会议题三种特质的电影，在台湾的影史上立下了一个里程碑，证明了就算触及敏感社会议题，也可以获得商业成就。

电影与史实的差距

台湾民间真相与和解促进会从2007年开始，便致力于推动「转型正义」，更是民进党政府在2017年建立「促进转型正义委员会」的重要幕后推手。 该组织集结民间力量，监督政府探查历史真相，声援受害者的真相知情权。

民间真相与和解促进会的秘书蔡喻安告诉德国之声，虽然《返校》电影里面有学校老师在学生升旗时当众被宪兵带走的场景，但是在历史上，大部分逮捕人都是暗中进行。

另外，她也对于电影中角色的内心转折的描绘不够全面，而感到可惜：「例如张明辉这个角色就比较特殊，因为他是被告密的，同时又和告密者有恋人关系。 就我们过去看白色恐怖的历史的话，受难者的心境转折都是非常复杂的，电影没有呈现得这么全面，是比较可惜的地方。 」

与蔡喻安不同的是，影评人膝关节认为，以商业片的定位而言，《返校》已经尽到它的责任：「就算要去挖掘白色恐怖的议题，你怎么挖掘都会有人不够满意，所以只能选择性的触碰到某一个程度， 就要停止了。 」

他认为在片长的限制下，《返校》并没有回避，而是「扎扎实实的用直球的方式跟观众做了一次对决」。 电影直接呈现给观众看，当时存在刑求、存在冤狱，而且成功引起观众对历史的好奇心。

他说：「这个作品的社会性，是诱发看过的群众想要去了解那个时代的事情，以及就算你没有去了解，看电影也能大概知道当时发生了甚么事。 它只要能够碰触到一个引发社会对话的可能性，那样就够了。 」

「为了台湾的未来，我要原谅他们」

德国之声记者打电话给白色恐怖亲历者林俊义时，记者还没开口，林俊义的第一句话便是：「我很感谢我还活着。 」

林俊义在3岁的时候，表姐与姐夫就被军队冲进家里带走，表姐被判18年刑期、姐夫被枪决。 回忆起那个回忆，林俊义还是难掩激动。

他在成年以后成为东海大学生物学教授，任教期间替党外人士助选、又抨击核能发电政策，

因此成为情治单位的关注对象，前后被秘密监控长达18年。 之后，他因为一篇批评季辛吉拉丁美洲外交政策的投书，被指控「为匪宣传」。 虽然他没有因此被判死刑或终生监禁，却被要求带着妻小搬迁海外。

今年，他82岁，透过行政院促进转型正义委员会的「监控档案当事人阅览计划」，林俊义得以阅览他过去被情治单位监控的档案纪录。

林俊义说，看到自己的档案，他的情绪非常复杂，震撼、感伤、悲哀。 但是在这些情绪过去之后，他产生了一种新的心情。

他说：「我对过去加害我的这些人，一点都没有愤恨的感觉。 」

「我认为一个社会，要靠一些人去告诉做过坏事的人说，只要你能悔改、愿意道歉，这个社会就会慢慢产生变化，慢慢走向文明。 」

「我当然心境非常澎湃，但是，我如果寄望台湾有未来，我要原谅他们。 」

等待一个道歉

《返校》电影当中，女主角方芮欣误会自己的心上人张老师移情别恋，而向当局告发地下读书会，试图藉此报复第三者。 但是，她却没有料到自己的心上人也会被捕。 在寻访过去、恢复记忆的过程当中，她慢慢的发现了真相，脱口而出：「对不起，我不是故意的。 」

但是，在现实生活中，就算像林俊义这样的白色恐怖受难者已经做好了原谅的心理准备，却也不一定能在有生之年，等到加害者现身道歉。

现在的台湾虽然已经开始出现协助加害者面对过去、处理伤痛的机制与团体，但是关于那段历史发生的原因、以及加害者立场的心路历程，都还是一团谜。

民间真相与和解促进会的秘书蔡喻安说，现在台湾的转型正义工作遇到的困难是「加害者体系的不明确」。

她说，很多加害者不敢谈，是因为怕被追究责任。 但是，事实上根据每个人在体系中的不同位置，可以有不同的处理方式。

例如，在加害的体系当中一个人可能是告密者、可能是法官，根据他们所处的位置不同以及他们当时的心态不同，处理方式也会不同。

蔡喻安说：「厘清体系的话，就可以针对不同的参与者有不同的面对方式，或许也可以帮助某些加害者，让他比较放心，愿意出来谈。 」

活下来的人

《返校》的电影可以说是仁慈地给予主角们尽可能好的结局：方芮欣了解当初张老师并没有移情别恋，张老师也透过遗书，与方芮欣相约来世再见。 活下来的魏仲廷不再责怪学姊，也在多年后终于鼓起勇气，回到校舍完成了老师的遗愿。 三个主角之间达成了和解。

台湾在1989年解严，也在1992年修正了刑法一百条。 在政治转型的过程当中，全体人民共同经历了民主运动、政党轮替、全民公投等令世界惊艳的民主成就。

但是在绚丽的成绩背后，却还是有人谴责转型正义是「政治清算」，也还是有许多受难者无法摆脱痛苦的回忆，活在恐惧当中。

还有更大一群观众，一出生就直接生活在民主的时代。 老年人亲身经历的痛苦回忆，对年轻人而言只是教科书的一行文字。

面对看着电影的观众，《返校》电影也直接透过角色，对观众提出了呼吁：「你的责任就是活下来，记住这里的一切。 」

这一句话在社群媒体上爆炸似的扩散开来。