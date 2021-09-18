潜艇纠纷落幕 法国大使返回美国

（德国之声中文网）法国驻美大使艾蒂安(Philippe Etienne)回到法国后近两周后在周三(9月29日)返回美国，此举也象征此前的潜艇纠纷暂时落幕。

澳美英联盟成立后，美英协助澳大利亚建立核潜艇，这使得法国要卖给澳大利亚的数十亿美元潜艇合同落空，艾蒂安在9月17日被命令返回巴黎进行磋商。法国大使馆发言人说，艾蒂安已返回美国，29日下午抵达美国华盛顿杜勒斯国际机场。

艾蒂安返美是在上周法国总统马克龙和美国总统拜登通话后商定，拜登承认，华盛顿本可以和长期盟友法国进行更好的沟通。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）事发后强硬指责美国背叛和澳大利亚倒打一耙。他日前表示，法美潜艇纠纷尚未解决。

在纽约举行的联合国一般性辩论期间，勒德里安同美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会晤了一小时。他在会晤后表示， “走出危机”尚需“时间”和“作为”。 根据报道，两国外长在会晤中就“为恢复互信而深入磋商进程的方式和主要问题”交换了意见。

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）称 走出危机尚需“时间”和“作为”

“做法发人深省”

潜艇纠纷导致这两个历史上的盟国之间出现裂痕。上周，美、英、澳三国出人意料地宣布组成印太联盟AUKUS，其中包括为澳大利亚联合建造核潜艇。澳大利亚随后宣布取消计划已久、价值数百亿美元的与法国的常规潜艇交易，引发巴黎愤怒反应。

联邦德国外长马斯 (Heiko Maas) 在接受德国之声采访时也批评这一做法“发人深省”，但他确信，相关争议会尽快解决。他指出，“这样，在美国和欧洲之间将来会有一条非常协调的路线。着眼于中国、着眼于印太地区，这也是必要的。”

欧盟无意打碎更多瓷器

欧盟也将美澳英私下达成国防协议视为破坏互信行为。因此，布鲁塞尔内部出现是否应取消与美国之间的一次重要会议的争议。不过，欧委会负责数字化与竞争事务的副主席维斯塔格 (Margrethe Vestager) 和另一位主管贸易的副主席东布罗夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 仍愿按计划去匹兹堡出席下周的双边高层会议。这两名政治家表示，“所谓战略联盟便是合塑共性，并克服困难。”

维斯塔格和东布罗夫斯基斯

在今年 6 月峰会上，欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen ）和美国总统拜登决定设立双边贸易与技术委员会（TTC），以深化基于共同价值观的跨大西洋贸易和经济联系。美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo ）和贸易代表戴琪（Katherine Tai）按计划将出席在匹兹堡举行的该委员会首次会议。

（德新社，美联社、法新社）

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