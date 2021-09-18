 潜艇纠纷落幕 法国大使返回美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2021

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时政风云

潜艇纠纷落幕 法国大使返回美国

法、美双边关系尚未完全和谐。欧美关系亦然。不过，欧盟高层在表达同法国的团结后，仍然希望保持现有的对美关系。 美国总统拜登也亲自打电话向马克龙解释。

Philippe Etienne französischer Botschafter

法国驻美大使艾蒂安(Philippe Etienne)29日返回美国述职。

DW.COM

美国总统拜登与法国总统马克龙将通话的消息未能阻止双方关系紧张进一步升级。澳大利亚总理强调，不後悔做出取消法国潜艇合同的决定，而法国则取消了同英国防长原定的会晤。

澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。法国宣布召回驻美及驻澳大使，美澳作出回应。 

（德国之声中文网）法国驻美大使艾蒂安(Philippe Etienne)回到法国后近两周后在周三(9月29日)返回美国，此举也象征此前的潜艇纠纷暂时落幕。

澳美英联盟成立后，美英协助澳大利亚建立核潜艇，这使得法国要卖给澳大利亚的数十亿美元潜艇合同落空，艾蒂安在9月17日被命令返回巴黎进行磋商。法国大使馆发言人说，艾蒂安已返回美国，29日下午抵达美国华盛顿杜勒斯国际机场。

艾蒂安返美是在上周法国总统马克龙和美国总统拜登通话后商定，拜登承认，华盛顿本可以和长期盟友法国进行更好的沟通。

法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）事发后强硬指责美国背叛和澳大利亚倒打一耙。他日前表示，法美潜艇纠纷尚未解决。

在纽约举行的联合国一般性辩论期间，勒德里安同美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会晤了一小时。他在会晤后表示， “走出危机”尚需“时间”和“作为”。  根据报道，两国外长在会晤中就“为恢复互信而深入磋商进程的方式和主要问题”交换了意见。 

UN I Jean-Yves Le Drian

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）称 走出危机尚需“时间”和“作为”  

“做法发人深省”  

潜艇纠纷导致这两个历史上的盟国之间出现裂痕。上周，美、英、澳三国出人意料地宣布组成印太联盟AUKUS，其中包括为澳大利亚联合建造核潜艇。澳大利亚随后宣布取消计划已久、价值数百亿美元的与法国的常规潜艇交易，引发巴黎愤怒反应。 

联邦德国外长马斯 (Heiko Maas) 在接受德国之声采访时也批评这一做法“发人深省”，但他确信，相关争议会尽快解决。他指出，“这样，在美国和欧洲之间将来会有一条非常协调的路线。着眼于中国、着眼于印太地区，这也是必要的。” 

欧盟无意打碎更多瓷器 

欧盟也将美澳英私下达成国防协议视为破坏互信行为。因此，布鲁塞尔内部出现是否应取消与美国之间的一次重要会议的争议。不过，欧委会负责数字化与竞争事务的副主席维斯塔格 (Margrethe Vestager) 和另一位主管贸易的副主席东布罗夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 仍愿按计划去匹兹堡出席下周的双边高层会议。这两名政治家表示，“所谓战略联盟便是合塑共性，并克服困难。” 

Margrethe Vestager und Valdis Dombrovski

维斯塔格和东布罗夫斯基斯 

在今年 6 月峰会上，欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen ）和美国总统拜登决定设立双边贸易与技术委员会（TTC），以深化基于共同价值观的跨大西洋贸易和经济联系。美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多（Gina Raimondo ）和贸易代表戴琪（Katherine Tai）按计划将出席在匹兹堡举行的该委员会首次会议。  

（德新社，美联社、法新社） 

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