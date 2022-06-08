潜艇毁约案终赔钱 澳法关系回复正常

（德国之声中文网）5月底刚刚上任的工党籍澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)6月11日表示，潜艇制造商法国海军集团(Naval Group)已经同意了澳方提出的价值5.55亿欧元的"公平且公正的解决方案"。该协议有望为这场"潜艇毁约纠纷"划上句号。

法国国防部长莱科努(Sebastien Lecornu)说，协议"让我们能够翻开与澳大利亚关系的崭新一页，并且着眼于未来。"澳总理阿尔巴尼斯则透露，他"期待着接受马克龙总统对我的邀请，尽早访问巴黎"，以便"重启""相当明显地紧张的"双边关系。

这场纠纷肇始于2021年9月，时任澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)突然撕毁了和法国海军集团的一项多年合约，该合约原本计划由法方为澳大利亚海军制造十余艘常规动力潜艇。澳大利亚总理在毁约的同时，也公布了购买英美核潜艇的秘密谈判。堪培拉的这一行为触怒了巴黎，法国总统马克龙公开指责莫里森撒谎，还召回驻澳大使以表抗议。此后几个月，两国关系始终处于冰点。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯

今年5月，工党籍的阿尔巴尼斯战胜了莫里森领衔的自由党，出任总理。就职后，阿尔巴尼斯立刻着手修复与新西兰以及其他南太平洋岛国的紧张关系，后者一直指责莫里森政府在气候保护议题上的拖延立场。修复澳法关系也很快排上了新总理的议程。

在本周末举行的新加坡香格里拉安全对话会议上，法国国防部长莱科努也说，法方"珍视与澳大利亚的友谊"。他强调，"仅仅因为过去的一个政府没有遵守诺言，这并不意味着我们必须忘记我们的战略关系。澳大利亚有一个新的团队在执政，我们很高兴能够与他们合作。"

澳大利亚寻求缓和对华关系

澳大利亚的潜艇购置计划旨在应对来自中国的潜在威胁。阿尔巴尼斯说，失败的法国潜艇合同花费了24亿美元的澳大利亚税款，却没能产生任何实质效益。采购英国或美国制造的核动力潜艇，会进一步增加开支，但是也能使澳大利亚潜艇更为隐蔽地行动，而且还能携带更加先进的巡航导弹，加大对北京的威慑。

不过，核潜艇的交付时间还存在很大的不确定性。分析人士指出，英美提供的第一批核动力潜艇可能在今后几十年都无法下水。随着澳大利亚现有舰艇的老化，这有可能引发战力缺口。

选购潜艇并不是一个简单的购买合同，而是会深远地影响经贸关系与地缘政治。澳大利亚海军将不可避免地与潜艇制造国的海军产生某种程度的捆绑关系。

时任国防部长、现任反对党领袖达顿(Peter Dutton)本周出人意料地对媒体承认，当时是他做出的改买美国潜艇之决定。澳大利亚新政府则表示，目前尚未最终决策，但同时又强调澳大利亚依然是美国的紧密伙伴。

与此同时，阿尔巴尼斯也在采取措施缓和对华关系，试图重启冻结了两年的澳中部长级会谈。澳大利亚国防部长马尔斯(Richard Marles)在新加坡香格里拉安全对话会议上说，澳大利亚想要和该地区所有国家都建立"相互尊重"的关系，"这其中也包括中国"。他说，澳大利亚"重视与中国建立富有成效的关系"，"我们都需要共存，并希望能够共同繁荣。"

在会议上，马尔斯也驳回了一名中国国防官员提出的尖锐问题。后者问道：澳大利亚与英美达成的旨在提供核潜艇技术的防务协议，是否意味着一个新的防务联盟。马尔斯回答说："澳-英-美(AUKUS)不是一个小北约，它不是一个(军事)联盟。"

(法新社等)

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