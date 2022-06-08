 潜艇毁约案终赔钱 澳法关系回复正常 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.06.2022

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时政风云

潜艇毁约案终赔钱 澳法关系回复正常

去年9月，澳大利亚决定不再购买法国潜艇，转而使用英美制造的核潜艇，引发了巴黎的震怒。现在，澳方公布了与法国潜艇制造商的实质性赔偿方案，化解了两国之间的纠纷。与此同时，澳方也在寻求缓和对华关系。

法国海军集团原计划要为澳大利亚制造12艘“短鳍梭鱼”常规动力攻击潜艇

法国海军集团原计划要为澳大利亚制造12艘“短鳍梭鱼”常规动力攻击潜艇

（德国之声中文网）5月底刚刚上任的工党籍澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)6月11日表示，潜艇制造商法国海军集团(Naval Group)已经同意了澳方提出的价值5.55亿欧元的"公平且公正的解决方案"。该协议有望为这场"潜艇毁约纠纷"划上句号。

法国国防部长莱科努(Sebastien Lecornu)说，协议"让我们能够翻开与澳大利亚关系的崭新一页，并且着眼于未来。"澳总理阿尔巴尼斯则透露，他"期待着接受马克龙总统对我的邀请，尽早访问巴黎"，以便"重启""相当明显地紧张的"双边关系。

这场纠纷肇始于2021年9月，时任澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)突然撕毁了和法国海军集团的一项多年合约，该合约原本计划由法方为澳大利亚海军制造十余艘常规动力潜艇。澳大利亚总理在毁约的同时，也公布了购买英美核潜艇的秘密谈判。堪培拉的这一行为触怒了巴黎，法国总统马克龙公开指责莫里森撒谎，还召回驻澳大使以表抗议。此后几个月，两国关系始终处于冰点。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯

澳大利亚总理阿尔巴尼斯

今年5月，工党籍的阿尔巴尼斯战胜了莫里森领衔的自由党，出任总理。就职后，阿尔巴尼斯立刻着手修复与新西兰以及其他南太平洋岛国的紧张关系，后者一直指责莫里森政府在气候保护议题上的拖延立场。修复澳法关系也很快排上了新总理的议程。

在本周末举行的新加坡香格里拉安全对话会议上，法国国防部长莱科努也说，法方"珍视与澳大利亚的友谊"。他强调，"仅仅因为过去的一个政府没有遵守诺言，这并不意味着我们必须忘记我们的战略关系。澳大利亚有一个新的团队在执政，我们很高兴能够与他们合作。"

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澳大利亚总理6月5日表示，一架中国歼击机5月26日在南中国海上空进行了危险的机动动作，威胁到一架正在巡逻的澳军侦察机的安全，迫使其返回基地。

澳洲新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese ）和工黨政府的上台，重燃了包含中國政府在內，許多人認為可以改善中澳關係的契機，但中澳貿易戰會結束嗎？

澳大利亞工黨新政府上台10天至今，中澳關係似乎有逐漸解凍的趨勢，中方也頻頻對新政府釋出善意。但雙方之間的主要問題，包含貿易制裁和過去的外交衝突等，可能就此化解嗎？

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。

法国总统马克龙在G20峰会期间直截了当地称，澳大利亚总理莫里森在取消潜艇建造合同的问题上对他撒了谎。莫里森予以否认，澳副总理乔伊斯反击说，"我们没有偷一个岛，没有玷污埃菲尔铁塔，这是一份合同。"

澳大利亚宣布终止与法国签订的至少价值400亿美元的潜艇建造协议，转而从美国购买核动力潜艇。法国宣布召回驻美及驻澳大使，美澳作出回应。 

如果澳大利亚拥有核动力潜艇，那么它不仅成为全球第7个拥有核潜艇的国家，同时让澳大利亚海军巡逻的能力范围最北可至台湾。即便澳大利亚海军不配备核武器，打造核潜艇舰队也可能改变太平洋海军力量的平衡。

澳大利亚寻求缓和对华关系

澳大利亚的潜艇购置计划旨在应对来自中国的潜在威胁。阿尔巴尼斯说，失败的法国潜艇合同花费了24亿美元的澳大利亚税款，却没能产生任何实质效益。采购英国或美国制造的核动力潜艇，会进一步增加开支，但是也能使澳大利亚潜艇更为隐蔽地行动，而且还能携带更加先进的巡航导弹，加大对北京的威慑。

不过，核潜艇的交付时间还存在很大的不确定性。分析人士指出，英美提供的第一批核动力潜艇可能在今后几十年都无法下水。随着澳大利亚现有舰艇的老化，这有可能引发战力缺口。

选购潜艇并不是一个简单的购买合同，而是会深远地影响经贸关系与地缘政治。澳大利亚海军将不可避免地与潜艇制造国的海军产生某种程度的捆绑关系。

时任国防部长、现任反对党领袖达顿(Peter Dutton)本周出人意料地对媒体承认，当时是他做出的改买美国潜艇之决定。澳大利亚新政府则表示，目前尚未最终决策，但同时又强调澳大利亚依然是美国的紧密伙伴。

与此同时，阿尔巴尼斯也在采取措施缓和对华关系，试图重启冻结了两年的澳中部长级会谈。澳大利亚国防部长马尔斯(Richard Marles)在新加坡香格里拉安全对话会议上说，澳大利亚想要和该地区所有国家都建立"相互尊重"的关系，"这其中也包括中国"。他说，澳大利亚"重视与中国建立富有成效的关系"，"我们都需要共存，并希望能够共同繁荣。"

在会议上，马尔斯也驳回了一名中国国防官员提出的尖锐问题。后者问道：澳大利亚与英美达成的旨在提供核潜艇技术的防务协议，是否意味着一个新的防务联盟。马尔斯回答说："澳-英-美(AUKUS)不是一个小北约，它不是一个(军事)联盟。"

(法新社等)

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