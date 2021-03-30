潜舰国造：台湾称欧洲国家也帮忙

（德国之声中文网）台湾多年来一直努力改组其潜舰部队，其中一些潜舰甚至可以追溯到第二次世界大战，这令其潜舰军力不敌拥有能够发射核武器舰船的中国潜艇舰队。

2018年，美国政府为美国制造商加入台湾潜舰国造计划开了绿灯，这一举动被广泛认为有助于台湾获得关键零组件。但目前尚不清楚哪些美国公司参与了该计划。

台湾国防部周五（4月2日）发表声明，否认美国期刊《国家利益》(The National Interest）的一篇报道内容。该报道引述2019年台湾媒体的新闻称朝鲜帮助台湾制造潜舰。台湾国防部发言人脸书专页指出：“针对媒体报导‘北韩转移潜舰技术与相关装备’协助台湾潜舰国造乙情，海军司令部今（2）日表示，报导内容子虚乌有，确认是假讯息。”

该声明澄清表示：“我潜舰发展筹获从过去、现在均不曾、未来也不会与北韩有任何接触，均由欧美重要国家提供协助。”

罕见表态

台湾由此罕见地承认了其潜舰国造不仅得到美国的技术帮助，也得到欧洲国家的协助，但该声明并未说明详情。

路透社报道称，欧洲国家因为担心激怒中国，通常对允许向台湾出售武器持谨慎态度。不过，2018年，台湾曾表示正在与一家总部在英属直布罗陀的公司讨论其潜舰国造的计划。

台湾目前拥有四艘现役潜艇，其中两艘于1980年代在荷兰建造，不过荷兰之后拒绝向台湾出售更多潜艇。路透社指出，法国也曾向台湾出售护卫舰和战斗机。台湾去年曾表示，正在寻求从法国购买设备，对舰船的导弹干扰系统进行升级。

台湾政府支持的台船（CSBS）去年开始自主制造八艘新潜舰，计划将于2025年交付其中的第一艘。台湾国防部长上个月表示，美国已经批准向台湾出口敏感技术用于潜舰国造计划。中国外交部发言人赵立坚就此回应：“我们敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重和妥善处理涉台问题。”

安静/任琛 （路透社等）

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