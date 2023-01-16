 潘德列茨基：复活 | 文化经纬 | DW | 25.01.2023

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文化经纬

潘德列茨基：复活

波兰作曲家、指挥家克里斯托夫·潘德列茨基（Krzysztof Penderecki）是20世纪先锋派音乐，尤其是微分音乐的代表人物之一。

潘德列茨基：复活

波兰作曲家、指挥家克里斯托夫·潘德列茨基（Krzysztof Penderecki）（1933年11月23日——2020年3月29日）做过很多大胆的音乐尝试，比如要求乐手用非常规奏法在常规乐器上奏出微音、密集音簇等新式音响。从70年代末期起，他的音乐逐渐回归传统，带有浪漫主义特征。

1973年至1978年，潘德列茨基在美国耶鲁大学任教。20世纪90年代末以后，他经常到中国访问演出，并担任中国爱乐乐团首席客座指挥。

在二战中度过童年时代的经历给潘德列茨基一生的创作打上了深深的烙印。为52件弦乐器而作的《广岛受难者的挽歌》（Threnody to the Victims of Hiroshima）作于1960年，是潘德列茨基的代表作。

钢琴协奏曲《复活》的最初构思始于2001年，本是一首为小提琴和乐队而做的随想曲。然而，当年9月11日发生的纽约世贸中心遇袭事件让潘德列茨基决定构思一部更为严肃的作品，展示人们对新开端的渴望。请欣赏奥地利钢琴家鲁道夫·布赫宾德（Rudolf Buchbinder）和华沙交响乐团2013年在贝多芬音乐节上演奏的《复活》，由潘德列茨基亲自指挥。

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