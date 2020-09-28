潘多拉文件：各国政商名流如何避税并藏匿钜额资产?

（德国之声中文网）名为「潘多拉文件」的跨国调查报导揭露，有35位现任和前任国家领袖，包括英国前首相布莱尔（Tony Blair）、约旦国王和肯尼亚总统肯雅塔（Uhuru Kenyatta）以及多名富豪都曾透过离岸公司进行避税、转移个人财产等行为。

由国际调查记者联盟（ICIJ）及包括德国之声土耳其语组在内共150家媒体组成的团队跨国调查发现，全世界有330多名高层政要人物和公职人员与离岸账户有关联。离岸账户通常被用来秘密管理和转移大笔资金，以隐匿个人的真实财富。

据国际调查记者联盟称，「潘多拉文件」显示，权贵是最可以结束离岸资金系统的人，反而却从中受益，将其资产藏在隐蔽的公司和信托中，而他们的政府却对减缓全球非法资金的流向不闻不问，让犯罪分子致富，致国家陷入贫困。

这是一项史上最大的新闻合作项目，对金融保密情况进行最大规模的揭露。来自117个国家的600多名记者审视了1190万份文件，共同发布了这项调查结果。

香港前特首董建华遭调查

香港《立场新闻》参与了这项调查，发现中国全国政协副主席、前香港特首董建华及其家族成员，涉及至少72间离岸公司。董建华本人拥有当中7间离岸公司，而其中一间拟用作开设滙丰银行帐户，处理估计价值100万美元的流动资产。

「潘多拉文件」也显示，董建华的幼子董立新透过一间离岸公司，拟开立中国银行帐户。至於董建华胞弟董建成，亦涉以 4 间离岸公司持有银行帐户，并以另外两间持有山顶及浅水湾两处豪宅物业。

国际调查记者联盟曾透过前任特首办向董建华查询，其本人及家族涉及的离岸公司用途为何，与其政协职务是否相关，获回覆指查询与该办公室无关，因此没有回应。

揭开欧非精英的神秘面纱

英国前首布莱尔几过去十年来强调反对避税行为，但这份泄密事件显示，当他和他的妻子从巴林工业和旅游部长扎亚尼（Zayed bin Rashid al-Zayani）的家族手中买下一家离岸房地产公司时，他们得以拥有一座价值880万美元（760万欧元）的大楼。

藉由通过购买公司股份，而不是直接购买大楼，布莱尔和其妻子能避免支付总额为40万美元的财产税。

布莱尔夫妇和扎亚尼夫妇都表示，他们最初并不知道对方参与了这项交易。布莱尔说她的丈夫没有参与这项交易。该公司现在已经关闭。

另外，「潘多拉文件」中也能看到亿万富翁捷克总理巴比什(Andrej Babis)，他在2017年因承诺打击腐败而成为总理。

揭露的记录显示，2009年，巴比斯向多个空壳公司注资2200万美元，在法国买了一座庄园，且没有申报。该庄园拥有桌球室、电影院、游泳池、健身房和桑拿室。巴比斯没有回应评论的请求。

另外，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）2019年当选连任前，出售了他在一家秘密离岸公司的股份。他也没有回覆评论请求。

肯尼亚总统肯雅塔（Kenyatta）来自肯尼亚最知名的政治家族之一，他曾以反腐败为竞选纲领，敦促政治透明，但泄露的记录却显示，肯雅塔和他的母亲是巴拿马的一个秘密基金会的受益人。根据记录，其他家庭成员，包括三个兄弟姐妹，拥有五家离岸公司，资产价值超过3000万美元。肯雅塔和他的家人没有回复评论的请求。

130多名亿万富翁

捷克民粹主义领导人巴比斯并不是唯一被曝光的亿万富翁。来自土耳其、俄罗斯、印度、美国、墨西哥和其他国家的其他130多名富豪皆持有离岸账户。

像是被福布斯列为加拿大第二大富豪的台湾裔加拿大人蔡崇信，是阿里巴巴集团创办人之一，也是其第二大股东，身家估计有 145 亿美元。作为加拿大籍，蔡崇信不能直接投资於中国的科技、媒体及某些行业，他便透过一些在税务天堂注册的附属公司来持有阿里巴巴股权。

「潘多拉文件」记录指出，蔡崇信的名字出现在包括于英属维尔京群岛、开曼群岛和巴哈马在内的离岸避税天堂注册的至少十几家公司中。

参与调查报道的《多伦多星报》邀请德国维尔茨堡大学中国商业与经济系主任费舍尔（Doris Fischer）审视相关文件，他认为文件显示蔡崇信在构建阿里巴巴的复杂离岸业务结构中，担当重要角色。

费舍尔说：「很明显，他在利用这些结构，利用避税天堂提供的这些机会，来完成他为阿里巴巴所做的IPO等任务。」

约旦国王隐藏资产

「潘多拉文件」也揭露了超过29000家离岸公司的真正所有者。其中一些公司被用来隐藏银行账户、私人飞机、游艇、豪宅以及毕加索和班克斯等人的艺术作品。

约旦国王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）在「阿拉伯之春」期间，通过离岸公司在马里布购买了三套海滨豪宅，总价为6800万美元，当时约旦人正在街头抗议政府腐败和国内高涨的失业率。

「潘多拉文件」发现约旦国王（海报）在英美秘密拥有 14 座豪宅。

国王的律师在一份声明中强调，国王没有滥用任何公共资金。他们断然否认透过离岸公司拥有任何不当的财产。秘密文件还揭露了摩洛哥公主哈斯娜（Lalla Hasnaa）是一家空壳公司的所有者，该公司在高档住宅区购买了价值1100万美元的房屋。

土耳其富商伊里卡克（Erman Ilicak）被查出与两家离岸公司有联系，这两家公司在2014年以其母亲的名义上市。两家公司都持有其家族建筑集团的资产。根据保密的财务报表，其中一家名为Covar Trading Ltd.的公司在其运营的第一个完整年度中获得了1亿多美元的红利收入，这些钱被藏在一个瑞士账户中。

伊里卡克的公司Rönesans Holding负责为土耳其领导人埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）建造有1150个房间的总统府。

德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构，因为该国对独立新闻室和记者进行持续性的镇压。

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