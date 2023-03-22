 潘多拉之盒：歐盟權衡改變與中國的關係 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2023

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潘多拉之盒：歐盟權衡改變與中國的關係

中國展現與俄羅斯穩固的關係，令布魯塞爾的官員們感到不滿，他們越來越擔心北京正在考慮向莫斯科提供武器。但就目前而言，歐盟並沒有真的希望與中國脫鈎。

圖為習近平20日抵達莫斯科後，在機場接受俄方迎賓

圖為習近平20日抵達莫斯科後，在機場接受俄方迎賓

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平訪俄舉行習普會，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）就此向DW分享他的看法。他表示，如果習近平「選擇與戰犯為友，我們就有責任要嚴肅對待中國」。

國際刑事法院上週對普京發出逮捕令，指控他犯有戰爭罪。

藍柏吉斯說，歐盟現在唯一的出路是採取初步行動，「降低風險並最終與中國脫鉤。我們越早開始，對聯盟越有利。」

圖為立陶宛外交部長藍柏吉斯（資料照）

圖為立陶宛外交部長藍柏吉斯（資料照）

不過，歐盟並非所有人都認為有必要採取如此強硬的行動。一位不願透露姓名的歐盟官員在與DW交談時指出，習近平與普京近年來會晤超過40次，這使中俄領導人之間所表現出的團結一致在「意料之中」。

普遍來看，中國似乎在利用俄羅斯的弱點。中國是少數幾個避免將俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭稱為侵略的國家，還對所有譴責俄羅斯的聯合國決議投了棄權票。中國繼續購買俄羅斯石油與天然氣，其官員與媒體不斷複述克里姆林宮對該戰的大外宣，受到西方國家批評。

習近平承諾與俄羅斯友誼無上限，則進一步損害了本已緊張的中歐關係。

中國如何支持俄羅斯？

儘管一些西方盟國擔心中國可能會考慮向俄羅斯提供武器，但北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）本週在布魯塞爾表示，他沒有看到任何證據表明中國準備向俄羅斯提供致命援助。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，他沒有看到證據表明中國準備向俄羅斯提供致命援助（資料照）。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示，他沒有看到證據表明中國準備向俄羅斯提供致命援助（資料照）。

然而，中國一直以多種其他方式間接援助俄羅斯，德國智庫墨卡托中國研究所（Merics）布魯賽爾辦事處分析師史泰茲（Grzegorz Stec）說，這包括增加經濟交流與出口軍商兩用設備。

他告訴DW說，出口的設備中包括「輪胎、卡車、服裝和其他俄羅斯軍隊可以使用的東西，儘管這些具體來說不是武器」。

史泰茲指出，如果西方找到中國向俄羅斯提供大型軍事裝備的確切證據，對歐洲來說是「一條紅線」。但考慮到潛在地緣政治影響的嚴重性，他建議在指責中國向俄羅斯提供武器之前採取謹慎態度。

他表示既然中國取消了清零政策，「我們或處於外交重新開放和穩定的時期，但這種穩定很脆弱，緊張局勢依然存在。」這些緊張局勢包括美中關係惡化，特別是在台灣問題上、中國對新疆維吾爾人的壓迫，以及歐盟在世界貿易組織與中國對立陶宛貿易限制的爭端。

史泰茲說：「歐盟不想要更多經濟不穩定，它目前想保持（與中國）穩定的關係。重新定義（他們之間的關係），就如同打開政治的潘朵拉之盒。」

美國推動將武器與中國聯繫起來

美國推動遏制中國影響力，歐盟不願加入此倡議，這是原因之一。

美國拜登政府一直試圖說服歐盟及其成員國共同對抗中國，而這些努力只取得了部分成功。荷蘭3月開始禁止向中國出售先進晶片技術，德國宣布對華為與中興提供的電信關鍵零件進行安全審查。

然而，總體來說，許多歐盟國家對退出利潤豐厚的中國市場是猶豫不決的——首先就是德國，其最大的貿易夥伴便是中國。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）1月在世界經濟論壇上表示，歐盟希望去除中國風險而不是與其「脫鉤」，這凸顯了歐盟不情願背離中國。

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩參加今年1月的世界經濟論壇。

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩參加今年1月的世界經濟論壇。

歐盟議員受到中國製裁

歐洲議會對華關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer，又譯蒂克菲爾）表示，儘管不情願與中國脫鉤，但歐洲對中國抱持比過去幾十年來更加懷疑的態度。

他告訴DW：「中國人最近和歐洲人打交道並不太成功，我會說他們已經浪費了很多他們曾經擁有的政治資本。」

2021年3月，包瑞翰被中國列入黑名單的歐洲議會議員之一，在此之前歐盟制裁了被指控侵犯維吾爾人權的中國官員。中歐全面投資協定因此被擱置，從那以後，包瑞翰表示中國外交官們就開始試圖接近他與其他歐盟政治人物。

中國魅力攻勢

史泰茲認為，中方新任駐歐盟大使傅聰正發動新一波中國「魅力攻勢」。他解釋道，傅聰一直非常積極地測試兩個關鍵想法，首先是同時解除雙方對彼此的制裁，他說傅聰將此視為「北京一種善意姿態，鑑於歐盟是先施加制裁的一方。」

一旦此事完成，史泰茲表示傅聰希望歐盟與中國之間投資協定的批准能暢通無阻。

然而，包瑞翰認為，能讓該投資協議重新回到談判桌上的可能性「極為渺茫」。

圖為2020年中歐領導人視訊就雙方投資進行討論的會議畫面。

圖為2020年中歐領導人視訊就雙方投資進行討論的會議畫面。

友誼無上限的影響

有消息人士告訴DW，歐盟似乎沒有太大興趣就其對華立場展開新的討論，因為歐盟成員立場各不相同，一些成員國願意專注於繼續保持貿易關係，另一些國家則準備更靠攏美國的對華政策。

這或能解釋中國為何甚至沒有出現在3月23日至24日歐盟召開的峰會議程上，至少沒有正式出現。

包瑞翰說：「中國正試圖平衡兩個互不相容的目標：成為普京最好的夥伴，同時成為歐洲人的好朋友」，他不認為中國能兼顧兩者，「正如林肯所說，你可以欺騙一部分人，也可以暫時欺騙所有的人，但你不可能永遠欺騙所有的人。」

以具體的政治術語來說，他解釋道，這意味著中國「如果堅持與俄羅斯人無上限的友誼，就會失敗。」

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