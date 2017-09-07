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潘基文

韩国外交官，2006-2016年间任联合国秘书长。

2017年起任国际奥林匹克委员会道德委员会主席。

Das Eingangstor der Vereinten Nationen (united nations, Nations Unies), aufgenommen am Montag (26.12.2011) in Genf. Foto: Fredrik von Erichsen

长平观察：联合国已成中国人权恶化的遮羞布 07.09.2017

人权观察发布报告，呼吁遏制中国政府持续削弱联合国人权机制的行动。多次参加联合国人权会议的时评人长平认为，联合国已成为中国人权恶化的遮羞布，并拒绝再次出席此类会议。
epa05689010 Members of the ruling Saenuri Party hold a press conference to formally announce that they are leaving the party in Seoul, South Korea, 27 December 2016. A total of 29 legislators quit the Saenuri party after a lengthy confrontation with other party members loyal to South Korean President Park Geun-hye. The leaving members are forming the tentatively named 'New Conservative Party for Reform.' EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

集体退出执政党   韩多名议员要"另起锅灶" 27.12.2016

韩国执政党的29名议员出于对朴槿惠总统"闺蜜门"丑闻的愤怒，宣布退出"新国家党"，另组新党，并希望即将卸任的联合国秘书长潘基文加入其中。
December 12, 2016 People carry belongings as they flee deeper into the remaining rebel-held areas of Aleppo, Syria December 12, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail

来自阿勒坡最后的“SOS” 13.12.2016

叙利亚和俄罗斯空军不断发起进攻，阿勒颇陷入枪林弹雨之中。“这是我们最后的呼救”，一位市民在互联网上写道。联合国对来自阿勒颇的类似消息深表忧虑。
United Nations Mission in Sudan (UNAMIS) personnel guard South Sudanese people displaced by recent fighting in Jabel, on the outskirts of capital Juba December 23, 2013. Clashes between rival groups of soldiers in Juba a week ago have spread across the country, which won its independence from Sudan in 2011 after decades of war. President Salva Kiir, from South Sudan's Dinka ethnic group, has accused former Vice President Riek Machar, a Nuer whom he dismissed in July, of trying to launch a coup. Machar dismissed the charge but has since said he is commanding troops fighting the government. REUTERS/James Akena (SOUTH SUDAN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

“蓝盔”部队爆丑闻 面对暴行熟视无睹 02.11.2016

眼看着政府军肆意袭击、妇女被强奸，南苏丹的联合国维和部队却毫无作为。如今联合国作出反应，罢免了当地维和部队的指挥官。
12.04.2016 Antonio Guterres speaks to reporters on the selection of the next UN Secretary-General at the UN headquarters in New York, on April 12,2016. Over the next three days, eight contenders are expected to take the podium before the General Assembly's 193 nations to lay out their vision for the job and answer questions. The hearings are part of a broad push for transparency in the selection of Ban Ki-moon's successor, who will lead an organization of 40,000-plus employees with a budget of $10 billion. / AFP / KENA BETANCUR (Photo credit should read KENA BETANCUR/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/K. Betancur

联合国正式任命古特雷斯为新任秘书长 13.10.2016

本周四，联合国大会正式决定任命葡萄牙前总理、联合国前难民事务高级专员古特雷斯为下一任秘书长。现年67岁的他将在明年1月1日正式上任，接替已经担任联合国秘书长一职长达十年的潘基文。
ARCHIV 2015 October 5, 2016 - Former Portuguese Prime Minister ANTONIO GUTERRES is set to become the next United Nations secretary-general, after the 15 Security Council members agreed to put his name forward to a formal vote. Guterres, who was head of the UN's refugee agency for 10 years until 2015, emerged as the Security Council's runaway favorite after the latest in a series of straw polls today. Pictured: GENEVA, Oct. 9, 2015 (Xinhua) -- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Antonio Guterres addresses a press conference about the refugee crisis in Geneva, Switzerland, Oct. 9, 2015. As the UN Refugee Agency (UNHCR)'s 66th Session of the Executive Committee draws to a close, High Commissioner Antonio Guterres highlighted on Friday the importance of finding viable and holistic solutions to refugee and humanitarian crises around the world | Copyright: picture-alliance/ZUMAPRESS/Xu Jinquan

安理会正式向联大推选新一任联合国秘书长 06.10.2016

安理会一致通过决议，向联大推选葡萄牙前总理安东尼奥·古特雷斯担任下一任联合国秘书长，任期从2017年1月1日至2021年12月31日。
12.04.2016 Antonio Guterres speaks to reporters on the selection of the next UN Secretary-General at the UN headquarters in New York, on April 12,2016. Over the next three days, eight contenders are expected to take the podium before the General Assembly's 193 nations to lay out their vision for the job and answer questions. The hearings are part of a broad push for transparency in the selection of Ban Ki-moon's successor, who will lead an organization of 40,000-plus employees with a budget of $10 billion. / AFP / KENA BETANCUR (Photo credit should read KENA BETANCUR/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/K. Betancur

安理会推举葡前总理担任联合国下一任秘书长 05.10.2016

联合国安理会在周三举行的对10位联合国秘书长候选人第六轮意向性投票中，安理会成员国一致同意葡萄牙前总理、联合国前难民事务高级专员古特雷斯出任下一任联合国秘书长。
Koalitionsgespräche Seehofer Merkel Gabriel

七张图看一周大事 24.09.2016

叙利亚停火破裂，恢复停火暂时无望；柏林选举，右翼民粹主义政党又下一城，默克尔政治压力山大；俄罗斯杜马选举 普京俄统党大胜；潘基文联大怒斥阿萨德；纽约爆炸案嫌犯被控多重谋杀罪；Brangelina “神仙眷侣 ”分手
20 September 2016 epa05549099 United Nations Secretary General Ban Ki-moon opens the General Debate of the 71st Session of the United Nations General Assembly at UN headquarters in New York, New York, USA, 20 September 2016. EPA/JASON SZENES +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/J. Szenes

潘基文痛批阿萨德 斥世界领袖“手上沾血” 20.09.2016

距离潘基文卸任只有100天了，在这次纽约联大上，这位联合国秘书长措辞直白、严厉，狠批那些助长叙利亚暴力流血的政府。
NEW YORK - MAY 12: The United Nations logo on the back wall of the General Assembly Hall of the United Nations is seen from the floor May 12, 2006 at the United Nations headquarters in New York. NEW YORK - MAY 12: The view from the speakers rostrum in the General Assembly Hall of the United Nations is seen May 12, 2006 at the United Nations headquarters in New York. The General Assembly Hall was remodeled in 1979 to accommodate up to 182 delegations, each of which has six seats. All seats are equipped with earphones, broadcasting simultaneously in the Assembly's six official languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. The United Nations headquarters, completed in 1952, is widely considered to be a landmark achievement of the International Style of architecture. (Photo by Chris Hondros/Getty Images)

台湾再度展开“参与联合国”活动 17.09.2016

第71届联大会期本周拉开帷幕，台湾再度展开活动，呼吁联合国正视台湾参与权利，并首次洽请盟友致函潘基文秘书长，替台湾发声，表达台湾参与联合国机构的急迫性及必要性。
January 3, 2016 Bildunterschrift:In this picture taken on January 3, 2016, a protestor holds up a missing person notice for Lee Bo, 65, the latest of five Hong Kong booksellers from the same Mighty Current publishing house to go missing, as they walk towards China's Liaison Office in Hong Kong. Britain confirmed on January 5 that one of five missing Hong Kong booksellers feared detained by Chinese authorities is a UK citizen, saying it was 'deeply concerned' over the disappearances. AFP PHOTO / ANTHONY WALLACE / AFP / ANTHONY WALLACE (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/A. Wallace

长平观察：以法治之名强迫失踪 30.08.2016

潘基文呼吁 “必须结束一切强迫失踪”。时评人长平指出，事后的法律程序不能掩盖中国当局自始至终的强迫失踪行为。
picture-alliance/dpa/S.Hoppe Der ehemalige Premierminister von Australien, Kevin Rudd, spricht am 13.02.2016 während der 52. Sicherheitskonferenz in München (Bayern). Die 52. Sicherheitskonferenz dauert bis zum 14.02.2016. Foto: Sven Hoppe/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

陆克文有意角逐联合国秘书长 苦等提名 18.07.2016

懂中文的陆克文希望当上联合国秘书长，但他此前必须获得该国政府的提名，而他在政界的声誉颇有争议。
This undated handout photo provided by Jeff Gillis shows his wife, Phan Phan-Gillis, an American businesswoman arrested in China on claims she spied and stole state secrets. Jeff Gillis says his wife being held in solitary confinement and is interrogated at least once a day. (Courtesy of Jeff Gillis via AP) | (c) picture-alliance/AP Photo/J. Gillis

联合国：中国任意拘留美国女商人违反人权 06.07.2016

在联合国秘书长潘基文即将启程前往北京访问前，联合国一个工作小组表示，中国任意拘留美国女商人潘婉芬违反了国际人权规范。这是该小组成立以来首次对中国做出此类指控。
30.05.2016 epa05337018 United Nations (UN) Secretary-General Ban Ki-moon holds a news conference shortly after the 66th UN Department of Public Information/Nongovernmental Organization Conference held at a convention center in the southeastern city of Gyeongju, South Korea, 30 May 2016. Ban was in South Korea, his home country, for a three day visit. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/Yonhap

潘基文访韩为竞选总统铺路？ 04.06.2016

外界盛传联合国秘书长潘基文在卸任后有意回到韩国参选总统，并猜测他的韩国访问行程便是在为选战铺路。潘基文本人则作出澄清，呼吁媒体勿过度解读。
Die Muslime Arezu Almassi (l), Nader Alinea (r) und Tochter Nadaf sitzen vor dem Altar der evangelischen Christen-Kirche in Trier (Foto vom 17.09.2003). In dem Gotteshaus hat die Familie aus dem Iran vor der drohenden Abschiebung aus Deutschland. Die Familie ist seit mehr als sieben Monaten im Kirchenasyl und zur Zeit der einzige Fall von Kirchenasyl in Rheinland-Pfalz. Foto: Harald Tittel/dpa/lrs

人道援助需要宗教参与 21.05.2016

联合国人道援助峰会即将在伊斯坦布尔召开。联合国秘书长潘基文说，召集这次峰会是因为“人类正面临二战以来最严重的人道主义灾难”。而在峰会上，宗教将是一个重要议题。
28.04.2016++++++United Nations (U.N.) Secretary-General Ban Ki-moon delivers a speech in the Parliament in Vienna, Austria, on 28 April 2016. Ban Ki-moon is on an official visit to Austria from 26 to 29 April 2016. EPA/CHRISTIAN BRUNA (c) picture-alliance/dpa/C. Bruna

潘基文提醒欧洲防止仇外情绪蔓延 28.04.2016

联合国秘书长潘基文在奥地利议会讲话，指出欧洲在难民危机上不能表现出团结精神。东道主奥地利也被不点名批评。
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