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韩国外交官，2006-2016年间任联合国秘书长。
2017年起任国际奥林匹克委员会道德委员会主席。
人权观察发布报告，呼吁遏制中国政府持续削弱联合国人权机制的行动。多次参加联合国人权会议的时评人长平认为，联合国已成为中国人权恶化的遮羞布，并拒绝再次出席此类会议。
韩国执政党的29名议员出于对朴槿惠总统"闺蜜门"丑闻的愤怒，宣布退出"新国家党"，另组新党，并希望即将卸任的联合国秘书长潘基文加入其中。
叙利亚和俄罗斯空军不断发起进攻，阿勒颇陷入枪林弹雨之中。“这是我们最后的呼救”，一位市民在互联网上写道。联合国对来自阿勒颇的类似消息深表忧虑。
眼看着政府军肆意袭击、妇女被强奸，南苏丹的联合国维和部队却毫无作为。如今联合国作出反应，罢免了当地维和部队的指挥官。
本周四，联合国大会正式决定任命葡萄牙前总理、联合国前难民事务高级专员古特雷斯为下一任秘书长。现年67岁的他将在明年1月1日正式上任，接替已经担任联合国秘书长一职长达十年的潘基文。
安理会一致通过决议，向联大推选葡萄牙前总理安东尼奥·古特雷斯担任下一任联合国秘书长，任期从2017年1月1日至2021年12月31日。
联合国安理会在周三举行的对10位联合国秘书长候选人第六轮意向性投票中，安理会成员国一致同意葡萄牙前总理、联合国前难民事务高级专员古特雷斯出任下一任联合国秘书长。
叙利亚停火破裂，恢复停火暂时无望；柏林选举，右翼民粹主义政党又下一城，默克尔政治压力山大；俄罗斯杜马选举 普京俄统党大胜；潘基文联大怒斥阿萨德；纽约爆炸案嫌犯被控多重谋杀罪；Brangelina “神仙眷侣 ”分手
距离潘基文卸任只有100天了，在这次纽约联大上，这位联合国秘书长措辞直白、严厉，狠批那些助长叙利亚暴力流血的政府。
第71届联大会期本周拉开帷幕，台湾再度展开活动，呼吁联合国正视台湾参与权利，并首次洽请盟友致函潘基文秘书长，替台湾发声，表达台湾参与联合国机构的急迫性及必要性。
潘基文呼吁 “必须结束一切强迫失踪”。时评人长平指出，事后的法律程序不能掩盖中国当局自始至终的强迫失踪行为。
懂中文的陆克文希望当上联合国秘书长，但他此前必须获得该国政府的提名，而他在政界的声誉颇有争议。
在联合国秘书长潘基文即将启程前往北京访问前，联合国一个工作小组表示，中国任意拘留美国女商人潘婉芬违反了国际人权规范。这是该小组成立以来首次对中国做出此类指控。
外界盛传联合国秘书长潘基文在卸任后有意回到韩国参选总统，并猜测他的韩国访问行程便是在为选战铺路。潘基文本人则作出澄清，呼吁媒体勿过度解读。
联合国人道援助峰会即将在伊斯坦布尔召开。联合国秘书长潘基文说，召集这次峰会是因为“人类正面临二战以来最严重的人道主义灾难”。而在峰会上，宗教将是一个重要议题。
联合国秘书长潘基文在奥地利议会讲话，指出欧洲在难民危机上不能表现出团结精神。东道主奥地利也被不点名批评。
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