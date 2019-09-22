漫话国庆庆典之九：三代画像

（德国之声中文网）1999年五十周年庆典，格外得到重视。

跨过今年，就进入世纪之交的千禧年，我们是个喜欢"新"的民族，从1949年以来，"新中国"、"新时期"，又有了一个"新"："新世纪"；总书记江泽民执政整整10年，也该有一个"大庆"。

于是，50周年庆典有了一个词："世纪大阅兵"，与此对应的也是"世纪庆典"。这是对应"新世纪"的。

于是，那首1997年诞生，1998年、1999年获得政府"文化部奖"、"五个一工程奖"的《走进新时代》，从十五大一直唱到50周年庆典，唱响的是"新时代"旋律。这是对应江执政10年的。

歌里唱的，江泽民是"继往开来的领路人"。这个"往"的概括，就是邓小平在10年前为江上台而定的调：三代领导集体。

那一年5月31日，邓小平说：我们党的历史上，真正形成成熟的领导，是从毛刘周朱这一代开始。第二代是我们这一代，现在换第三代。正式提出了三代领导集体的概念。

1989年6月16日，邓小平说：我们中国共产党现在要建立起第三代的领导集体。任何一个领导集体都要有一个核心，没有核心的领导是靠不住的。第一代领导集体的核心是毛主席。第二代实际上我是核心。第三代的领导集体也必须有一个核心，就是现在大家同意的江泽民同志。新的常委会从开始工作的第一天起，就要注意树立和维护这个集体和这个集体中的核心。明确确立"以江泽民同志为核心"。

世纪大阅兵

为了"注意树立和维护这个集体和这个集体中的核心"，邓小平主动淡化自己的作用。他说：不希望在新的政治局、新的常委会产生以后再宣布我起一个什么样的作用。一个国家的命运建立在一两个人的声望上面，是很不健康的，是很危险的。

1989年9月4日，邓小平致信中共中央政治局，请求辞去中共中央军事委员会主席职务。11月7日，中共十三届五中全会上，江泽民接任中央军委主席。

这样，江泽民的"核心"权力具备，具有中共中央总书记、国家主席和军委主席等党政军三项最高职务，拥有了毛泽东、华国锋曾经有过的权力。

那一年，领导人的更迭是非常态的。江泽民并无中央工作经验，就资历而言，也无法与在中央的那些领导人相比。在开局的几年，这个"核心"有些名不副实。

那几年，"姓资姓社"闹腾得不行，江"核心"也无力掌控。1992年邓小平南方"画了个圈"，改革的春风再度吹起。江泽民在稍稍犹豫后就密切配合。邓小平只说"社会主义也可以搞市场经济"，江泽民十四大报告进而提出建立"社会主义市场经济"这个总目标。邓小平称赞江泽民"这件事做得很有分量"。更有分量的一件事是，十四大报告确立了"邓小平建设有中国特色的社会主义理论"。

江泽民砥砺前行8年，到1997年十五大，"邓小平建设有中国特色的社会主义理论"直接称之为"邓小平理论"，写入党章，"第三代领导集体"站稳了脚跟。三个"世纪伟人（孙中山、毛泽东、邓小平）"和"以江泽民同志为核心"的"领导集体"在媒体上定调。体现在50周年庆典上，就是有了毛泽东、邓小平、江泽民的"画像"。

庆典是政治仪式，政治象征。领袖肖像（塑像、浮雕）是最具有象征性的政治符号，具有非同一般的社会政治功能。自1949年庆典以来，以领袖肖像为主体、以纪念活动为载体的肖像政治已渐成传统。但35周年庆典，除了毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等的塑像，邓小平等人的画像（塑像）阙如。

到了50周年庆典，出现这三幅画像，想必高层经过了慎重的考虑。

三幅"画像"，体现在三个方阵。《人民日报》写道：

"今天是你的生日啊，我的祖国！一个古老民族获得新生的日子，一个亿万人民翻身解放的日子！……"

"站在'雪山草地'彩车上的原中央警卫团战士郭汉田，开国大典时曾在金水桥边值勤，回忆起50年前的一幕无法按捺自己的心潮。'毛主席的声音刚落，整个天安门广场沸腾了，欢呼声、口号声震耳欲聋，人们跳啊，喊啊，敲锣打鼓，什么样的动作都有；哭啊，笑啊，什么样的表情都有……'这位历经沙场的红军战士，将当时的情景深深珍藏在心中，不仅为自己，也为了他失去的战友，'可惜，他们没能看到这天……'

祖国和人民永远不会忘记这些为国为民抛头颅、洒热血的英烈。正是为了纪念他们，新中国的国旗选择了鲜红的颜色，像烈士的血，像燃烧的火。那血与火一般的旗帜永不褪色。"

这是对第一个方阵的解说。毛泽东画像在却未被强调，只是通过警卫团战士的表述提到了他的存在。

"今天是你的生日啊，我的祖国！一个金秋送爽的日子，一个收获丰硕的日子！"

"一曲《春天的故事》悠扬深情，"改革开放"四个大字在宽阔的广场上格外醒目。身穿绿色衣裙、头戴粉色花冠的女青年步履轻盈，身姿舒展---群众游行的第二幕，带人们走进春意盎然、鲜花盛开的胜景，在一片美丽的春色中，巨幅画像上的邓小平同志正在向人们微笑。

正是从那时起，改革开放的春风吹遍神州大地，中华民族焕发出蓬勃的生机和活力。邓小平，我国改革开放和现代化建设的总设计师，引导中国人民开始了新时期的征程。"

这是第二个方阵的解说，强调邓小平"巨幅画像"。

"今天是你的生日啊，我的祖国！一个充满希望的日子，一个开创更加辉煌的日子！"

"4500名身穿各民族节日盛装的群众涌向广场，桃红色纱巾在他们手里上下飞扬，艳丽的色彩映红了一张张笑脸。江泽民同志在中共十五大上作报告的大幅彩像和十五大报告的模型，和着《走向新时代》的乐曲，缓缓驶来。

刚刚走完半个世纪的新中国，恰逢千年一轮的历史坐标，是机遇，也是挑战。上一个世纪之交，中国人民背负的是丧权辱国的沉痛；而这一个千禧年的到来，我们将献上"政治稳定、经济发展、文化繁荣、社会进步、民族团结"的盛世。听，千万人在行进中高声呼喊：'高举旗帜，继往开来，同心同德，再创辉煌。'这是共和国的信念，也是全国人民的愿望。"

这是第三个方阵的解说，江泽民是"大幅彩像"并配有十五大报告模型。

《人民日报》定调的解说词，"新中国"强调群体，淡化画像；"新时期"强化"总设计师"，是"巨幅画像"；"新时代"强调"高举旗帜"，是"大幅彩像"。

不同的语言，不同的意境，饶有韵味，且意味深长。

徐庆全为中国当代史学者，前资深媒体人。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。