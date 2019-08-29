漫话国庆庆典之三：“元帅升帐”-十周年国庆主题与意象

（德国之声中文网）1959年10月1日，"十年一大庆"的日子到来了。

《天安门前七十万人高呼"总路线万岁！""大跃进万岁！""人民公社万岁！"》，《庆祝建国十年 汇报跃进成就 首都七十万人大游行》，这是《人民日报》的大标题。从这个标题就可以看出这一年庆典的主题："大跃进"！

"大跃进"一年多了，十周年庆典是一个检验。检验要有对比，最简单最直观的作法就是图表、模型--"许多图表、模型告诉人们：在我国许多过去没有的东西，现在都有了"。图表成为庆典游行队伍中最突出的亮点之一，关乎国计民生的钢、煤、粮、棉都有醒目的图表和数字，记载10年来的成果；模型则直观展现跃进的技术手段和成果。比如，在当年"以钢为纲"的"钢"，在游行队伍第一个出场，独领风骚：

"钢铁战线上的职工，围绕着大型高炉、平炉、电炉、转炉和一组小高炉的模型欢呼前进。高炉旁的烟囱里喷出阵阵烟雾。工人们一面行进，一面喊着口号：'决心超额完成今年一千二百万吨钢的任务！'在游行队伍中间一块标语牌上，写着一个有趣的数字：一九四九年全国钢产量不过十五万八千吨，而这个数字相等于目前全国三、四天的产量。"

为什么"钢"要率先出场？要从"钢"在"大跃进"扮演的角色说起。

"大跃进"目标是什么，"赶英超美"。为什么要赶这两个"超级大国"？历史学家有各种总结，若简单地说，可以用一句民间俗语来概括："起哄架秧子"：北边的"老大哥"苏联"起哄"，中国来"架秧子"。

那时候，世界分成了两大阵营：社会主义阵营和帝国主义阵营。"社营"头头，是被中国尊称为"老大哥"的苏联，中国地位是老二；"帝营"老大是美国，老二是英国。

这两个阵营森然对垒，但二次世界大战刚结束，谁也不想再发动大规模战争了，就冷脸对冷屁股地较着劲。后来，又不同程度地卷入那场朝鲜战争。这场战争没有赢家，双方又只好回到打冷枪的状态。历史学家用一个很形象的词--"冷战"，概括了那个时代。

两个阵营，冷是冷，但都在暗中较劲。英美是老牌帝国主义国家，工农业都很发达，家底厚实。而"社营"呢，除了苏联的国力强大以外，其他包括中国在内的12个国家，基本上都是刚刚被解放的，底子薄，国力弱，穷家兄弟穷一家。

两个阵营不在一个档次上，怎么较劲？"社营"都很着急，都希望老大哥赶快带领大家发家致富，昼夜之间进入共产主义。到了1957年10月，"社营"终于得到了扬眉吐气的机会。

这一年的10月4日，苏联发射了世界上第一颗人造卫星，让美国人瞠目结舌，老大哥腰杆子也陡然硬起来，气宇轩昂起来。趁着热乎劲，赫鲁晓夫召开了"社营"成员的莫斯科会议。

出席会议的老二、老三等，纷纷赞扬老大哥威武，老大哥也飘飘然得迅雷不及掩耳盗铃了。老赫对当前两个阵营的发展做出了震惊世界的判断："社会主义正在上升，资本主义正在衰退"，号召大家庭成员，利用这个机会，赶快"上升"，并率先垂范，豪言要用15年时间赶上和超过那一阵营的老大，美国。

作为老二的中国当然也不能落后，就把那边的老二英国，作为追赶的目标。毛泽东在会上也发出豪言壮语："十五年赶上英国"。

稍后，毛泽东又提出，如果"我们要好好干五十年，把工业建起来，要有美国那样多的钢铁"。这样，和前面说的"十五年赶上英国"的口号加在一起，合起来说，就是"赶英超美"。

本来是"赶英"，现在又加上了"超美"，连美国都敢放在眼里了，目标就更宏大了。可是，作为"社营"老二，要把老大的活也一起接过来，就不怕老大生气？

其实，那个时候，老大苏联和老二中国，已经开始有些貌合神离了。

为了从老二做到老大，中国先从"赶英超美"的计划上争分夺秒。先是说"十五年赶上英国"，"五十年赶上美国"，稍后，合并同类项，变成"十五年赶英超美"。

到了1958年6月初，国家计委做出了《第二个五年计划要点》，把赶超时间又缩短了，"五年超过英国，十年赶上美国"。这个计划，比老大哥的"十五年赶上美国"又提前了5年。

计委提前的依据，就是毛泽东的标准："要有美国那样多的钢铁"。计委就在这里算计。6月17日，国家计委又提出了"两年超过英国"的报告，根据就是比照英、中两国的钢产量。那时，英国年产钢量大概为2000万吨，中国年产量为535万吨。只要我们1958年的年产量增加一倍，达到1070万吨，1959年再如法炮制，那不就是两年就可以赶上英国了吗？

真是一万年太久，于是计划，只争朝夕，"一天等于二十年"！

可是，到这一年的8月底，有关部门才想起来去盘算一下家底，这一盘算，让中央急了，全国钢产量才完成了450万吨，还剩下4个月，要完成650万吨，如何完成？

9月1日，《人民日报》发表社论，号召全国人民为生产1070万吨钢奋斗！社论说："钢铁工业是整个工业的基础，是整个工业的纲，是整个工业的元帅。"元帅出来了，各个部门都要回避，"停车让路，让钢铁元帅升帐。"

接着，全国地不分南北，人不分男女，男女不分老幼，所有的工作都放下了，举国上下，形成了一场全民大炼钢铁的群众运动。至于炼出了什么样的钢，炼钢者完全不必操心，再者说，炼钢者都是业余级别的，大多都没有看到钢成品长得啥样，只要按时完成上级下达的指标，就敲锣打鼓地向上级报喜了。

1958年12月19日，中央郑重其事地宣布，提前12天完成钢产量翻番任务，钢产量为1108万吨。

钢，既然是"大跃进"的"元帅"，当然要处在游行队伍的首位了。不过，游行的钢铁工人喊出的口号是"决心超额完成今年一千二百万吨钢的任务！"比1108万吨却又跃进了！

徐庆全为中国当代史学者，前资深媒体人。

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