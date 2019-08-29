漫话国庆庆典之一：“开府大典”与国庆日

（德国之声中文网）70年了，要问，中华人民共和国开国盛典在哪一天举行的？绝大多数人理所当然的回答是：这需要问吗？1949年10月1日啊！

其实，这一天虽然在天安门广场举行了有30万军民参加的庆典，但这个庆典是中华人民共和国中央人民政府成立的盛典，不是中华人民共和国的开国盛典。开国盛典是在9月21日，应是当年的国庆日。确定10月1日为国庆日，则是两个多月以后的事。

进入1948年后，随着国共两党、两军势力的逆转，中共已把建国、建政提到议事日程。这个标志就是中共1948年4月30日发布的"纪念'五一节'口号"。其中的两个口号是："（四）全国劳动人民团结起来，联合全国知识分子，自由资产阶级、各民主党派、社会贤达和其他爱国分子，巩固与扩大反对帝国主义、反对封建主义、反对官僚资本的统一战线，为着打倒蒋介石建立新中国而共同奋斗！""（五）各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府。"

"（四）"是建国，"（五）"是建政，说的很明白。

"纪念'五一节'口号"发布前后，毛泽东发出数封电报，邀请各民主党派"来解放区协商召开新政协问题"，对于有影响的人，如张东荪、李济深、沈钧儒、宋庆龄、阿哈买提江等，毛泽东都一一点名邀请。这里所说的"新政协"，是区别于1946年1月在重庆召开的政治协商会议。

1949年3月，毛泽东等中共领导进入北平后，新政协的筹备工作就开始紧锣密鼓地进行。6月15日，新政协筹备会议开幕。建国和建政进入实际操作阶段。这次会议一共开了5天，成立了以毛泽东为主任，周恩来、李济深、沈钧儒、郭沫若、陈叔通为副主任，李维汉为秘书长的常委会工作班子，筹备建国、建政的一系列文件。

当时，中共将开国定在哪一天？有一种说法是，考虑到全国的解放还在进行时，国民党残余势力对北平不时袭扰，决定在1950年元旦举行。1949年6月到8月，刘少奇访问苏联，就建国、建政有关问题向苏联通报、请教。斯大林建议说：解决重大问题时固然要稳妥，要掌握时机，但更重要的是不可错过时机。我想提醒你们注意防止敌人可能利用所谓无政府状态进行干扰。这是极毒辣的一招，不能不防。8月21日刘少奇回国，9月21日中华人民共和国宣告成立，当是中共中央认真考虑了斯大林的建议，加快了建国、建政步伐的结果。

9月21日晚7时，中国人民政治协商会议第一届全体会议在怀仁堂召开，军乐队齐奏《人民解放军进行曲》，鸣了礼炮54响（象征全国54个民族，后才有56个民族之说），以示庆祝。

毛泽东在开幕词中说："诸位代表先生们，我们有一个共同的感觉，就是我们的工作将写在人类的历史上，它将表明：占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。"他说："我们团结起来，以人民解放战争和人民大革命打倒了内外压迫者，宣布中华人民共和国成立了。"并在发言结束时，再一次喊出"庆贺中华人民共和国的成立！"的口号。

据当年采访这次会议的老记者季音回忆："令人惊叹的是，会场外竟然下起了滂沱大雨，一时间雷声隆隆、电光闪烁、暴雨如注，雷雨声和礼炮声交响成一片，组成了庆贺新中国诞生的交响曲。神奇的是，到宣读开幕词时，竟然云收雨停，满天星斗，天地间顿时无比清爽。"当毛泽东说到"占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了"时，"引起了全场一阵又一阵雷鸣般的掌声"。

毛泽东的这篇讲话，在当年10月和12月分别出版的《中华人民共和国开国文献》（10月版是东北新华书店辽东分店，12月版是香港新民主出版社）中，标题都很平淡："东北版"说："中国人民政协第一届会议上毛主席开幕词"；"香港版"说："毛主席致开会词"。若干年后，编辑《毛泽东选集》时，编辑者加上了一个有气势的标题："中国人民从此站起来了"，非常适合开国的气势。也正因如此，有人包括很多亲历者，在回忆中往往说：这句话是毛泽东10月1日在天安门城楼上说的，实是张冠李戴。

翻看当年的新闻报道，在新华社发布的新闻中，见不到"开国大典"一词，用的是"开国盛典"。

9月22日，《人民日报》头版以"人民解放战争和人民大革命胜利 中华人民共和国开国盛典 中国人民政协开幕"为标题，报道新政协会议。报道说："中国人民所渴望的中华人民共和国开国盛典---中国人民政治协商会议，已于今日下午七时在北平开幕。"

同时发表的《人民日报》社论的题目，就是：《旧中国灭亡了，新中国诞生了！》，社论开宗明义："中国人民政治协商会议的开幕，是中国光辉灿烂的人民的新世纪的开端。这是全中国人民空前大团结的会议。这个会议宣告了旧中国的永远灭亡和新中国的伟大诞生。"

9月30日，政协闭幕。会议通过的《人民政协第一届全体会议宣言》中说： "中华人民共和国现已宣告成立，中国人民业已有了自己的中央政府。"

由此说来，就1949年9月的历史事实来说，"开国盛典"是在9月21日举行的。9月21日应该是国庆日。

徐庆全为中国当代史学者，前资深媒体人。

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