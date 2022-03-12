漫画家笔下的乌克兰战争

贪得无厌的俄罗斯

同乌克兰一样，立陶宛在1990年宣布独立前也曾是苏联帝国的一个组成部分。但是正是这些所谓的“兄弟国家”，才对俄罗斯有更深刻的了解。立陶宛画家Kazys Kęstutis Šiaulytis担心，普京的吞并野心并不会在乌克兰画上句号。