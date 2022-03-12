漫画家笔下的乌克兰战争

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乌克兰战争牵动着整个世界，各国画家也纷纷拿起画笔，描绘了他们眼中的乌克兰战争。
死神将普京抱在怀里，悉心呵护。在意大利画家蓝巴迪（ Paolo Lombardi）看来，俄罗斯总统普京显然是死神最理想的宠儿，而环绕四周的苍蝇则在等待着下一个牺牲者。
死神在驾驶，魔鬼在看地图。死神和魔鬼相辅相成，为普京引领通往第三次世界大战之路。普京的眼中充满了怒火。在荷兰画家Tjeerd Royaards 看来，局势已经不可救药。不知普京脑海里的导航装置是否还能重新输入其他目的地。
按理说，经过几千年的纷争冲突，人类早应吸取教训和平共处了。不过，乌兹别克画家Makhmud Eshonkulov，人类并没有变得更加理智，只是武器的功效在不断提升。原始人只会挥舞大棒，现代士兵则配备了全套的高精准武器。
同乌克兰一样，立陶宛在1990年宣布独立前也曾是苏联帝国的一个组成部分。但是正是这些所谓的“兄弟国家”，才对俄罗斯有更深刻的了解。立陶宛画家Kazys Kęstutis Šiaulytis担心，普京的吞并野心并不会在乌克兰画上句号。
阿富汗人对战争有切肤之痛。Shahid Atiqullah的作品以挪威画家蒙克1893年创作的“呐喊”为样板，描绘空袭带给乌克兰民众的深重苦难。
乌克兰同俄罗斯本来是兄弟民族。但乌克兰对独立自主的追求，令一心要打造大俄罗斯帝国的普京大为光火。在阿联酋画家Amer看来，乌克兰想加入北约本是情理之中的事情，但在俄罗斯看来，却成了大逆不道的行为。
坦桑尼亚画家Popa笔下，这场战争绝不仅限于乌克兰，而是涉及全球霸权的争夺。俄罗斯威胁称，如果西方继续干涉，将不惜动用核武器。美国自然不甘示弱，表示一旦莫斯科动用核武，将立即予以回击。就此全球都陷入了恐惧，生怕某一方按下红色按钮。
大批乌克兰人因躲避战火而背井离乡，整个欧洲都向他们敞开了双臂。各国在接受乌克兰难民问题上都是一路绿灯。菲律宾画家Zach质问道，这难道不是双重标准吗？毕竟欧盟一项对外部边界严防死守，生怕难民涌入。
多年来，中国试图获得南太平洋海域的霸主地位，还不断对台湾发出武攻威胁，对此，澳大利亚深感不安。澳大利亚画家 Broelman笔下，熊猫正在密切关注北极熊的动态，看他会不会被乌克兰蜂蜜呛到，或被蜜蜂赶跑。如果一切正常，熊猫也会在另外一个区域大干一场。
在国际象棋界，俄罗斯和乌克兰传统上关系密切。乌克兰战争使这一关系岌岌可危。国际象棋联合会宣布暂时开除俄罗斯和白俄罗斯国家队，其自身亦成为关注焦点。
俄罗斯称，已有近千名受困在亚速钢铁厂的乌克兰向俄罗斯投降。与此同时，俄乌之间的和谈停滞不前。俄罗斯总统普京周二警告欧盟，禁运俄罗斯石油是“经济自杀”。
曾经在大约20年前担任俄罗斯总理的卡西亚诺夫接受德国之声采访指出，如今的普京和当年他共事过的普京已经截然不同了。他认为，在乌克兰战争问题上，普京应该是受到了亲信的误导。
在乌克兰战争背景下，欧洲，特别是德国如何面对中国和俄罗斯这样的专制国家以及本国在经济上对它们的依赖性？中俄是否形成了与西方对垒的阵营？
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