漫威《永恒族》：赵婷的超级英雄电影

当年龄只是一组数字...

在接获剧组的演出邀请时，萨尔玛·海耶克起初犹豫不决。得知《永恒族》是由赵婷执导后，海耶克立即答应出演。她在接受杂志EW.com采访时表示：“想象一下，你已经年过半百还能接到这名你超欣赏的导演的电话，对你说‘你会成为超级女英雄’”。她在片中饰演永恒族智者及前首领艾贾克。