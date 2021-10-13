漫威《永恒族》：赵婷的超级英雄电影

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华裔导演赵婷执导的漫威新片《永恒族》充满多样性，其中的同性恋剧情引来褒贬不一的评价，剧中还有一段男男吻戏。部分阿拉伯国家已经决定禁止该片上映。
“永恒族”是宇宙中一个拥有超能力的族群，几千年来隐居在地球保护人类不受反派“变异族”的入侵。这部由奥斯卡金像奖最佳影片导演赵婷执导的电影集结了多元化的角色：包括一对带着儿子的同性恋伴侣，还有漫威宇宙中首位聋哑超级女英雄。
布莱恩·泰瑞·亨利饰演的永恒族战士费斯托斯与宾（黎巴嫩演员哈斯·苏莱曼饰）是一对同性伴侣，育有一名儿子。大量用户因两人在片中的吻戏涌入互联网电影资料库（IMDB）留下一星评论。IMDB随即采取行动停用评分功能。
两名男演员的吻戏引发了正反两面的激烈讨论：一些人盛赞这部对LGBT群体友好的电影，但沙特阿拉伯、卡塔尔和科威特等国家则禁止放映，原因是迪士尼拒绝删除吻戏。在沙特阿拉伯，同性恋行为可被判处死刑，在卡塔尔和科威特最高则可判处七年监禁。
萝伦·瑞德罗夫是漫威电影中首次出现的聋哑超级英雄。科技网站TechRadar报道称，瑞德罗夫也参与为本片设计出全新手语。如此她所饰演的角色玛卡瑞才能比划出其同伴的名字，因为在美式手语中无法表达出这些名字。
华裔英国女演员陈静的父母分别是来自香港和中国大陆。她在片中饰演主要角色—永恒族的瑟西，与伴侣伊卡利斯（图左，理查·麦登饰）有多场对手戏。陈静绝非一张白纸。过去她也曾出演《惊奇队长》和《变形金刚》等大片。
在接获剧组的演出邀请时，萨尔玛·海耶克起初犹豫不决。得知《永恒族》是由赵婷执导后，海耶克立即答应出演。她在接受杂志EW.com采访时表示：“想象一下，你已经年过半百还能接到这名你超欣赏的导演的电话，对你说‘你会成为超级女英雄’”。她在片中饰演永恒族智者及前首领艾贾克。
巴基斯坦裔美国演员库梅尔·南贾尼在片中扮演的角色是金勾，他也是漫威电影中首名东南亚超级英雄。剧情中，金勾隐藏身份生活在地球并成为知名宝莱坞明星，电影观众甚至可以期待看到舞蹈场景。
现年46岁的安吉丽娜·朱莉曾在《古墓奇兵》出演身手矫健的萝拉·卡芙特，证明了自己的武打潜能。在《永恒族》中，朱莉饰演永恒族的勇猛战士席娜。朱莉的出色表现靠的不仅是丰富演出经验，还有事前的准备工作。朱莉为这个角色做足功课，接受芭蕾舞训练并请专人教导如何使用不同的武器。
《永恒族》的多样性，例如片中LGBT族群的友好，受到来自不同领域的赞赏。但也有其他观众在电影上映前就批评该片的多样性“太过刻意”。这部漫威英雄大片在10月上映之前就不得不面对“评论轰炸”，遭受许多负评攻击。
因执导《无依之地》获奥斯卡提名的赵婷，是一位将公路片和西部片推向了新高度的导演。她的下一个作品将是漫威漫画出品的《永恒族》。
《无依之地》让赵婷成为“中国的骄傲”——她是历史上第一位获得金球奖最佳导演奖的亚裔女性。然而，她曾经接受采访时的两句话却让这位新锐女导演迅速在中国又跌下神坛。
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