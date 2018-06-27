演讲内容提早曝光 美副总统槓上中国

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯週四(10/04)将在美国哈德逊研究所直言不讳对中国发出警告，控诉北京透过军事、外交和贸易打击美国总统特朗普领导的政府。

中美南海争锋

根据路透社获取的彭斯演讲摘录，这位副总统将针对近日美国驱逐舰和中国军舰发生的冲突发表评论。内容提到，中国做出这种「鲁莽的骚扰行为」，美国海军将继续在国际法允许和国家利益需求的任何地方飞行、航行和运营。「我们不会被吓倒。我们不会退缩。」

华盛顿当局认为北京这种行动是要在包括日本和东南亚海军行动的战略水域上限制航行自由。但中国强烈抗议，认为其对南海诸岛和周围海域拥有无可辩驳的主权。

台海问题角力

演讲摘录中，彭斯也指责中国说服三个拉美国家与台湾断交，并与中国建交。

他说：「这些行动威胁到台湾海峡的稳定，美国予以谴责。虽然美国政府尊重『一个中国政策』，但一如中美三个联合公报和《台湾关係法》所提到，我也要说，台湾所拥抱的民主为所有中国人民提供了一条更好的道路。」

「债务外交」

彭斯在演讲摘录中表示，中国利用「债务外交」来扩大其全球影响力。他说：「今天，中国向亚洲、非洲、欧洲乃至拉丁美洲等国政府，提供数千亿美元的基础设施贷款。但这些贷款的条款并不透明，而且绝大多数还是对北京有利。」

他特别以委内瑞拉为例，批评北京提供50亿美元贷款换石油，让「委内瑞拉腐败和无能的马杜罗政权」得以延续。

情报战对决

内容也提到，美国情报界已经确定中国正瞄准美国联邦和地方政府与官员，欲製造中央和地方政府之间的分歧。演讲摘录中写道，中国利用一些挑拨离间的方式，如贸易关税议题，来提升北京的政治影响力。透过「乔装人士、动员团体和宣传管道」来改变美国人对中国政策的看法。

内容说：「一位资深情报员表示，跟中国比起来，俄罗斯人所做的事情可是相形见绌。」在其中，彭斯也认为，中国官员试图影响商界领袖谴责美国的贸易行为，利用他们想跟中国做生意当作筹码。他还说：「最近的一个案例显示，如果有公司拒绝反对美国政府政策，北京威胁要拒发给一家美国大公司营业执照。」不过并未提及是哪一间公司。

夏立民/罗法 (美联社、路透社)