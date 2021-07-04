滴滴被下架後 在美上市的中国科技公司也遭审查

（德国之声中文网）滴滴出行遭中国下架後，北京当局再针对在美国上市的科技公司启动网路审查，理由是对国家数据安全感到担忧。

中国国家互联网信息办公室7月5日发布公告称，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对「运满满」丶「货车帮」及「BOSS直聘」实施网络安全审查。审查期间停止新用户注册。满帮集团和「BOSS直聘」随後表态，称将积极配合审查工作，并确保数据安全等。

「运满满」和「货车帮」是中国满帮集团旗下的电召货车应用程式，这两个平台为中国数以百万计的卡车司机与需要运输各种货物的企业牵线搭桥，也是中国最大的货车匹配资讯平台。该公司称，除了在中国暂停新用户注册以外，满帮集团及其移动应用均保持正常运营。

满帮集团於6月22日纽约交易所上市，首日上市时股价曾一度飙升 20% ，现时市值超过 206.5 亿美元。至於「BOSS直聘」则是招聘求职应用程式，其母公司看准网亦於6月11日在美国纳斯达克上市，首日挂牌造价亦曾比上市价高 96% ，现时市值为 145.2 亿美元。

《环球时报》7月5日发表评论指，互联网信息办公室做法「第一时间受到公众的普遍支持」，又指在中国电召车股务行业占至少 80% 市场份额的「滴滴出行」似乎已经有能力对一个人的行为习惯进行「大数据分析」，对个人来说「当然构成了潜在信息风险」。

滴滴措手不及

《路透社》报导，中国监管机构以行动积极而闻名，但是在滴滴出行在纽约上市后，短短两天中国就宣布对其进行调查，即使是老练的投资者也感到震惊。

另外，《华尔街日报》称，中国主管机关曾建议滴滴延後在美上市。报导援引知情人士透露，由於主管机关并未明令滴滴暂缓上市，滴滴在面临众多股东的压力下，最後决定径行上市。

不过，滴滴在发给《路透社》的声明中表示，「在IPO之前，滴滴对网信办分别于7月2日和7月4日宣布网络安全审查和暂停中国新用户注册，以及将滴滴出行从中国的应用商店下架的决定一无所知」。

中国网信办表示，此举是为了保护国家安全和公共利益。但饱受惊吓的投资人表示，采取这些措施的时机敏感，将让其他中国大陆科技公司在美国上市或在全球市场筹资的计划蒙上阴影

《路透社》称，此举被解读为中国政府加大对中国科技公司施压，这一压力始于去年年底阿里巴巴的金融科技关联公司蚂蚁集团370亿美元的上市计划被搁置。 乔治敦安全和新兴技术中心的研究分析师Ryan Fedasiuk说：「(中国共产党)以前曾把目标指向蚂蚁集团，该公司当时计划进行IPO，但后来不得不取消。」

他补充说：「但这次的动作是一种升级，因为它具有可追溯性，实际上是那些参与这项已完成IPO的投资者受到惩罚。」

（路透社丶华尔街日报等）

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