滴滴审查再收紧 七家监管部门“进驻” 

（德国之声中文网）中国网络安全审查办公室（简称网信办）7月16日通报，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。

这是监管部门本月初以来对滴滴采取安全调查措施后的又一步骤。据财经媒体报道，受这一消息影响， 7月16日美股盘前交易滴滴一度大跌近9%，市值较上市以来最高点已蒸发近200亿美元。

中国最大的网约车服务商“滴滴出行”6月29日在美国首次公开募股（IPO），成为继阿里巴巴集团之后，在美国上市的规模最大的中国公司。

但两天之后，7月2日中国国家网信办就以“国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益”为由，对“滴滴出行”展开了安全审查，暂停新用户注册。稍后，网信办勒令应用商店下架其App，原因是滴滴出行App“存在严重违法违规收集使用个人信息问题”。7月9日，滴滴25款应用程序全数下架。

“阳奉阴违”受罚？

香港英文《南华早报》7月9日报导，中国监管机构怀疑，滴滴出行赴美首次公开募股是一种“蓄意欺骗行为”。一些官员私下里将滴滴低调赴美上市的举动描述为“阳奉阴违”。网络舆论也有质疑声音担心，滴滴赴美上市在数据安全、道路信息安全方面存在严重风险。

在滴滴之后，网信办7月5日宣布，将对"运满满""货车帮""BOSS直聘"实施网络安全审查，期间这三个平台停止新用户注册。上述平台所属的企业，都在最近一个月内刚刚在美国证券市场挂牌上市。

这一轮审查是去年6月中国《网络安全审查办法》生效以来，中国网信办首次公开实施的安全审查。

7月10日，网信办发布了《网络安全审查办法》修订草案。该草案提出，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。

中国工业及信息化部7月12日又发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划》草案。中国官方媒体援引行动计划的内容报道称，“5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网等新技术新业务快速发展。随之而来的数据泄露、黑客攻击等安全事件频繁发生。如何在发展中保障安全、用安全促进发展成为挑战和机遇。 ”

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