 滴滴否认媒体报导其考虑私有化的计画 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.07.2021

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时政风云

滴滴否认媒体报导其考虑私有化的计画

《华尔街日报》周四（7月29日）引述知情人士指，由於中国监管升级，中国的叫车服务公司滴滴出行正在考虑私有化计划。不过，滴滴却是即刻否认。

China Fahrdienstleister Didi

在美国上市的滴滴出行正面临中国监管机构的挑战。

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根据彭博社报导，中国监管机构正打算对滴滴出行进行严厉处罚，措施可能包含罚款丶暂停某些业务或为滴滴引入国有投资者。消息人士也在访问中透露，滴滴抢在中国公布网络安全法前上市恐是被盯上的主因。

中国国家网信办宣布，同其它六个监管部门进驻滴滴出行，对其进行网络安全审查。消息传出，滴滴美股一度大跌。 

“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。

网约车巨头滴滴公司的多个应用程式被中国政府下架，事情不仅震动资本市场。舆论对滴滴的APP下架有多种解读。政论家邓聿文则认为：中国政府很可能是要通过这种方式发出信号：主动选择和美国的资本市场脱钩。

（德国之声中文网）中国的叫车服务公司滴滴出行在周四（7月29日）否认媒体报导关于该公司考虑私有化丶安抚中国当局并补偿其在美国上市以来投资者损失的报道。

《华尔街日报》援引知情人士表示，随着中国对科技公司的打击范围扩大，滴滴一直在酝酿下市计划，这也得到了中国国家互联网信息办公室的支持。

滴滴在首次公开募股(IPO)中筹集了44亿美元，上个月才在纽约上市。不过，它在一份声明中说，《华尔街日报》针对其考虑私有化的报道并不属实。

「公司申明，上述信息不属实，」它在提到该报道时说：「公司正在与中国相关政府部门充分合作，对公司进行网络安全审查。」

受《华尔街日报》消息影响，滴滴的股价在盘前交易中跳涨了40%，但在华尔街开盘时缩减了涨幅。滴滴在周三上涨了11.2%，收于每股9.86美元，但比6月30日的上市价格下跌了29.6%。

滴滴上市几天后，中国国家互联网信息办公室对该公司进行了调查，并要求其停止注册新用户，理由是基於国家安全和公共利益。该监管机构还表示，它将从应用商店中删除滴滴的APP应用程式。

滴滴的上市是自2014年电子商务巨头阿里巴巴集团控股上市以来中国公司最大的股票销售。近期，中国庞大的互联网行业因反垄断丶客户数据隐私和其他违规行为而受到了长达一个月的监管打击，这也让投资者感到震惊。

北京在本月早些时候表示，包括中国国家互联网信息办公室丶交通运输部和国家市场监督管理总局在内，至少有七个部门的官员正在对滴滴出行进行现场的网络安全审查。

消息人士告诉路透社，鉴于中国政府对境内数据使用的敏感性，中国国家互联网信息办公室一直在调查该公司的一些数据是否有可能最终落入外国实体手中。

《华尔街日报》报道称，滴滴一直在与银行家丶监管机构和主要投资者谈判，试图解决其在纽约证券交易所上市后的问题。

该报指出，滴滴已要求其主要承销商去评估投资者对私有化计划的看法，以及他们可能接受的定价范围。《华尔街日报》还说，涉及对其公开交易的股票进行要约收购是初步考虑的方案之一。

当前，中国公司也接受美国越来越多的审查。美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）的一位委员在周一（7月26日）表示，在美国上市的中国公司都必须披露中国政府干预其业务的风险，作为其定期报告义务的一部分。

美国证券交易委员会在3月通过了一些措施，如果外国公司不遵守美国的审计标准，将把它们从美国的证券交易所踢除。美国上市公司会计监管委员会(Public Company Accounting Oversight Board）长期以来一直抱怨其进入中国受限。

（路透社丶《华尔街日报》等）

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