滴滴出行有望重新上架 整治行动接近尾声?

（德国之声中文网）路透社援引五位知情人士的话报道称，中国政府准备下周开始允许滴滴出行等应用在中国的App商店重新上架。此举显示，中国政府对科技行业长达两年的整治行动已经接近尾声。滴滴目前正在等待政府通知，以恢复旗下25款软件的新用户注册和下载服务，这将是2021年接受整治行动后重启正常业务的关键一步。两位消息人士称，为期一周的春节假期将有助于滴滴出行吸引新的客户，并使业务恢复正常。

滴滴软件传出解禁消息之际，正值中国政府试图恢复私营企业信心，并借助高科技行业为国民经济注入活力。受疫情防控的影响，中国经济受到了严重的冲击。

周日，中国央行总裁郭树清在官方的中央电视台表示，央行将支持和鼓励"平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。"

滴滴应用一旦获准重新上架，将标志着该企业历时一年半的整治行动已经结束。去年七月，网络监管机构"中国网信办"曾对滴滴施以12亿美元的罚金。两位消息人士对路透社表示，滴滴已经于去年支付了上述罚金，这也是继阿里巴巴和美团在2021年被中国反垄断机构课以高额罚款之后，中国高科技企业被处以的最高金额的罚款。

滴滴公司、中国网信办以及中国国务院新闻办公室均没有就路透社的问询立即做出回应。

过去两年当中，北京当局对该国高科技巨头展开了一场前所未有的大规模整治行动，对滴滴的高额罚金就是这场整治行动的组成部分。整治行动令相关企业的股值大幅缩水，营业额和企业盈利也纷纷下滑。

两位知情人士对路透社表示，过去两周来，中国国家网信办等监管部门已经重新启动了滴滴应用的审批程序，并已向最高领导人递交了报告，期望在今后数天内得到中央高层的批准。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



整治行动

2012年，滴滴出行在北京成立，并获得了阿里巴巴、腾讯以及软银等著名企业的投资。2021年，因违背中国监管部门意愿，推动在美国上市，滴滴陷入了困境。旗下的25款应用软件被勒令下架，并因数据安全漏洞而被课以高额罚款。

去年六月，滴滴结束了在纽约股票交易所历时十一个月的上市经历，宣布退出美国股市。至此，滴滴出行从中国互联网经济蓬勃发展的典型代表变成了中国政府网络整改行动的打击对象之一。

两位消息人士对路透社表示，滴滴原本希望从美国退市以及缴纳罚金后，公司面临的监管困境能够得到缓解，并期望其应用软件进行合规处理后，能够在去年九月重新上架。但中共党代会的召开，高层的人事变动以及新冠疫情的迅速蔓延，使滴滴重新上架之事一拖再拖。

（路透社）

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