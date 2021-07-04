 ″滴滴″事件延烧: Keep、喜马拉雅等取消赴美上市 | 经济纵横 | DW | 09.07.2021

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经济纵横

"滴滴"事件延烧: Keep、喜马拉雅等取消赴美上市

在“滴滴出行”等App被下架后，中国最受欢迎的健身应用Keep、最大播客平台喜马拉雅、医疗数据公司零氪科技据称均取消了赴美IPO的计划。目前，中国网络安全审查风暴仍在继续，海外上市被收紧。

据报道，Keep、喜马拉雅和零氪科技均取消了赴美IPO的计划

据报道，Keep、喜马拉雅和零氪科技均取消了赴美IPO的计划

（德国之声中文网）两位熟悉此事的消息人士向英国《金融时报》透露，受到日本软银和中国腾讯支持的健身软件Keep取消了赴美进行首次公开募股（IPO）的计划。原本预计Keep这次或将筹集到5亿美元投资。Keep和软银目前没有对此置评。

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《商报》刊文评点了“滴滴”等中国互联网企业近期频遭打压，指出中国政府将在今后几个月从私营企业手中全面夺回对大数据的控制权。《世界报》则刊文感叹，西方社会至今对中共了解甚少，这个百年政党最为突出的其实是学习适应能力。

中国宣布对网约车巨头滴滴展开网络安全审查并下架后，就对其他在美国上市中国企业的应用程式启动类似审查。

中国政府对包括滴滴在内的最近在美国上市的科技类企业挥出重拳，导致其股价暴跌，也关联其它在美挂牌的中国科技股。业内人士透露，目前中资企业赴美上市工作已经全面暂停。

另一位知情人士也对《金融时报》称，中国最大的播客平台喜马拉雅也在最近取消了其赴美IPO的计划。该人士称，"在与相关监管机构沟通后，喜马拉雅了解到，赴香港上市将被视为首选"。

同样据报道叫停其在纳斯达克IPO计划的，还有中国医疗数据公司零氪科技（LinkDoc Technology Ltd)。零氪科技受到阿里健康信息技术子公司支持。

路透社7月8日援引三位知情人士称，在中国加强了海外中概股的监管后，零氪科技搁置了在美国IPO、预计或筹集2亿多美元的计划。零氪科技上个月在美国申请了首次公开募股，原计划在周四美国市场收盘后对其股票进行定价。

"滴滴"引发网络安全审查风暴

此前，中国网约车巨头"滴滴出行"在纽约挂牌仅两天后，中国网络安全审查办公室和国家网信办即宣布，对滴滴启动网络安全审查。本周相关部门进一步宣布，"滴滴出行"存在严重违法违规收集使用个人信息问题，其应有程序被勒令下架。

滴滴6月底刚在美国挂牌上市，是继阿里巴巴后在美国IPO规模第二大的中国企业

滴滴6月底刚在美国挂牌上市，是继阿里巴巴后在美国IPO规模第二大的中国企业

随后，中国当局再宣布对"运满满"丶"货车帮"以及"BOSS直聘"实施网络安全审查，期间这三个平台停止新用户注册。这些平台均掌握大量数据信息，其所属的企业都在最近一个月内刚刚在美国证券市场挂牌上市。

这一系列举动引发在美国上市的中概股遭到抛售。

更多阅读：中国政府重拳"打滴滴"究竟为哪般？

《金融时报》指出，这意味着，对于滴滴等在美国上市的公司可能存在的数据安全漏洞的审查，可能会影响多家原计划今年赴美上市、或募资数十亿美元的中国科技公司。

中国政府在周二表示将收紧对中国公司海外上市的限制。国务院办公厅发文，进一步加强跨境监管执法司法协作，加强跨境监管合作，完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规。

《联合早报》在其报道称，分析人士预见，滴滴贸然"闯关"赴美上市引爆的网络安全监管风暴还将持续延烧，赴美上市中企将面临官方更严格审查。

（来源：金融时报、路透社等）

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