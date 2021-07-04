"滴滴"事件延烧: Keep、喜马拉雅等取消赴美上市

（德国之声中文网）两位熟悉此事的消息人士向英国《金融时报》透露，受到日本软银和中国腾讯支持的健身软件Keep取消了赴美进行首次公开募股（IPO）的计划。原本预计Keep这次或将筹集到5亿美元投资。Keep和软银目前没有对此置评。

另一位知情人士也对《金融时报》称，中国最大的播客平台喜马拉雅也在最近取消了其赴美IPO的计划。该人士称，"在与相关监管机构沟通后，喜马拉雅了解到，赴香港上市将被视为首选"。

同样据报道叫停其在纳斯达克IPO计划的，还有中国医疗数据公司零氪科技（LinkDoc Technology Ltd)。零氪科技受到阿里健康信息技术子公司支持。

路透社7月8日援引三位知情人士称，在中国加强了海外中概股的监管后，零氪科技搁置了在美国IPO、预计或筹集2亿多美元的计划。零氪科技上个月在美国申请了首次公开募股，原计划在周四美国市场收盘后对其股票进行定价。

"滴滴"引发网络安全审查风暴

此前，中国网约车巨头"滴滴出行"在纽约挂牌仅两天后，中国网络安全审查办公室和国家网信办即宣布，对滴滴启动网络安全审查。本周相关部门进一步宣布，"滴滴出行"存在严重违法违规收集使用个人信息问题，其应有程序被勒令下架。

随后，中国当局再宣布对"运满满"丶"货车帮"以及"BOSS直聘"实施网络安全审查，期间这三个平台停止新用户注册。这些平台均掌握大量数据信息，其所属的企业都在最近一个月内刚刚在美国证券市场挂牌上市。

这一系列举动引发在美国上市的中概股遭到抛售。

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《金融时报》指出，这意味着，对于滴滴等在美国上市的公司可能存在的数据安全漏洞的审查，可能会影响多家原计划今年赴美上市、或募资数十亿美元的中国科技公司。

中国政府在周二表示将收紧对中国公司海外上市的限制。国务院办公厅发文，进一步加强跨境监管执法司法协作，加强跨境监管合作，完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规。

《联合早报》在其报道称，分析人士预见，滴滴贸然"闯关"赴美上市引爆的网络安全监管风暴还将持续延烧，赴美上市中企将面临官方更严格审查。

（来源：金融时报、路透社等）

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