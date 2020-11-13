滞美一年 哈佛中国学者将获准返国

（德国之声中文网）波士顿一家法庭周二发布的文件显示，检方将放弃对郑灶松的走私控罪，以换取他承认对美国海关人员做虚假供词的指控。检方将建议法庭立即将郑灶松递解出境。按照法庭审理流程，郑灶松将于周四通过视频接受法庭听证，并将做出有罪陈述。他的辩护律师拒绝就此发表评论。

2019年12月9日，郑灶松从波士顿洛根国际机场搭乘中国航班飞往北京前，海关人员在其行李箱里发现了21个藏在袜子里的玻璃小瓶，瓶中装有咖啡色液体。郑灶松先是宣称这些玻璃瓶并不重要，是受朋友委托带回中国的。联邦调查人员表示，后来郑灶松承认，这些玻璃瓶是他从哈佛大学附属的帕斯以色列狄肯尼斯医学中心实验室（Beth Israel Deaconess Medical Center lab）窃取的癌细胞样本，他此前曾在这里工作。郑灶松被捕后，哈佛大学立即终止了同他的合作关系。

同郑灶松一样，近年来已有多名在美中国科学家被控从事间谍或盗窃知识产权行为而遭起诉，不过，最终只是被课以较轻的处罚。上个月，美国司法部最终收回了对一名中国电脑科学家为华为窃取商业机密的控罪，以换取这名教授承认虚假陈述罪名。同一时期，美国方面还同另外一名在俄亥俄大学工作的华人教授达成了类似的认罪协议。这位教授承认在向美国国家卫生研究院的拨款申请中做了虚假陈述，隐瞒了他与中国一所大学的关系。检方此前称，俄亥俄州立大学免疫学家郑颂(音译)与中国旨在获取外国知识产权的"千人计划"有关。

《纽约时报》十一月初报道称，美国国家卫生研究院（NIH）和美国联邦调查局(FBI)已发起大规模行动，以找到从美国各地研究机构为他国窃取生物医学研究成果的科学家。"他们已经发现并正在调查的几乎所有事件都涉及华裔科学家，包括入籍的美国公民，这些人被指控为中国行窃。"

《纽约时报》称："这些调查加剧了人们对中国正在利用美国科学体系的相对开放性，从事大规模经济间谍活动的担忧。与此同时，这种拉网式审查的规模让生物医学研究人员不寒而栗，其中一些人说，随着华盛顿与北京的地缘政治竞争加剧，调查正在不公平地把华裔科学家作为审查对象。"

达扬/李鱼/(纽约时报、南华早报、彭博社等)

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