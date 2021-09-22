为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

滕彪

中国知名维权律师，独立中文笔会会员。

零八宪章首批303名发起人之一。因此被中国政法大学停课。

Veteran pro-democracy lawmaker Albert Ho (2nd L) reacts as fellow activists hold placards of detained Chinese human rights lawyer Wang Quanzhang at a rally outside the Chinese Liaison Office in Hong Kong on December 26, 2018, as Wang's trial is set to begin in China. - Two rights activists were taken away on December 26 after protesting outside the tightly-guarded courthouse where the trial of Wang, a prominent human rights lawyer, is set to begin, witnesses saw. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

又一组织不敌国安法压力 中国维权律师关注组9月解散 22.09.2021

长期关注维权律师情况的「中国维权律师关注组」21日宣布将在9月解散，成为另一个在香港国安法压迫下，被迫解散的民间团体。中国法律学者滕彪表示，这反映了香港过去几年情势恶化的速度。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***This photo taken on October 14, 2018 shows a view of cotton fields during harvest season in Hami in China's northwestern Xinjiang region. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

新疆棉事件继续延烧 专家：北京「经济绑票」 26.03.2021

中国政府发起的新疆棉话题仍持续在中国社媒上发酵，法学专家滕彪告诉德国之声，他认为中国政府「经济绑票」的作法可能产生反效果，让国际社会进一步关注新疆议题。
Chinese dissident Chen Guangcheng addresses the third night of the 2020 Republican National Convention on August 26, 2020, from Washington, DC. The novel coronavirus pandemic has forced the Republican Party to move away from an in-person convention to a televised format. UPI Photo via Newscom picture alliance |

陈光诚共和党全代会演说 批中共威胁全球 27.08.2020

共和党全代会第三天，中国人权律师陈光诚罕见的上台致词，批评中共并表态支持特朗普。不过维权律师縢彪认为，作为人权捍卫者去支持特朗普这样的逻辑不通。
Ein undatiertes Handout zeigt den inhaftierten chinesischen Dissidenten und Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Der Menschenrechtler könnte einer der Kandidaten für den diesjährigen Friedensnobelpreis sein. Foto: Liu Xia (Zu dpa 4160 Friedensnobelpreis nicht für 'Schreibtischtäter' vom 06.10.2010) |

刘晓波逝世三周年 廖亦武：他以殉道唤醒中国人 13.07.2020

7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
FILE - In this Saturday, June 3, 1989 file photo, a student pro-democracy protester flashes victory signs to the crowd as People's Liberation Army troops withdraw on the west side of the Great Hall of the People near Tiananmen Square in Beijing. Over seven weeks in 1989, the student-led pro-democracy protests centered on Beijing’s Tiananmen Square became China’s greatest political upheaval since the end of the decade-long Cultural Revolution more than a decade earlier.(AP Photo/Mark Avery, File) |

北京加强打压公民社会 学运领袖:中国与民主化越来越远 04.06.2020

在全球各地陆续发起网上纪念六四31周年之际，中国国内再次传出有与会人士被警方逮捕之事。六四学运领袖周锋锁与中国人权律师滕彪都认为，中国现在的情势与六四学运当时追求民主化的目标已越走越远。
Chinese former human rights lawyer in exile Teng Biao spoke at a seminar about 30th anniversary of Tiananmen massacre. Date: 2019/5/19 Place: Taipei, Taiwan Photographer/copyrights: Kong Wing Yi

专访: 709大抓捕对维权律师是一个「清洗」 09.07.2019

2015年7月9日，中国政府对维权律师群体展开大规模的抓捕及关押，超过300名律师受到波及。 在与德国之声的专访中，中国维权律师滕彪表示，习近平上台后对民间社会的全面打压，已使中国的维权运动陷入低谷。
Chinese former human rights lawyer in exile Teng Biao spoke at a seminar about 30th anniversary of Tiananmen massacre. Date: 2019/5/19 Place: Taipei, Taiwan Photographer/copyrights: Kong Wing Yi

六四30周年：极权主义转型之路 中共学到什么？ 22.05.2019

六四天安门血腥镇压踏入第30周年，中国政府的统治策略也产生了巨大转变。旅美的中国著名维权律师滕彪针对中国极权主义转型进行了深入研究，他接受德国之声專訪時分析，中国「高科技极权主义」不仅使民间动员难度增高，也威胁全球自由和民主体制。
In this image taken from video released on Nov. 28, 2017, by the Intermediate People's Court of Yueyang, Taiwanese activist Lee Ming-che, left, and his fellow defendant Peng Yuhua of China stand during a court session at the Intermediate People's Court of Yueyang in Yueyang in central China's Hunan Province, Tuesday, Nov. 28, 2017. China sentenced Lee to five years and Peng to seven years in prison Tuesday for holding online political lectures and helping the families of jailed dissidents in a conviction demonstrating how Beijing's harshest crackdown on human rights in decades has extended beyond the Chinese mainland. (Intermediate People's Court of Yueyang via AP Video) |

专访：用李明哲案件恐吓整个台湾 19.03.2018

台湾公民李明哲在大陆因“颠覆国家政权罪”被判处5年有期徒刑、褫夺公权2年，目前被关押在中国赤山监狱。在他被抓一年后的今天，流亡美国的中国维权律师滕彪在台北接受了德国之声中文网的专访。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

回顾：德国之声2006年维权律师系列采访 06.03.2015

德国之声中文部在2006年曾制作系列报道，采访了包括浦志强、高智晟、莫少平在内的维权律师代表人物。回顾当年的采访录音，对照其中许多人物的如今处境，让人们对于中国维权律师们的生存困境会有更深的理解。
epa04105724 Paramilitary policemen guard around the railway station after a deadly attack by a group of knife-wielding men in Kunming, in southwest China's Yunnan province, 02 March 2014. At least 29 were stabbed to death, 130 wounded and four suspects shot dead in an attack at the Kunming train station, news reports said 02 March. Conflicting reports claim the death toll rose to 33 killed victims. An official investigation found that the more than 10 attackers were separatist Uighurs, Xinhua reported on Sunday, referring to the mainly Muslim ethnic group who make up about 8 million of north-west China's Xinjiang Uighur Autonomous Region's 21.8 million people. EPA/YU LI CHINA OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

滕彪：“当局把伊力哈木当替罪羊” 01.08.2014

据中国外交部网站消息，外交部发言人昨日在例行记者会上，就美国政府对伊力哈木案表示关切和敦促中国释放伊力哈木，表示了强烈不满，称美国“打着人权、自由旗号，干涉中国内政”。
A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

律协点名维权律师“无照”执业 03.07.2014

6月30日，中华全国律师协会在官方《法制日报》刊登声明，称唐吉田、刘巍、郑恩宠、唐荆陵为已被吊销律师执业证书人员，王成、江天勇、滕彪为已注销律师执业证书人员。声明称，他们以律师名义和身份从事活动，误导律师和社会公众。德国之声专访滕彪。
“Dead Heroes” June 5th, Beijing 1989 On June 5th, 1989 a group of people at the Chang’an Avenue show a picture of dead protestors at a local morgue after being shot by Chinese soldiers of the 38th Army during the recapture of the occupied Tiananmen Square. The troops used expanding bullets which created larger wounds. At least 300 civilians were killed according to Amnesty International. Copyright: Jeff Widener/Associated Press

“六四”屠杀不是中共“一时失足” 17.06.2014

6月4日，德国之声发表了特约记者泽林（Frank Sieren）的文章《从天安门到莱比锡》，对六四”血案作出了别出心裁的解释。该文引起了包括学运领袖王丹、吾尔开希，人权律师滕彪，“天安门母亲”等在内的各方人士的愤怒抗议。本文试图对这些愤怒和抗议作出解释，兼与泽林先生商榷。
In this March 23, 2013 photo and released by Pablo Diez, human rights activist Cao Shunli, poses for photos next to a Communist Party propaganda banner in Beijing. Chinese authorities Monday, March 17, 2014 denied the accusation that the death of a human rights activist was due to the denying of her medical attention from security agents. Cao Shunli, 52-year-old activist who was arrested last year after staging a sit-in at China¿s ministry of foreign ministry asking for the authorities to allow the public to participate in a national human rights review, died on March 14, 2014 in a hospital in Beijing. (AP Photo) SPAIN OUT p

联合国人权会议快闪悼念曹顺利 21.03.2014

昨日联合国人权理事会对中国人权状况报告进行普遍定期审议，中国代表团以会议程序为理由，反对为中国人权活动家曹顺利默哀动议，但遭到多国代表抗议，多个人权组织现场快闪，手举曹顺利照片默哀。
tatort © WoGi #11427263

维权人士曹顺利不治身亡，被押期间遭酷刑 14.03.2014

北京知名维权人士曹顺利的弟弟曹云利向德国之声证实，曹顺利于3月14日下午在医院去世。在其去年9月遭中国当局拘捕后，健康状况急剧恶化；2月19日因昏迷被当局紧急送医。
Files - A Chinese police officer disperses members of the public and media outside a McDonalds store after internet social networks called to join a 'Jasmine Revolution' protest in Wangfujing of central Beijing, China on 20 February 2011. Chinese police showed up in force to disperse a huge crowd of mostly onlookers gathered outside the fast food restaurant in Be

自由派人士促《集会游行示威法》的违宪审查 23.01.2014

78名学者、律师和媒体人向中国人大提交《集会游行示威法》违宪审查的建议书。建议书指当局滥用公权力，将正常行使宪法权利的公民以“非法集会”、“聚众扰乱公共场所秩序罪”等罪名构陷入狱。
Chinese rights advocate Xu Zhiyong speaks during a meeting in Beijing, in this handout photo dated March, 30, 2013. Through his online essays and Twitter account, Xu criticised the government's efforts at fighting corruption and prescribed democracy and the rule of law as the solution. Xu, 40, on Wednesday will stand trial on a charge of gathering a crowd to disturb public order that could result in a prison sentence of up to five years. His case is likely to spark criticism from Western governments concerned about Beijing's renewed crackdown on dissent. REUTERS/Xiao Guozhen/Handout via Reuters (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA (eingestellt von qu)

许志永案：“哑巴辩护”现庭审 22.01.2014

备受瞩目的新公民系列案在中国春节前密集审理，1月22日上午， 许志永案在北京一中院开庭，当局严密布控；许志永及辩护律师在法庭上以沉默抗议不公审理。
显示更多文章