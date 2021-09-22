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中国知名维权律师，独立中文笔会会员。
零八宪章首批303名发起人之一。因此被中国政法大学停课。
长期关注维权律师情况的「中国维权律师关注组」21日宣布将在9月解散，成为另一个在香港国安法压迫下，被迫解散的民间团体。中国法律学者滕彪表示，这反映了香港过去几年情势恶化的速度。
中国政府发起的新疆棉话题仍持续在中国社媒上发酵，法学专家滕彪告诉德国之声，他认为中国政府「经济绑票」的作法可能产生反效果，让国际社会进一步关注新疆议题。
共和党全代会第三天，中国人权律师陈光诚罕见的上台致词，批评中共并表态支持特朗普。不过维权律师縢彪认为，作为人权捍卫者去支持特朗普这样的逻辑不通。
7月13日是中国诺贝尔和平奖得主刘晓波的逝世三周年，香港支联会也预计在晚间8时举行一场全球直播的悼念会。德国之声访问了维权律师滕彪与异议作家廖亦武，他们除了认为中国对异议人士的打压「变本加厉」外，也表示如果刘晓波仍在世，他会认同并支持香港人的反抗行为。
在全球各地陆续发起网上纪念六四31周年之际，中国国内再次传出有与会人士被警方逮捕之事。六四学运领袖周锋锁与中国人权律师滕彪都认为，中国现在的情势与六四学运当时追求民主化的目标已越走越远。
2015年7月9日，中国政府对维权律师群体展开大规模的抓捕及关押，超过300名律师受到波及。 在与德国之声的专访中，中国维权律师滕彪表示，习近平上台后对民间社会的全面打压，已使中国的维权运动陷入低谷。
六四天安门血腥镇压踏入第30周年，中国政府的统治策略也产生了巨大转变。旅美的中国著名维权律师滕彪针对中国极权主义转型进行了深入研究，他接受德国之声專訪時分析，中国「高科技极权主义」不仅使民间动员难度增高，也威胁全球自由和民主体制。
台湾公民李明哲在大陆因“颠覆国家政权罪”被判处5年有期徒刑、褫夺公权2年，目前被关押在中国赤山监狱。在他被抓一年后的今天，流亡美国的中国维权律师滕彪在台北接受了德国之声中文网的专访。
德国之声中文部在2006年曾制作系列报道，采访了包括浦志强、高智晟、莫少平在内的维权律师代表人物。回顾当年的采访录音，对照其中许多人物的如今处境，让人们对于中国维权律师们的生存困境会有更深的理解。
据中国外交部网站消息，外交部发言人昨日在例行记者会上，就美国政府对伊力哈木案表示关切和敦促中国释放伊力哈木，表示了强烈不满，称美国“打着人权、自由旗号，干涉中国内政”。
6月30日，中华全国律师协会在官方《法制日报》刊登声明，称唐吉田、刘巍、郑恩宠、唐荆陵为已被吊销律师执业证书人员，王成、江天勇、滕彪为已注销律师执业证书人员。声明称，他们以律师名义和身份从事活动，误导律师和社会公众。德国之声专访滕彪。
6月4日，德国之声发表了特约记者泽林（Frank Sieren）的文章《从天安门到莱比锡》，对六四”血案作出了别出心裁的解释。该文引起了包括学运领袖王丹、吾尔开希，人权律师滕彪，“天安门母亲”等在内的各方人士的愤怒抗议。本文试图对这些愤怒和抗议作出解释，兼与泽林先生商榷。
昨日联合国人权理事会对中国人权状况报告进行普遍定期审议，中国代表团以会议程序为理由，反对为中国人权活动家曹顺利默哀动议，但遭到多国代表抗议，多个人权组织现场快闪，手举曹顺利照片默哀。
北京知名维权人士曹顺利的弟弟曹云利向德国之声证实，曹顺利于3月14日下午在医院去世。在其去年9月遭中国当局拘捕后，健康状况急剧恶化；2月19日因昏迷被当局紧急送医。
78名学者、律师和媒体人向中国人大提交《集会游行示威法》违宪审查的建议书。建议书指当局滥用公权力，将正常行使宪法权利的公民以“非法集会”、“聚众扰乱公共场所秩序罪”等罪名构陷入狱。
备受瞩目的新公民系列案在中国春节前密集审理，1月22日上午， 许志永案在北京一中院开庭，当局严密布控；许志永及辩护律师在法庭上以沉默抗议不公审理。
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