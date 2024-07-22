溴酸盐、饮用水、矿泉水--德国如何保障饮水安全？

上周，围绕中国两家知名品牌瓶装水的溴酸盐含量引发的争议沸沸扬扬。那么，德国的相关标准如何，又如何确保饮水安全？

（德国之声中文网）在德国，提到饮用水，人们是和自来水联系在一起的，因为德国的自来水可以直接饮用，无须煮沸也无安全隐患。

世界约50个国家可直接饮用自来水

联邦环境局是德国负责饮用水的机构。该机构的艾克哈特（Alexander Eckhardt）博士向德国之声表示，世界范围内，能够直接饮用自来水的国家仅有大约50个。

上周，中国知名品牌瓶装水中的溴酸盐含量，引发媒体关注。在德国，饮用水中溴酸盐的标准上限是每升10微克。而在超市购买的矿泉水中溴酸盐的标准上限则为每升3微克。这也是欧盟的标准。

艾克哈特博士介绍说，溴酸盐可能致癌，但饮用水标准的上限，确保在预期寿命（70年）内几乎可排除安全忧虑。

在德国，从自来水管中流出的清凉水可直接饮用 图像来源: Wolfgang Maria Weber/picture alliance

德国七成自来水源无须消毒

此外，溴酸盐也仅在用臭氧消毒的过程中产生。艾克哈特博士说，德国约70%的饮用水所抽取的地下水，非常纯净，因此无须进行消毒。他指出，特别是深层地下水，在质量上并不输于矿泉水源。

其余需要进行消毒的饮用水，德国则大部分采取氯化消毒。

事实上，德国饮用水也就是自来水中的溴酸盐含量，可能远低于标准上限。艾克哈特博士介绍说，不同的实验室，所能检测出的最低含量不同。以波恩市为例，自来水中溴酸盐的含量至少要达到每升5微克才能检测得出来，科隆市则是每升3微克。而实际上，两地自来水溴酸盐的含量，都低于能检测出的最低值。

联邦环境部的艾克哈特博士还对直接饮用自来水给予了一个提示：在水管中超过4小时的水应放掉，直到水温清凉不变。

矿泉水须认证

在德国，矿泉水是需要经过政府认证的。德国共有800余种矿泉水获得了认证，大部分水源地都在德国。各联邦州对矿泉水、特别是其中的溴酸盐含量也持续监测。以巴伐利亚州为例，该州公布的2017年对83种样品的检测中，仅有3种检测出了溴酸盐，其中一种低于每升1微克，另两种则为每升1.2和1.4微克。

在德国，如果矿泉水采取了产生溴酸盐的臭氧消毒法，必须在包装上标注。而使用这一方法越来越罕见。

农业过度施肥对水中的硝酸盐含量产生影响，在德国引发争议 图像来源: Erich Geduldig/imageBROKER/picture alliance

饮水安全在德国也有争议

尽管饮用水在德国受到特别严格的监管，但围绕饮水安全仍有争议，如水中的硝酸盐含量。这与农业过度施肥有关。硝酸盐在人体内可转化为致癌的亚硝酸盐。

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