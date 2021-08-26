溯源报告未下定论 拜登：不得答案不罢休

（德国之声中文网）美国国家情报总监办公室周五（8月27日）发布新冠病毒溯源报告非机密评估摘要，称美国情报系统（Intelligence Community，简称IC）一致认为，新冠病毒并非是作为生物武器而研发的；该系统中的大多数机构以低度信心评估，该病毒并未经过基因改造，另有两家机构表示，没有足够的信息来对此出判断；美国情报系统还相信，中国官员在新冠病毒爆发之前并不预先知道这一病毒。

摘要同时指出，经过调查所有情报资料和其他信息，美国情报系统在新冠病毒来源问题上仍然存在分歧：新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除。

美国国家情报总监办公室在这份声明中还强调，要想就病毒起源达成结论，很可能必须要有中国的合作。声明批评道：“然而，北京继续阻碍全球调查，抵制分享信息，并指责包括美国在内的其他国家。这些行动在一定程度上反映出中国政府对调查可能导致的结果感到不确定，也反映出它对国际社会利用这一问题向中国施加政治压力感到不满。”

拜登：审查虽停 溯源不止

早在几个月前美国情报系统就将新冠起源归结为上述两种可能的情况。美国总统拜登于今年5月要求美国情报系统“再接再厉搜集和分析有关信息，使我们能更接近于得出确定的结论”，并给出90天的期限。

如今，拜登收到的报告对新冠起源依旧没有确切结论，他在周五当天发表声明表示：“虽然这次审查已经结束，但我们的溯源努力不会停止。我们将竭力追溯这场在全世界造成如此多痛苦和死亡的疫情的根源，以便我们能够采取一切必要预防措施，防止它再次发生。”

拜登强调：“关于这场大流行病起源的关键信息在中国，然而从一开始，中国政府官员就努力阻止国际调查人员和全球公共卫生界的成员获取这些信息。”他誓言：“世界理应知道答案，在我们得到答案之前，我不会罢休。负责任的国家不能推卸对世界其他地区应负的这类责任。”“美国将继续与世界各地志同道合的伙伴合作，施压中国充分分享信息，并与世界卫生组织合作，进行基于证据、专家主导的第二阶段疫情溯源访查，包括提供所有相关数据和证据。

中方：美方调查“子虚乌有、反科学”

在美国公布新冠病毒溯源调查报告之前，中国就敦促美国停止借病毒溯源搞“政治操弄”，并呼吁对美国实验室展开调查。中国外交部军控司司长傅聪本周三表示：“如果美国顽固坚持实验室泄漏论，就应该’率先垂范’，邀请世卫组织去德堡基地、北卡大学进行调查。”路透社就此指出，曾经由中国个别官员提出的边缘观点——“病毒是从美国马里兰州德特里克堡美军基地的一个实验室泄露”，虽然缺乏公开证据，但已经成为中国政府的一个论点。

美国周五公布新冠病毒溯源调查报告后，中国驻美大使馆在就此发表的相关声明中也呼吁对美国实验室展开调查，并批评道：“美方不调查公布自家实验室的情况，却光顾着往别人身上泼脏水。”这份声明还指出，美方“妄称中方阻挠溯源工作的国际调查，缺乏透明度，企图纠集有关伙伴方对中方施压。中方对此坚决反对、强烈谴责。”

该声明也重申了中国外交部发言人汪文斌本周早些时候的类似表态：“报告是美由情报部门主导杜撰的，毫无科学性和可信度可言。新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家而不是情报专家研究。”

中方在声明最后再次强调对全球溯源问题的立场：“中方始终支持并将继续参加科学溯源。我们反对的是政治操弄，反对的是有罪推定，反对的是嫁祸于人。第二阶段溯源应该在第一阶段溯源的基础上全面延伸，在全球多国多地开展溯源工作，才能真正找到真相和答案。”“美情报部门提供的报告没有给出美方想要的确切答案，再搞下去，也是竹篮打水一场空，因为它的调查本身就是子虚乌有、反科学的。”

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