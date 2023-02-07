「準全國政協主席」王滬寧會見夏立言

（德國之聲中文網）中共政治局排名第4的常委王沪宁周五下午4点半在北京人民大会党会见了到访的台湾国民党副主席夏立言。这是王沪宁大选新一届政治局常委之后首次接待台湾来的客人。《中时电子报》报道称，夏立言之后可能还会与北京市委书记尹力举行会面。

据中国央视新闻联播报道，王沪宁在会谈时说：“台独与和平水火不容、与台胞福祉背道而驰。没有谁比我们更重视台湾同胞要和平、要安宁、要过好日子的愿望。两岸同胞对正常交流往来的意愿强烈，当务之急是尽早恢复两岸交流正常化。我们欢迎和支持更多台湾同胞参与到中国式现代化和民族复兴进程中来，共享祖国大陆发展成果和民族复兴荣耀。”

他强调，国共两党要进一步巩固坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础，深化政治互信，保持良性互动，加强交流合作，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，共同维护台海和平稳定，促进两岸交流合作，造福两岸同胞，携手致力民族复兴。

夏立言表示，希望两党在坚持九二共识，反对台独基础上增进互信沟通，造福两岸民众，促进台海和平稳定‍‍。 ‍

日本媒体《日经新闻》不久前曾援引消息人士称，中共党内排名第四的王沪宁预计会在3月接替汪洋担任全国政协主席，而“这次最高领导层的变化暗示了习近平的政治战略，因为他的目标是第四个任期，王沪宁的任务是为两岸统一奠定基础”。

《日经新闻》的报道指出，邓小平时代提出的“一国两制”曾是未来与台湾和平统一的重要战略。但在习近平对香港采取强硬立场后，台湾舆论发生变化，人们对于“一国两制”的说法不再抱有信心。不过分析认为，这正好让习近平有机会任命王沪宁，制定属于习近平时代的台湾统一战略。

台湾陆委会发言人邱垂正昨天（2月9日）在回答相关提问时说：“（夏立言）提供给我们的资料里面的内容，有没有提到王沪宁这一块，我想我们没有收到这个讯息。”

他再度强调：“关于未来县市长赴陆交流，均应向相关单位提出申请。在两岸健康有序交流立场，国人赴中国大陆从事交流活动，必须遵守相关法律规范，不能有危害国家主权、民主体制等行为，不得与陆方协商涉及公权力事项。”

与国台办主任宋涛举行会晤

夏立言一行人週三（2月8日）抵達北京，於隔天（9日）上午會見當地台商後，傍晚於釣魚台國賓館和宋濤見面。

夏立言在會談中提出「三大訴求和關切」，一是呼籲落實、維護兩岸過去已經達成的民生協議；二是要盡量降低兩岸交流的不便和成本；三是兩岸應盡可能緩和緊張情勢，追求和平穩定。

夏立言指出，當前兩岸的僵局或許短期內難以完全改善，但現階段比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。

根據新華社報導，宋濤歡迎夏立言率團來訪，表示將貫徹中共二十大精神和黨解決台灣問題的總體方略，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係，並提到將繼續「兩岸一家親」理念，深化兩岸各領域交流合作。

對於夏立言與宋濤會面，大陸委員會重申「兩岸互不隸屬」是臺海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架，中共當局提及所謂「貫徹解決臺灣問題」總體方略，凸顯其對台政策，旨在「對我主權尊嚴的矮化與傷害」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗對此表示，尊重陸委會的說法，但夏立言此行重點在強化兩岸溝通，會面時也強調要維持兩岸和平發展。

台灣立法院長游錫堃10日接受台灣廣播專訪談及夏立言訪中，被問及國台辦對台的政策是否從強硬轉變為相較溫和，他指出，如果有改變是好的，這代表「兩岸不會那麼緊張」，會比較緩和、和平穩定。

（綜合報導）

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