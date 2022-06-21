 準備開放邊境？台灣、香港各有顧忌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.06.2022

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时政风云

準備開放邊境？台灣、香港各有顧忌

在世界多國逐漸開放邊境之際，中國、香港和台灣都尚未解除國際觀光客禁令及入境隔離的相關防疫規定，但最近香港及台灣似乎有機會在不久的將來重新開放邊境？

Hongkong Flughafen Flugzeug Abflug

香港赤臘角機場。

（德國之聲中文網）新冠疫情以來，兩岸三地實施了嚴格的邊境封鎖措施，雖然過去一個月有逐漸鬆綁的態勢，但與世界多國為防疫措施拆牆鬆綁相比，向國際開放的速度仍相對緩慢。

中國、台灣及港澳至今仍未開放國際觀光客入境，並實施嚴格的入境隔離措施。中國多地自5月底陸續縮短入境隔離時間，從原先的21天（集中隔離加居家隔離）縮短了4至7天；台灣也從6月15日起，將入境居家檢疫天數從7天縮短為3天；至於入境香港人士則是強制隔離7天。

即將卸任的香港特首林鄭月娥近日接受媒體採訪時稱，她若仍有多一、兩年任期，在放寬防疫政策方面必會更加進取；但為了讓下屆政府有更多彈性和空間，故不會改變防疫措施。

李家超：擬定開放國際邊境戰略

而將於7月1日接替林鄭月娥的候任特首李家超日前對媒體表示，正在擬定一項恢復與中國內地通關和重新開放國際邊境的戰略。

香港《南華早報》週四（23日）刊出李家超專訪，李家超在訪問中表示，將優先處理香港與中國內地恢復正常通關事宜，以重啟兩地經貿和旅遊。他並強調，無論推出任何措施都要合理及可操作，且不為內地疫情帶來風險，即使短期內未能全面開放邊境，也會考慮一些臨時措施。

他還表示，將與候任醫務衞生局局長盧寵茂一起檢視統計和數據，儘速評估香港疫情，並採取措施減少對旅客造成的不便。 

盧寵茂接受電台訪問時表示，上任後將推出措施，爭取減少旅客來港的限制，並指出，目前來港旅客只有約1%人帶有新冠病毒，若可提早找出患者，就有條件縮短檢疫日數至5天甚至更短，同時配合家居隔離和要求旅客採取「點對點」行程。

封鎖措施削弱香港競爭力

港媒指出，香港經歷了全球最嚴格的部分隔離措施，試圖將病毒拒之門外長達兩年多，但同時也將香港與世界各地隔絕。這些限制措施導致外籍員工和居民外流並損害了香港經濟，令外界質疑香港作為國際金融中心的地位與未來。 

對此，國泰航空行政總裁鄧健榮日前接受香港電台節目《25年的挑戰》系列專訪時表示，港府一直針對防疫作出調整，帶動集團業務動力加強，他並不認同國際航空運輸協會（IATA）總幹事早前批評，嚴格防疫限制令香港從「國際航空地圖上消失」的言論。

Bildergalerie | China | Omicron erreicht Chinas Festland

香港仍禁止國際觀光客入境。

今年4月，IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）稱，香港是全球最繁忙的貨運樞紐之一，但因持續實施嚴格的新冠防疫限制措施，作為國際航空門戶的香港「實際上已經在地圖上消失」。

但鄧健榮也認同，香港現時開放步伐滯後，如果長時間不開放，將與其他持續開放的地區差距越來越大，對香港競爭力產生很大負面影響。

台灣有望七、八月開放邊境

相較於中國實施「動態清零」防疫政策，台灣正朝「共存」方向前進，部分輿論也因此認為台灣應加速鬆綁邊境防疫政策。

台灣6月15日起鬆綁入境隔離天數，實施「入境檢疫3+4」，隔離3天後，第4天開始若快篩陰性即可外出工作。然而，台灣封鎖邊境已經長達兩年的時間，至今仍只允許國際商務人士及境外學生入境，尚未開放國際旅客。

台灣美國商會6月22日在其發佈的《2022台灣白皮書》中指出，台灣是全球放寬邊境管制與隔離要求最緩慢的市場之一，並強烈建議各部會應協調推動邊境開放和其他重要的跨部會倡議。

观看视频 04:25

新冠肺炎：被「清零封關」拆散的人們

對於外界寄望加速鬆綁邊境，台灣前副總統陳建仁接受台媒採訪時表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。對此，官方疫情指揮中心發言人莊人祥表示，入境總量、觀光或探親等都朝鬆綁方向評估，他指出，指揮中心一直都根據國際疫情調整邊境管制，開放也會逐步來做，7、8月都是有可能的。

台灣每日確診逾百死

對於是否進一步開放邊境，李家超稱香港需考慮「不為內地疫情帶來風險」，台灣則仍在觀望本土疫情變化。

台灣5月爆發奥密克戎（Omicron）新一波疫情後，每日確診數在過去幾週維持4至5萬人，單日新增死亡人數多日逾百。據統計，新冠疫情在台灣累積死亡人數至6月23日有5817人，累積確診病例將近349萬。

莊人祥指出，台灣確診病例數字現在似乎每個禮拜可以下降1萬例，但什麼時候是「底」仍要持續觀察。他並以香港經驗稱，香港確診數突然上升很高又降到很低，但最近又緩緩上升，其他國家都是緩升緩降，所以都還要持續觀察。

（綜合報導）

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