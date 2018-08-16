湖南耒阳家长抗议 与警方爆冲突

（德国之声中文网）据美联社、法新社等报道，耒阳市警方周日一度拘押了46名示威者。事情的背景是当地一些学生家长对教育部门就学校班级超额满员的解决办法不满。

耒阳市公安局的官方微博上称，9月1日，耒阳市城区部分学生家长因对大班额化解分流方案及相关工作不满意，先后聚集到耒阳城区6所学校、市委、及几处交通要道，拉横幅聚集、堵路，造成耒阳城区和107国道部分路段堵塞。至周六夜间，公安局大门口聚集600余人，与现场民警对峙。

期间少数人向执勤民警和现场对话的市领导扔矿泉水瓶、砖头、鞭炮、啤酒瓶、汽油瓶，造成30余名民警、辅警不同程度受伤，公安局大门受损，多台车辆被砸坏。

美联社事后致电耒阳市政府，一名工作人员透露，家长们的怒气是针对政府的一项"分流"计划，其中包括让公立学校收不下的学生进入收费昂贵的私立学校。还有家长担心孩子的健康。此前网上有人发帖称，所谓分流学校之一--湖南师大附中耒阳分校新宿舍装修甲醛超标。

警方公布的消息称，9月2日凌晨，在多次警告无效后，现场民警"依法强行驱散非法聚集人群，并控制46名带头冲击公安机关的人员。经初步核实，仅有1人为学生家长，其余人员均为社会闲散人员。"

耒阳市所属的衡阳警方对这一事件的定性为"聚众冲击国家机关案件"，称"抓获违法犯罪嫌疑人46名"。不过这些被拘者当天均已获释。

而不久后湖南省官方的表态，口气已经明显缓和。据官方媒体澎湃新闻报导，湖南委省政府主要领导对耒阳市"部分群众聚集、反映学生相关诉求一事"高度重视，作出批示，要求省教育厅、省公安厅、衡阳市委市政府领导赶到现场调查处理。而对"依法采取了行政措施的41名现场人员，经过谈话教育后，已解除了相关措施"。

湖南省委、政府强调，对群众反映的诉求，"都要认真听取、合理采纳，同时做好细致的思想工作，确保开学正常秩序"。