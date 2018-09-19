湖南大学生质疑“爱国”被开除

（德国之声中文网）在网上发表一些犀利的言辞，大一新生就忽然不再是大学生了。

在湖南城市学院入学没几天，王栋就开始在网上发表评论，讲自己的大学生活。比如说，他抱怨在他看来过于夸张的同学们的爱国，此外还有中国大学必修的意识形态教育课。

王栋在微博上写道："爱国是不可能爱国的，老子一辈子都不可能爱国"、"都他妈大学生了还爱国，我看你就是蠢货"。

大学校方注意到王栋发表的评论，于是把他开除了。他发表的帖子如今被删除。

这一事件在中国引发关注。有人支持王栋，说"怎么能因一个人不爱国就这样惩罚他？难道爱国是强迫的吗？"

但也有成千上万的评论是支持开除王栋的。

大赦国际组织在香港的潘嘉伟表示："自由空间在急剧缩小。这一事件显示，在中国的大学读书、教学是多么困难，都要遵守规定的路线。"

中国大学的政治压力多年来不断加大，无论是对学生还是教授、讲师。

中国媒体报道

据湖南城市学院党委宣传部9月22日发布的通报，"王栋，男，汉族，2000年8月13日出生，湖南祁东县人，为学校2018级土木工程学院土木工程专业大一新生"。

通报称，9月19日凌晨，王栋的"辱国言论"，遭网友举报。"益阳市有关部门和学校进行核查，查实了网名'贵州省省草王英俊'为我校土木专业新生王栋，王栋对所发错误微博言论供认不讳。又查，2018年9月9日入学以来，多次在学生宿舍发表辱国言论，且不听同学劝阻，并对同室同学爱国言论冷嘲热讽。"

据中国媒体报道，王栋还曾在网上评论说："如果我不是精日 那我学日语干嘛"；"军训到底有什么用 都大学了还想着给我洗脑"。

搜狐署名孤烟直的一篇文章写道："学校没把学生的思想工作给做好，没让这位同学明白热爱祖国的重要性，如今还要把教坏了的学生给踢出校园，推给社会，这岂是一个有担当负责任之高校的表现？"

但大多数评论文章持相反观点。南方网评论题为"发布辱国言论被取消入学资格，不冤"。荆楚网文章题为"不爱国则取消大学学籍理所当然"。紫荆网文章题为"我们当为取消辱国新生学籍的高校点赞"。西安网文章题为"发布辱国言论被取消入学资格，罚当其错"。东方网文章题为"发辱国言论被退学绝非小题大做"。

近日，"辱华"成为受到中国舆论关注的一个关键词。在另一新闻事件中，瑞典公共电视台周二（9月25日）为被指"辱华"的讽刺节目道歉。