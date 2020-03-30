 湖北逐步解封 官方盼他省勿存芥蒂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2020

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时政风云

湖北逐步解封 官方盼他省勿存芥蒂

中国重点疫区湖北解封。许多当地民众闷了两个月终于可以上街购物。不过更多人在观望疫情是否真的得到控制。中国媒体也发现，虽然官方数字显示湖北多项指标已实现「清零」多日，但其他地方对于湖北的排斥仍然存在。

China | Coronavirus | Rückkehr zur Normalität (Getty Images/AFP/H. Retmal)

近来中国官员不断催促推动复工，要求制造业，零售业和其他行业开始恢复运作。但同时防控随着人潮出现的新感染。来到武汉的游客都需报告他们来访的方式和原因。图为3月28日武汉车站的人潮。

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经历了长达两个月的封城后，武汉终于在近日渐渐的重新对外开放。然而，当地民众却对政府连日来公布的最新疫情状况，抱持着高度怀疑。德国之声专访了两位武汉当地的年轻人，请他们谈谈自己的观察和心情。 (30.03.2020)

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在中国官方近日连续宣称新冠病毒肺炎新增疑似和确诊病例均为境外输入病例的同时，有中国学者指出武汉目前可能存在近六成未被发现的感染病例，而且这还是“保守”的预测结果。同时还有学者呼吁“砸锅卖铁”也要进行抗体检测，确认新发传染病隐性感染的风险。 (26.03.2020)

封城两个月后，湖北省即将恢复对外交通，武汉市也将在两周后解禁，但该省大中小学仍就延期开学，各地的援鄂疾控队也暂不撤离。 (24.03.2020)

（德国之声中文网）中国新冠状病毒爆发中心武汉市周一（3月30日）重新开放，官方逐步取消影响了数千万人两个月的封锁措施。

有激动的顾客表示要「报复性消费」，买更多东西。一位英语名叫凯特的老师看着楚河汉街这条步行街上的商品时心情雀跃。她说：「我很激动，我想哭......关在家里两个月后，我现在想跳起来。」

目前武汉市中心的楚河汉街购物中心约有75％的商店开张，但许多家都限制入店人数。除此之外，更多顾客仍不敢冒险出门。武汉的主要购物街依然门可罗雀。

为了加强顾客信心，许多店家设置了洗手液机器，也检查顾客是否发烧，希望更多民众可以放心出门消费。

武汉市公车和地铁在3月28日就开始恢复营运。火车站也重新开放。成千上万的人开始流动。为了控制疫情，各方绷紧神经。饭店每天两次检查客人是否发烧。进出旅客也都被要求出示智能手机上的健康码。

回顾湖北真正开门，是从3月10日中国国家主席习近平疫情后首次访问武汉开始。他的象征性行动，代表中国官方对新冠病毒得到控制这件事充满信心。隔天中国政府就开始放宽对湖北的管制，允许一些工厂和其他企业重新运作。

湖北省目前是中国最后一个仍受旅行管制的主要地区。从人民被允许去湖北，但不能离开湖北。到了3月23日，武汉市之外的湖北民众开始解封。 4月8日，武汉市也即将全面开放。

心存芥蒂?

根据中国官媒《光明日报》，虽然中国疫情好转，更多的道路已解封，「但重点疫区来的人员和车辆，未必就能畅行无阻」。报导中提到有他省不认可「湖北健康码」，看见「鄂」字牌车辆就警惕，形容这种现象是「一道无形路障」。

报导也提到，为了避免被阻挡，部分湖北货车司机不得已选择租用外省牌照货车来运送农副产品。面对这种情况，中国官方呼吁:「路障要移除，心里的疙瘩更需要解开。」　　

邹宗翰/杨威廉 (美联社等)

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