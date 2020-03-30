湖北逐步解封 官方盼他省勿存芥蒂

（德国之声中文网）中国新冠状病毒爆发中心武汉市周一（3月30日）重新开放，官方逐步取消影响了数千万人两个月的封锁措施。

有激动的顾客表示要「报复性消费」，买更多东西。一位英语名叫凯特的老师看着楚河汉街这条步行街上的商品时心情雀跃。她说：「我很激动，我想哭......关在家里两个月后，我现在想跳起来。」

目前武汉市中心的楚河汉街购物中心约有75％的商店开张，但许多家都限制入店人数。除此之外，更多顾客仍不敢冒险出门。武汉的主要购物街依然门可罗雀。

为了加强顾客信心，许多店家设置了洗手液机器，也检查顾客是否发烧，希望更多民众可以放心出门消费。

武汉市公车和地铁在3月28日就开始恢复营运。火车站也重新开放。成千上万的人开始流动。为了控制疫情，各方绷紧神经。饭店每天两次检查客人是否发烧。进出旅客也都被要求出示智能手机上的健康码。

回顾湖北真正开门，是从3月10日中国国家主席习近平疫情后首次访问武汉开始。他的象征性行动，代表中国官方对新冠病毒得到控制这件事充满信心。隔天中国政府就开始放宽对湖北的管制，允许一些工厂和其他企业重新运作。

湖北省目前是中国最后一个仍受旅行管制的主要地区。从人民被允许去湖北，但不能离开湖北。到了3月23日，武汉市之外的湖北民众开始解封。 4月8日，武汉市也即将全面开放。

心存芥蒂?

根据中国官媒《光明日报》，虽然中国疫情好转，更多的道路已解封，「但重点疫区来的人员和车辆，未必就能畅行无阻」。报导中提到有他省不认可「湖北健康码」，看见「鄂」字牌车辆就警惕，形容这种现象是「一道无形路障」。

报导也提到，为了避免被阻挡，部分湖北货车司机不得已选择租用外省牌照货车来运送农副产品。面对这种情况，中国官方呼吁:「路障要移除，心里的疙瘩更需要解开。」

邹宗翰/杨威廉 (美联社等)