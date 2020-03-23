湖北解封，武汉即将跟上

（德国之声中文网）湖北省卫健委3月24日发布通告，从3月25日零时起，全省除武汉市以外地区解除离鄂通道管控，武汉市则从4月8日零时起，解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。

此外，来鄂来汉的外省人员凭健康码"绿码"在全省范围内安全有序流动。另外，省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等继续延期开学。

据《财新》网报道，截止到22日，湖北省已连续4天新增病例零增长。但3月23日，湖北新增确诊病例1例（武汉），且这名病人不是国外输入的。从数据上可以看出，武汉以及湖北的本土疫情传播基本阻断，但零星散发病例和局部爆发疫情的风险仍然存在。这也是大规模复工和恢复经济社会正常化所面临的最大挑战。

据了解，武汉市市内前几天已取消了封锁，已经"安全"的小区实现进出无障碍，只有个别尚存"危险"的小区还在严格把关。

援鄂医疗队撤离，疾控队伍留下

数日前，各省份派出的援鄂医疗队开始撤离，截止到3月20日，这支队伍中1.2万人离开了湖北。但同时，另一支由中央协调的各省疾控部门的防空人员却得到通知，暂缓离开湖北。

《财新》3月23日报道，湖北疫情防控指挥部于3月20日下发一份《关于国家及各省援鄂疾控工作队暂缓离鄂的通知》，请各省援鄂疾控工作队伍暂缓离鄂，按原计划承担相关工作业务。离鄂时间由中央指导组防控组确定后另行通知。

武汉街头一处路障正在拆除

中国疾控中心一位知情人表示，疾控部门队伍暂缓撤退，是国家层面"对武汉、湖北情况暂时不放心"，让防疫队停留几日，保持戒备。其中较令人担心的是无症状新冠病毒感染者的情况。如果确诊病例零增长势头能够保持并稳定下来，下一步疾控队伍才能回撤。

无症状感染者仍构成风险

湖北疫情能否彻底控制，关键还在于怎样锁定无症状感染者。专家对《财新》表示，"现在每天还能检出几例或十几例无症状阳性者"。

目前，无症状感染者并不计入确诊病例，但作为独立类别单独报告。这部分人群规模有多大？中国官方在每日疫情通报中未披露相关数据。一篇今年2月17日发表在《中华流行病学杂志》的论文，提到截至2月11日中国疾控中心共收到国内报告病例72314例，含有889例无症状感染者，比例约占1.2%。

德国病毒学权威德罗斯腾（Christian Drosten）教授在3月23日的广播访谈中谈到一个美国医学小组的学术报告，它以今年年初收集的中国南方新冠病毒数据为基础，显示儿童感染新冠病毒的比例并不低于成年人，但儿童的发病率低。换言之，儿童是无症状感染者，他们会把病毒传给其他人。