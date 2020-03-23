 湖北解封，武汉即将跟上 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2020

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时政风云

湖北解封，武汉即将跟上

封城两个月后，湖北省即将恢复对外交通，武汉市也将在两周后解禁，但该省大中小学仍就延期开学，各地的援鄂疾控队也暂不撤离。

China Hubei Wuhan Desinfektion am Bahnhofsgelände (Getty Images/AFP)

防疫人员在武汉火车站进行消毒工作

（德国之声中文网）湖北省卫健委3月24日发布通告，从3月25日零时起，全省除武汉市以外地区解除离鄂通道管控，武汉市则从4月8日零时起，解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。

此外，来鄂来汉的外省人员凭健康码"绿码"在全省范围内安全有序流动。另外，省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等继续延期开学。

据《财新》网报道，截止到22日，湖北省已连续4天新增病例零增长。但3月23日，湖北新增确诊病例1例（武汉），且这名病人不是国外输入的。从数据上可以看出，武汉以及湖北的本土疫情传播基本阻断，但零星散发病例和局部爆发疫情的风险仍然存在。这也是大规模复工和恢复经济社会正常化所面临的最大挑战。

据了解，武汉市市内前几天已取消了封锁，已经"安全"的小区实现进出无障碍，只有个别尚存"危险"的小区还在严格把关。

援鄂医疗队撤离，疾控队伍留下

数日前，各省份派出的援鄂医疗队开始撤离，截止到3月20日，这支队伍中1.2万人离开了湖北。但同时，另一支由中央协调的各省疾控部门的防空人员却得到通知，暂缓离开湖北。

《财新》3月23日报道，湖北疫情防控指挥部于3月20日下发一份《关于国家及各省援鄂疾控工作队暂缓离鄂的通知》，请各省援鄂疾控工作队伍暂缓离鄂，按原计划承担相关工作业务。离鄂时间由中央指导组防控组确定后另行通知。

China Wuhan Barrieren auf Straße entfernt (Reuters/China Daily)

武汉街头一处路障正在拆除

中国疾控中心一位知情人表示，疾控部门队伍暂缓撤退，是国家层面"对武汉、湖北情况暂时不放心"，让防疫队停留几日，保持戒备。其中较令人担心的是无症状新冠病毒感染者的情况。如果确诊病例零增长势头能够保持并稳定下来，下一步疾控队伍才能回撤。

无症状感染者仍构成风险

湖北疫情能否彻底控制，关键还在于怎样锁定无症状感染者。专家对《财新》表示，"现在每天还能检出几例或十几例无症状阳性者"。

目前，无症状感染者并不计入确诊病例，但作为独立类别单独报告。这部分人群规模有多大？中国官方在每日疫情通报中未披露相关数据。一篇今年2月17日发表在《中华流行病学杂志》的论文，提到截至2月11日中国疾控中心共收到国内报告病例72314例，含有889例无症状感染者，比例约占1.2%。

德国病毒学权威德罗斯腾（Christian Drosten）教授在3月23日的广播访谈中谈到一个美国医学小组的学术报告，它以今年年初收集的中国南方新冠病毒数据为基础，显示儿童感染新冠病毒的比例并不低于成年人，但儿童的发病率低。换言之，儿童是无症状感染者，他们会把病毒传给其他人。

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


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