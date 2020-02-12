湖北确诊病例大增 世卫：难预期疫情发展方向

(德国之声中文网) 中国的湖北省周四通报了14840确诊病例，但其中包含了13332个临床诊断的病例，代表超过13000名病患的计算机断层扫描结果显示有肺炎现象，但是这些病患尚未透过核酸筛检来确定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染。 同时，湖北周三也通报了242个死亡案例，但其中也有135个案例是未透过核酸筛检来确定是否感染病毒的死亡案例。

虽然中国医学专家钟南山预期疫情可能在四月底结束，但世卫组织秘书长谭德赛 (Tedros Adhanom) 仍然警告目前很难预期新冠病毒疫情会如何发展。

另一名专家则说，虽然中国的新冠病毒疫情可能已经爆发到一定程度，但全球其他地方的疫情可能尚未真正爆发。 世卫的全球疫情警报与反应网络的负责人费雪在新加坡接受路透社采访时表示：「新冠病毒疫情已蔓延到其他地方，这些地方也开始爆发疫情。 像新加坡的疫情才正开始爆发。 」

新加坡目前已通报了50个新冠病毒案例，其中一个案例发生在新加坡的星展银行，这起案例也迫使该公司周三撤离总部所有人员。 新冠疫情爆发至今，全球数十个国家已通报了数百个案例，但是目前仅有两人因染上新冠病毒而死亡。

在经历了两天密集的对抗新冠病毒的研发与创新会议后，谭德赛对于参与专家的热情感到满意。 他表示，由世卫组成的专家团队本周在中国的研究也取得了进展。 然而，世卫的紧急医疗领导人莱恩 (Mike Ryan) 则说，现在预测新冠疫情的起始点、中间点与结束点都还太早。

钻石公主号疫情持续爆发

在中国以外新冠疫情最严重的地方是目前停靠在日本横滨港外的钻石公主号邮轮。 直至周三为止，船上3700人已有175人确定感染新冠病毒。 钻石公主号的母公司嘉年华有限公司是受到新冠病毒疫情冲击最严重的公司之一。

此外，波音也表示航空公司的营收也受到新冠疫情冲击，包含乘客人数下降与空运量的减少。 另一艘持续被不同国家拒绝停靠的邮轮是威士特丹号，船上有1455名乘客与802名船员。 然而，最后柬埔寨同意让该邮轮停靠。

谭德赛表示，柬埔寨的决定是全球各国团结的展现。 他说：「新冠病毒疫情带出了人性最好与最坏的一面。 」

杨威廉/文木 (路透社)