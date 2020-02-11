湖北省委书记遭拔官 上海市长应勇接任

（德国之声中文网）据新华社，日前中共中央决定，由现任上海市长应勇担任湖北省委委员、常委、书记。原湖北省委书记、常委、委员蒋超良遭免职。

据公开资料显示，上海市长应勇今年63岁。出身浙江的他从基层爬升，在政法系统任职长达30年，曾任跨浙江省监察厅厅长、纪委副书纪、省高法院长，以及上海市高等法院，拥有丰富的政法工作经验。

1月30日，湖北省委书记蒋超良首次出席武汉肺炎疫情发布会时，面对央视记者提问，回答牛头不对马嘴。当时央视记者提出有关武汉返乡人员回家遭堵，以及医护用品紧张等问题。结果，蒋超良念稿回答，「过年期间，走亲访友、相互拜年，这是中国人的习俗」。这段5分钟的影片被放在网路上后疯传，批评声浪袭卷而来。

遭免职的他今年也是63岁。出身湖南的他有金融专业背景，长期在中国国有金融机构任职，先后担任交通银行董事长、国家开发银行行长、中国农业银行董事长、吉林省人民政府省长等职。曾任中共湖北省委书记、省人大常委會主任。

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新冠病毒疫情之下落马的中国高官

根据中央纪委国家监委网站，广西壮族自治区纪委纪委周二（2月11日）日通报了多起新冠肺炎疫情防控工作中违规违纪的官员。广西河池市金城江区卫生健康局党组成员、副局长程志勇从湖北返回后，在居家医学观察14天期间违规外出参与聚餐，被免职並立案调查。另外，多名党员干部在地方的疫情防控工作中履职不当受到处分或是诫勉。

中国官媒央视昨日（2月11日）报道，湖北省卫健委党组书记主任被免职，湖北省卫生健康委员会党组书记张晋，省卫生健康委员会主任刘英姿被免除职务。由新到任的湖北省委常委王贺胜兼任两职。搜狐新闻指出，王贺胜在公共卫生领域经验颇丰。中国社科院中国廉政研究中心秘书长蒋来用接受媒体采访时说："根据《中国共产党问责条例》，免职是组织调整或者组织处理措施，说明失职失责、危害较重，不适宜担任现职。湖北对张晋与刘英姿采取此措施，体现了失责必问、问责必严的原则。"

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新冠疫情爆发以来，一些湖北高官也因为言论受到网民热议和吐槽。比如一问三不知的唐志红，这名前黄冈市卫健委主任在中央督查组了解情况时，被对方问问题时，她对定点医院的收治能力和具体床位数量都不清楚，一问三不知，甚至需要现场打电话问下属相关数据，在记者采访她时，她也回答："那我不知道，我搞不清楚"。相关新闻播出之后，网友纷纷吐槽，疫情当下一位市卫健委主任怎么对当地的医疗条件一无所知？事情发酵后，唐志红1月末被免职。

疫情爆发早期，新型冠状病毒感染肺炎专家组成员王广发掷出"可防可控"的"定心丸"，他到武汉视察后，1月10日接受中国官媒采访时称疫情可防可控。随着疫情不断扩大，对他的质疑声浪越来越高，王广发自己之后也染上新冠病毒，于1月末治愈出院。

受到新冠病毒疫情影响，特别是武汉市医疗物资急缺的时候，湖北省红十字会被曝物资发放不公。中国官媒新华社报道，纪委监核实后，湖北省红十字会专职副会长张钦湖失职失责被免职。

武汉市长周先旺被指处理不当、封锁疫情，在湖北省政府1月末的首次新闻发布会上，周先旺戴的口罩上下前后面全戴反的照片也在网络上广为流传。面对掩盖疫情的质疑，周先旺接受央视新闻频道采访时"甩锅"，表示自己须等待授权。他说： "作为地方政府，我获得信息、授权之后才能披露，这一点在当时很多不理解。"

武汉市长周先旺资料图片

近日一名少年大闹疫情防控卡口的视频在网上流传。根据多家媒体报道，河北深泽县14岁的少年取快递途中经过防疫防空卡口，与值班人员发生口角时说出"我爸是县委的，打我啊！"可谓是"我爸是李刚"之后的又一次"实力坑爹"。根据网易新闻，其父亲是县委部门一般工作人员，他已到卡口向值守人员道歉，对方予以谅解。

邹宗翰/文木/楊威廉 (综合报道)