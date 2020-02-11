 湖北省委书记遭拔官 上海市长应勇接任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2020

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时政风云

湖北省委书记遭拔官 上海市长应勇接任

处理疫情不利的官员陆续落马，湖北省委书记蒋超良和湖北卫健委高官被免职。广西纪委也通报多名官员违规违纪。新冠疫情爆发以来，多名官员发出的言论受到民众质疑，也有网民呼吁他们下台。哪些高官下台，他们都说了什么？

China Der Bürgermeister von Shanghai Ying Yong (Getty Images/Lintao Zhang)

新任湖北省委书记的应勇在担任上海市长期间曾与台北共同举办双城论坛，并强调「两岸一家亲」。

（德国之声中文网）据新华社，日前中共中央决定，由现任上海市长应勇担任湖北省委委员、常委、书记。原湖北省委书记、常委、委员蒋超良遭免职。

据公开资料显示，上海市长应勇今年63岁。出身浙江的他从基层爬升，在政法系统任职长达30年，曾任跨浙江省监察厅厅长、纪委副书纪、省高法院长，以及上海市高等法院，拥有丰富的政法工作经验。

1月30日，湖北省委书记蒋超良首次出席武汉肺炎疫情发布会时，面对央视记者提问，回答牛头不对马嘴。当时央视记者提出有关武汉返乡人员回家遭堵，以及医护用品紧张等问题。结果，蒋超良念稿回答，「过年期间，走亲访友、相互拜年，这是中国人的习俗」。这段5分钟的影片被放在网路上后疯传，批评声浪袭卷而来。

遭免职的他今年也是63岁。出身湖南的他有金融专业背景，长期在中国国有金融机构任职，先后担任交通银行董事长、国家开发银行行长、中国农业银行董事长、吉林省人民政府省长等职。曾任中共湖北省委书记、省人大常委會主任。

延伸阅读:新冠疫情大爆发 中共专制受挑战

China öffentliches Leben und das Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

新冠疫情爆发以来，一些湖北高官发出的言论受到网民热议

新冠病毒疫情之下落马的中国高官

根据中央纪委国家监委网站，广西壮族自治区纪委纪委周二（2月11日）日通报了多起新冠肺炎疫情防控工作中违规违纪的官员。广西河池市金城江区卫生健康局党组成员、副局长程志勇从湖北返回后，在居家医学观察14天期间违规外出参与聚餐，被免职並立案调查。另外，多名党员干部在地方的疫情防控工作中履职不当受到处分或是诫勉。

中国官媒央视昨日（2月11日）报道，湖北省卫健委党组书记主任被免职，湖北省卫生健康委员会党组书记张晋，省卫生健康委员会主任刘英姿被免除职务。由新到任的湖北省委常委王贺胜兼任两职。搜狐新闻指出，王贺胜在公共卫生领域经验颇丰。中国社科院中国廉政研究中心秘书长蒋来用接受媒体采访时说："根据《中国共产党问责条例》，免职是组织调整或者组织处理措施，说明失职失责、危害较重，不适宜担任现职。湖北对张晋与刘英姿采取此措施，体现了失责必问、问责必严的原则。"

观看视频 01:59

新型冠状病毒：北京如同空城

新冠疫情爆发以来，一些湖北高官也因为言论受到网民热议和吐槽。比如一问三不知的唐志红，这名前黄冈市卫健委主任在中央督查组了解情况时，被对方问问题时，她对定点医院的收治能力和具体床位数量都不清楚，一问三不知，甚至需要现场打电话问下属相关数据，在记者采访她时，她也回答："那我不知道，我搞不清楚"。相关新闻播出之后，网友纷纷吐槽，疫情当下一位市卫健委主任怎么对当地的医疗条件一无所知？事情发酵后，唐志红1月末被免职。

DW.COM

有评论认为，因为尽管中国民众不信任体制，但是总体上是接受封锁的，因为人民已经吸收了政府的中国例外说：治理中国需要用铁腕。此外，大陆不许台湾撤侨，民间救援为何迟迟送不到一线医生手上也是海外媒体的关注焦点。 (02.02.2020)

疫情爆发早期，新型冠状病毒感染肺炎专家组成员王广发掷出"可防可控"的"定心丸"，他到武汉视察后，1月10日接受中国官媒采访时称疫情可防可控。随着疫情不断扩大，对他的质疑声浪越来越高，王广发自己之后也染上新冠病毒，于1月末治愈出院。

受到新冠病毒疫情影响，特别是武汉市医疗物资急缺的时候，湖北省红十字会被曝物资发放不公。中国官媒新华社报道，纪委监核实后，湖北省红十字会专职副会长张钦湖失职失责被免职。

武汉市长周先旺被指处理不当、封锁疫情，在湖北省政府1月末的首次新闻发布会上，周先旺戴的口罩上下前后面全戴反的照片也在网络上广为流传。面对掩盖疫情的质疑，周先旺接受央视新闻频道采访时"甩锅"，表示自己须等待授权。他说： "作为地方政府，我获得信息、授权之后才能披露，这一点在当时很多不理解。"

China Zhou Xianwang Bürgermeister Wuhan (picture-alliance/dpa/Zheng Liang)

武汉市长周先旺资料图片

近日一名少年大闹疫情防控卡口的视频在网上流传。根据多家媒体报道，河北深泽县14岁的少年取快递途中经过防疫防空卡口，与值班人员发生口角时说出"我爸是县委的，打我啊！"可谓是"我爸是李刚"之后的又一次"实力坑爹"。根据网易新闻，其父亲是县委部门一般工作人员，他已到卡口向值守人员道歉，对方予以谅解。

邹宗翰/文木/楊威廉 (综合报道)

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