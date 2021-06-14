湖北气爆25死逾百伤 国务院安委会挂牌督办

（德国之声中文网）湖北省十堰市一个二层楼高的集贸市场，13日早上6时半发生燃气爆炸，造成最少25人死亡，138人受伤，其中重伤37人。直至14日晚间，现场搜救和清理工作仍在进行当中。

事发地点在十堰市张湾区艳湖区农贸市场，距离东风商用车公司车架厂41厂仅400公尺，周边是41厂家属区，当地人称该市场为41厂菜场。事发时正值端午节前一天，不少居民都去市场买菜。

从网上影片可见，现场一片废墟，市场建筑塌陷，被炸得只剩水泥框架，有人被炸断手脚，或失去知觉倒卧地上。另有照片显示，现场有多名消防员受伤，失血躺在路边。附近不少居民因爆炸声惊醒，醒来发现室内满布玻璃碎片，赶紧下楼逃生，当局紧急疏散现场913户居民及商户。

中央介入调查

中国国务院安委办、应急管理部针对这个意外在6月14日召开全国安全防范工作视频会议，表示对事故查处进行挂牌督办。

「应急管理部已联合住建部等部门推动各地区全面摸排使用燃气的集贸市场、餐饮等生产经营单位底数，尽快安装燃气泄露报警装置等，切实解决影响燃气安全突出问题，坚决防范遏制类似事故发生。」

除此之外，根据新华社引述湖北省应急管理厅厅长施政说，事故调查组也已成立，会尽快查明事故原因。

伤者：燃气公司曾检查

伤者李先生在市场旁边开店，他对上游新闻表示，爆炸发生时他刚把商品摆在店口，并背向店门休息，突然听到巨响，一股强大的气浪从背后涌来，将他推出三米远，身体被碎裂的石块击中，导致头部和手部受伤，他忍痛爬起，在街上拦下计程车到医院救治。

他透露，去年3月有燃气公司维修人员到店内检查，说燃气管道从店的下面穿过，问他有没有闻到天然气味道。他当时回应说没有，维修人员检查後离去。

湖北省副书记丶省长王忠林正抵达现场组织救援，从全省调集医疗专家和资源救治伤者，十堰市也成立「6.13」事故现场抢险救援指挥部。当地一度传出血库告急，大批民众响应到献血站排队捐血。

习近平作出重要指示

习近平下令维稳

据《人民日报》报导，中共中央总书记丶国家主席丶中央军委主席习近平立即作出重要指示，指事故造成重大伤亡，「教训深刻」，要全力抢救伤员，尽快查明原因，严肃追究责任。

习近平强调，近期全国多地发生生产安全事故丶校园安全事件，各地区和有关部门要「举一反三丶压实责任，增强政治敏锐性」，全面排查各类安全隐患，防范重大突发事件发生，保障人民生命和财产安全，「维护社会大局稳定，为建党百年营造良好氛围」。

湖北省委及政府办公厅晚上发布紧急通知指，事故暴露出湖北「安全生产仍存在薄弱环节和短板，教训十分深刻」。通知表示，将立即开展燃气行业专项整治和安全生产大检查，强化重点行业领域安全生产专项整治，要求各地对各类突发事件加强预案管理。

中国近期频频传出安全事故，过去一周，黑龙江鸡西丶河南鹤壁两地的煤矿接连发生外泄与坍塌事故，两起事件造成8死8伤，贵州省贵阳市12日则发生化工气体外泄事故，导致8死3伤。

另外，上海复旦大学7日则发生校园凶杀案，一名数学学院教师疑不满遭解雇，持刀砍死学院党委书记。

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。