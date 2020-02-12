 湖北新冠个案数下降 白宮:美國专家仍无法赴中抗疫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2020

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湖北新冠个案数下降 白宮:美國专家仍无法赴中抗疫

经历周四的个案巨幅暴增后，湖北省周五早上公布的最新个案数字调降至4位数，但单日死亡案例仍破百。 与此同时，美国通报了境内第15个新冠病毒个案，白宫则对中国未接受美国派遣团队至中国探查一事表达失望。

China Wuhan Jinyintan Hospital (picture-alliance/AP/Chinatopix)

(德国之声中文网) 中国湖北省卫健委周五 (2月14日) 公布了周四整日的新冠病毒的个案量。数据显示，湖北省昨日增加了4823个确诊案例，其中包含3095个临床诊断病例，另外也增加了116个死亡案例，其中包含8个临床诊断的死亡案例。

数据也显示，除了确诊案例外，目前湖北省仍有36719人在医院接受治疗，并有6169个疑似病例。此外，仍在接受医学观察的有77685人。中国的卫生健康委员会尚未公布周四中国全国的新冠病毒个案的更新数字。

中国官方医学顾问钟南山的研究团队昨日公布了一项新冠病毒研究进度，表示他们从一例重症的新冠病毒患者的粪便中，分离出活的新冠病毒。该团队表示，这表明新冠病毒可能存在新的传播途径，但是这个途径是否存在于人与人之间，仍须透过进一步研究来确认。

美质疑中国新冠疫情个案数

与此同时，美国周四通报了第15例新冠病毒确诊案例，该名患者是其中一名搭乘美国包机从武汉撤离的美国人，而他返回美国后，在美国德州的一个空军基地进行隔离。 他是第三个从武汉撤离后证实感染新冠病毒的美国人。 美国疾病管制局表示：「这名病患目前已被隔离并在德州的一间医院接受治疗。 」

此外，白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 昨日在华府会见媒体时表示，对中国未能公开新冠病毒疫情的所有讯息感到失望。 他说：「他们公布的数字不断有变动，其中也有些令我们讶异的地方。 」

美国政府也表示，中国仍然没有接受美国派遣疾病管制局的专家前往中国协助控制新冠病毒疫情，白宫对此也感到失望。 但是美国总统特朗普仍持续公开称赞习近平对新冠病毒疫情做出的防疫工作。 他在接受一个电台访问时说：「我认为中国以专业的方式在处理新冠病毒疫情，我也认为他们非常有能力。 」

USA Präsident Trump (Imago-Images/UPI Photo/C. Kleponis)

美国总统特朗普仍持续公开称赞习近平对新冠病毒疫情做出的防疫工作。 他在接受一个电台访问时说：「我认为中国以专业的方式在处理新冠病毒疫情，我也认为他们非常有能力。 」

当被问到中国是否诚实通报感染的个案数量时，特朗普说：「你永远无法知道中国是否据实呈报新冠病毒个案数量，但我认为他们希望呈现最好的一面。 」

另一方面，周四在柬埔寨入港的威士特丹邮轮周五将开始让乘客下船。 柬埔寨政府周四派员上船对该邮轮乘客进行病毒采样，检验结果显示没有乘客染上新冠病毒。 此前，威士特丹号在海上漂流了近两周，被多国拒绝入港。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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